US के बैंक से अपना सोना घर ले आया फ्रांस, साथ में कर ली 1.38 लाख करोड़ की कमाई, आखिर कैसे?

फ्रांस ने अपना गोल्ड रिजर्व अमेरिका से अपने देश में शिफ्ट कर लिया है. शिफ्टिंग के लिए फ्रांस ने ऐसा तरीका निकाला कि उसने करोड़ों रुपये कमा लिए.

सफर करते वक्त आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? सामान के चोरी होने का. अब उस सामान में ऐपल का लैपटॉप या सोने के गहने भी हों, तब? ज़ाहिर है रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा. अब सोचिए कि अगर कोई देश किसी और देश में रखा अपना कई टन सोना लेकर जाना चाहे, तो ये कितना रिस्की होगा? इस रिस्क से डील करने के लिए फ्रांस ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि सोना उसके घर भी पहुंच गया, सफर का खतरा टल गया, खर्च भी बच गया और साथ ही साथ 1.38 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई भी हो गई. लेकिन ये कमाल हुआ कैसे, चलिए समझते हैं.

US में रखा था फ्रांस का 129 टन सोना

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों को लगा कि अमेरिका का न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक ज्यादा सुरक्षित हैं. इन देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व फेडरल रिजर्व बैंक में रखवाए थे. तब फ्रांस का 3000 टन से ज्यादा सोना न्यूयॉर्क और लंदन के रिजर्व में रखा था. 60 के दशक में फ्रांस ने अपना ज्यादातर सोना अपने यहां शिफ्ट कर लिया था. न्यूयॉर्क में फ्रांस का 129 टन सोना बचा हुआ था, जिसे जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच फ्रांस ने अपने सेंट्रल बैंक यानी बैंक द फ्रांस में शिफ्ट कर लिया. ये टिपिकल शिफ्टिंग नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी जिससे फ्रांस का सोना अपने देश भी चला गया, शिफ्टिंग का खर्च भी बच गया और फ्रांस की कमाई भी हो गई.

US से France कैसे पहुंचा 129 टन सोना?

फ्रांस ने सोना फिजिकली ट्रांसपोर्ट नहीं किया. उसने न्यूयॉर्क में रखा अपना सोना बेचा और उतना ही सोना यूरोप में खरीदकर अपने वॉल्ट में रख लिया. इससे दो काम एक बार में हो गए. पहला, सोने को फिजिकली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंचाने की कवायद नहीं करनी पड़ी. दूसरा, न्यूयॉर्क में जो सोना रखा था वो नॉन स्टैंडर्ड गोल्ड था. उसे बेचकर यूरोप में जो सोना फ्रांस ने खरीदा वो अपग्रेडेड और बेहतर क्वालिटी का सोना था. यानी फ्रांस ने अपना गोल्ड रिजर्व भी अपग्रेड कर लिया.

कैसे हुई फ्रांस की 1.38 लाख करोड़ की कमाई?

न्यूयॉर्क में रखा नॉन स्टैंडर्ड सोना बेचने के लिए फ्रांस ने सोने की बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाया. इससे जो फायदा हुआ उससे फ्रांस ने यूरोपियन मार्केट में अपग्रेडेट स्टैंडर्ड का सोना खरीदा. फ्रांस ने सोना खरीदने और बेचने के लिए 26 ट्रांजैक्शन किए. सोना खरीदने के बाद भी फ्रांस को 12.8 बिलियन यूरो यानी करीब 1.38 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ. फ्रांस की सेंट्रल बैंक ने साल 2025 में 8.1 बिलियन यूरो यानी करीब 87 हजार करोड़ रुपये का फायदा कमाया. जबकि उससे पहले साल बैंक ने 7.7 बिलियन यूरो का नुकसान रिकॉर्ड किया था.

कितना है फ्रांस का गोल्ड रिज़र्व

गोल्ड रिजर्व के मामले में फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है. फ्रांस के पास 2437 टन गोल्ड रिजर्व है. दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है. अमेरिका के पास 8133 टन गोल्ड रिजर्व है. दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 3350 टन सोना है. 2452 टन सोने के साथ तीसरे नंबर पर इटली है. पांचवें नंबर पर 2327 टन गोल्ड रिजर्व के साथ रूस है. भारत की बात करें तो गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत की रैंक आठवीं है, भारत के पास 880 टन सोना है.