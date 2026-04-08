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'सभ्यता खत्म करने' की डेडलाइन से कैसे पलटे डोनाल्ड ट्रंप? किस शर्त पर हुआ युद्ध विराम?

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'सभ्यता खत्म करने' की डेडलाइन से कैसे पलटे डोनाल्ड ट्रंप? किस शर्त पर हुआ युद्ध विराम?

30 बजे) की डेडलाइन तय की थी. हालांकि, इस डेडलाइन से 90 मिनट पहले ही दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया. इस सीज़फायर से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है. 

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 08, 2026, 08:52 AM IST

'सभ्यता खत्म करने' की डेडलाइन से कैसे पलटे डोनाल्ड ट्रंप? किस शर्त पर हुआ युद्ध विराम?

ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया है. फोटो- AI Generated

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ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज़फायर का ऐलान हो गया है. ट्रंप ने सोमवार 6 अप्रैल को धमकी दी थी कि अगर ईरान समझौते के लिए राज़ी नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट उड़ा देगा. उन्होंने इसके लिए 7 अप्रैल की रात 8 बजे (भारतीय समय में 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे) की डेडलाइन तय की थी. हालांकि, इस डेडलाइन से 90 मिनट पहले ही दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया. इस सीज़फायर से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है. 

किस शर्त पर हुआ युद्ध विराम

अमेरिका की तरफ से इस युद्ध विराम के सबसे बड़ी शर्त थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना. 28 फरवरी से होर्मुज स्ट्रेट बंद है. इसका पूरी दुनिया के तेल सप्लाई पर असर पड़ा है. तेल सप्लाई प्रभावित होने से क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं. ट्रंप पर इसे काबू में लाने का दबाव लगातार बढ़ रहा था. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 

"अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार होता है तो अमेरिका दो हफ्ते के लिए हमले रोक देगा."

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमले के पीछ अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा हो गया है. ट्रंप ने बताया कि ईरान की तरफ से 10 शर्तों के साथ प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर बातचीत की जा सकती है. ट्रंप ने दावा किया कि ज्यादातर मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. दो हफ्ते के सीज़फायर के दौरान युद्ध खत्म करने के समझौते पर आखिरी फैसला लिया जाएगा. ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका हमले तभी रोकेगा जब ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा. व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार, इजरायल ने भी दो हफ्ते के सीज़फायर पर सहमति जताई है.

होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राज़ी हुआ ईरान

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति दे दी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगले दो हफ्ते तक होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित पैसेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल हमले रोकते हैं तो ईरान की सेना भी अपनी कार्रवाई रोक देगी. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना क्यों ज़रूरी था?

होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है. दुनिया की डेली तेल सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत यहां से गुज़रता है. मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश एक्सपोर्ट के लिए इसी पैसेज पर निर्भर हैं. कई एशियाई देश तेल सप्लाई के लिए इसी रूट पर निर्भर हैं. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए तेल सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है. इससे केवल गाड़ी नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है. ऐसे में स्ट्रेट के बंद होने से जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ीं तो उन देशों पर भी युद्ध का असर पड़ा जिनकी सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से प्रभावित नहीं होती. क्योंकि सभी को बढ़ी कीमत पर तेल खरीदना पड़ रहा था. एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर स्ट्रेट कुछ और हफ्तों तक बंद रहा तो दुनिया में रिसेशन की नौबत आ सकती है. इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलना बेहद ज़रूरी था.

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