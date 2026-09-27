जिस उम्र में हाथ में किताब होनी थी, वहां गोद में बच्चा! यमन में बच्चियों की जिंदगी कैसी? बाल विवाह की पूरी कहानी

यमन में हजारों बच्चियां कम उम्र में शादी, गर्भावस्था, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं.

यमन में रहने वाली फातिमा (काल्पनिक नाम) सिर्फ 13 साल की थीं, जब उनकी शादी उनसे उम्र में काफी बड़े एक शख्स से कर दी गई. दो साल बाद उन्होंने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया. जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, हाथों में किताबें होती हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में फातिमा खुद एक परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.

कम उम्र में टूट रहे बच्चियों के सपने!

यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, फातिमा ने बताया कि उनका भी सपना था कि वे दूसरी लड़कियों की तरह स्कूल जाएं और पढ़ाई करें. लेकिन उनकी जिंदगी ने कुछ और ही रास्ता चुन लिया. बचपन खत्म होने से पहले ही वे पत्नी बन गईं और मां बनने के बाद उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए.

युद्ध ने हालात कर दिए और खराब

शुरुआत में उनके पति के साथ जिंदगी किसी तरह चल रही थी. सुविधाएं कम थीं, लेकिन घर संभल रहा था. फिर यमन में जारी युद्ध ने हालात और खराब कर दिए. अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बंद होने लगे, रोजगार के मौके घटे और पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और ज्यादा टूट गई. इसका सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ा, जिनके पास पहले से ही खाने और इलाज के लिए पैसे नहीं थे.

गर्भवती लड़कियों में बढ़ रहे कुपोषण के मामले

यमन में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि कम उम्र में शादी करने वाली गर्भवती लड़कियों में कुपोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अल हुदैदाह में संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNFPA के सहयोग से चलने वाले एक सेफ स्पेस की काउंसलर रेहम हजबर ने बताया कि कई लड़कियां स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचती हैं तो उनका वजन काफी कम होता है, वे खून की कमी से जूझ रही होती हैं और इतनी कमजोर होती हैं कि गर्भावस्था का बोझ उनके शरीर के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है.

2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत

यमन आज दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों से जूझ रहे देशों में शामिल है. यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल वहां 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसी न किसी तरह की मानवीय मदद की जरूरत है. इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं. देश के दो-तिहाई से भी कम स्वास्थ्य केंद्र ही किसी तरह काम कर पा रहे हैं. इनमें से भी सिर्फ करीब पांचवां हिस्सा ऐसा है जहां गर्भवती महिलाओं को जरूरी मातृत्व सेवाएं मिलती हैं.

एक लाख महिलाओं को छोड़ना पड़ा घर

UNFPA के मुताबिक, यमन में करीब 13 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं कुपोषण का सामना कर रही हैं. करीब एक लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें संघर्ष और हिंसा के कारण अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है. विस्थापन की ये स्थिति गर्भावस्था और प्रसव को और जोखिम भरा बना देती है.

दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं

अबीयान में काम करने वाली स्वास्थ्यकर्मी अमीरा ने कहा कि कई परिवारों के पास अस्पताल तक पहुंचने के लिए किराया तक नहीं होता. डॉक्टर जिन दवाओं, आयरन या दूसरे सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं, उन्हें खरीदना भी कई परिवारों के लिए मुश्किल है. इसके अलावा कुछ लड़कियों को इलाज के लिए बाहर जाने से पहले पति या परिवार के किसी सदस्य की अनुमति लेनी पड़ती है. दूर-दराज के इलाकों में समस्या और गंभीर है, क्योंकि वहां डॉक्टर, नर्स और जरूरी सुविधाओं वाले अस्पताल पर्याप्त संख्या में नहीं हैं.

कम उम्र में गर्भावस्था क्यों बन जाती है बड़ा खतरा?

फातिमा की कहानी इस संकट को और करीब से समझाती है. हिंसा के कारण उनका परिवार कई बार अपना ठिकाना बदलने को मजबूर हुआ. एक बार जिस कैंप में वे रह रहे थे, वहां रात में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. उनके पति पानी में बह गए. हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन इस हादसे के बाद वे काम करने की हालत में नहीं रहे.

अचानक फातिमा पर अपने पति और दो छोटी बेटियों की जिम्मेदारी आ गई. इसी बीच उन्हें पता चला कि वे फिर गर्भवती हैं. न टेंट में ठीक से रहने की सुविधा थी, न कमाई का कोई जरिया और न ही पास में कोई स्वास्थ्य केंद्र. ऊपर से वे खुद खून की कमी और कमजोरी से परेशान थीं. ऐसे समय में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने होने वाले बच्चे की थी.

जांच के लिए बहुत देर से पहुंचती हैं गर्भवती महिलाएं

स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक, कई गर्भवती महिलाएं जांच के लिए बहुत देर से पहुंचती हैं. कुछ तो तब अस्पताल आती हैं, जब समस्या गंभीर हो चुकी होती है. अगर समय रहते जांच और इलाज मिल जाए, तो इनमें से कई परेशानियों को रोका जा सकता है.

यमन में हर तीसरी लड़की की शादी बचपन में

यमन में बाल विवाह की समस्या भी इस पूरे संकट का अहम हिस्सा है. लगभग हर तीन में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है. विस्थापित परिवारों में ये स्थिति और खराब बताई जाती है.

आधी से ज्यादा आबादी के सामने खाने का संकट

देश की करीब आधी से ज्यादा आबादी गंभीर खाद्य संकट से गुजर रही है. महिलाओं और लड़कियों में खून की कमी और जरूरी विटामिनों की कमी आम है. इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है और उनके कम वजन के साथ पैदा होने या बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है. यमन में आधे से भी कम महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म देती हैं. करीब 30 फीसदी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच तक नहीं मिल पाती.

गर्भधारण करने वाली लड़कियों के सामने और भी कई मुश्किलें

कम उम्र में गर्भधारण करने वाली लड़कियों के लिए मुश्किल सिर्फ अस्पताल तक पहुंचने की नहीं है. कई बार उन्हें घर का भारी काम भी करना पड़ता है. खेतों में काम करना, पानी भरकर लाना और लकड़ियां इकट्ठा करना जैसी जिम्मेदारियां कमजोरी और कुपोषण के बावजूद जारी रहती हैं. इससे मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है. वजन तेजी से कम होना, समय से पहले बच्चे का जन्म, प्रसव के दौरान ज्यादा खून बहना और बच्चे को पर्याप्त दूध न पिला पाना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

स्कूल जाने की उम्र में शादी

अबीयान के अल-महरक गांव की 19 साल की डोनिया अदेल (काल्पनिक नाम) आठ महीने की गर्भवती हैं. ये उनका दूसरा बच्चा है. उनकी दो साल की एक बेटी पहले से है. डोनिया को बचपन में स्कूल जाना पसंद था. उनका सपना था कि पढ़-लिखकर टीचर बनें. लेकिन जब वे सिर्फ आठ साल की थीं, तब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनकी पढ़ाई छुड़ानी पड़ी. कुछ साल बाद, 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई.

डोनिया ने बताया कि शादी के वक्त उनके मन में अब भी वही सपने थे जो किसी किशोरी के होते हैं. लेकिन उन्हें लगने लगा था कि उनके पास अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने के विकल्प बहुत कम हैं. जब पहली बार उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला, तो खुशी के साथ डर भी था. डोनिया सोचती थीं कि जब वो खुद अभी बच्ची हैं और उन्हें भी प्यार, सहारे और देखभाल की जरूरत है, तो वे किसी दूसरे बच्चे की मां कैसे बनेंगी?

खाना खरीदें या दवा?

आज डोनिया की सबसे बड़ी परेशानी खाने की कमी है. पौष्टिक खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे वे अक्सर कमजोर और थकी रहती हैं. फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि उनकी छोटी बेटी को पहले खाना मिले. कई बार ऐसा होता है कि डोनिया खुद भूखी सो जाती हैं और रातभर सोचती रहती हैं कि अगले दिन बेटी को क्या खिलाएंगी.

इलाज के लिए वह डॉक्टर और दाई के पास जा चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की दूरी और इलाज का खर्च उन्हें बार-बार वहां जाने से रोकता है. जब तक परेशानी बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, वे घर पर ही रहने की कोशिश करती हैं.

एक बार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर उन्हें राहत तो मिली कि चलो कोई तो उनके और बच्चे की सेहत के बारे में पूछ रहा था. लेकिन डॉक्टर की बताई दवाओं और खाने की चीजों की लंबी सूची ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह सब खरीद पाना उनके लिए आसान नहीं है.

मदद की छोटी-सी उम्मीद

ऐसे मुश्किल हालात में UNFPA के सहयोग से चलने वाले सुरक्षित केंद्र कुछ महिलाओं और लड़कियों के लिए मदद का जरिया बने हैं. फातिमा को यहां काउंसलिंग मिली, इलाज के लिए रेफर किया गया और अब वे यमन वुमेन्स यूनियन की ओर से चलने वाली साक्षरता कक्षाओं में भी जा रही हैं.

डोनिया भी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हैं. उनका सपना आज भी वही है, टीचर बनना. वह कहती हैं कि अगर हालात अलग होते, तो वे अपनी पढ़ाई पूरी करतीं, शिक्षक बनने का सपना पूरा करतीं और अपने बच्चों व परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करतीं.

यमन की इन कहानियों से साफ होता है कि बाल विवाह का असर सिर्फ कम उम्र में शादी तक सीमित नहीं रहता. जब इसके साथ युद्ध, गरीबी, भूख, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और विस्थापन जुड़ जाते हैं, तो इसका बोझ बच्चियों और उनके बच्चों दोनों पर पड़ता है.

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