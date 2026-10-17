टेस्ला ने कैसे बनाई उड़ने वाली सुपरकार? कितनी ऊंचाई तक भरेगी उड़ान, जानें नई रोडस्टर से जुड़े 10 बड़े सवालों के जवाब

टेस्ला ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के टेक्सास में अपनी नई रोडस्टर का प्रदर्शन किया. इसे फ्लाइंग कार के तौर पर पेश किया गया है, किस टेक्निक से बनी है और इसकी कीमत कितनी है, जानें ऐसे ही 10 बड़े सवालों के जवाब

टेस्ला ने नई रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा है.

1 सेकंड से कम समय में 0 से 97 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

रोडस्टर के लिए 600 मील (करीब 965 किमी) से ज्यादा रेंज का लक्ष्य बताया गया है.

रोडस्टर की टॉप स्पीड 370 किमी प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है.

साइंस फिक्शन फिल्मों में आपने उड़ने वाली कारें जरूर देखी होंगी. कभी कार सड़क से सीधे आसमान में उड़ने लगती है, तो कभी ट्रैफिक से बचने के लिए हवा में रास्ता बना लेती है. अब इस कल्पना को हकीकत के करीब लाने का दावा दुनिया के सबसे चर्चित बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किया है. टेस्ला की नई जनरेशन की रोडस्टर स्पोर्ट्स कार ने अपने एक खास प्रदर्शन से दुनियाभर में चर्चा बटोरी है. इस कार को हवा में उछलते, घूमते और वापस जमीन पर उतरते हुए दिखाया गया है. इसमें रॉकेट जैसी थ्रस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेस्ला ने अपनी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर तैयार किया है.

टेस्ला ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के टेक्सास में अपनी नई रोडस्टर का प्रदर्शन किया. इस दौरान कार ने एक खास रैंप पर उल्टा चलकर दिखाया और फिर हवा में घूमते हुए वापस जमीन पर उतर गई. इतना ही नहीं कार को कई टेस्ला व्हीकल के ऊपर से छलांग लगाते हुए भी दिखाया गया. एलन मस्क ने इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए कहा कि लगता है भविष्य में उड़ने वाली कारें भी होंगी.

1. कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है टेस्ला रोडस्टर?

टेस्ला की नई रोडस्टर के प्रदर्शन से सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि आखिर यह कार कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है और हवा में कितनी दूर तक जा सकती है. फिलहाल कंपनी ने इसके उड़ान की अधिकतम ऊंचाई, हवा में तय की जा सकने वाली दूरी और यह कार कितनी देर तक हवा में बनी रह सकती है, इसके बारे में कोई डेटा शेयर नहीं किया है.

किसी कार को लंबे समय तक उड़ाने के लिए उसे लगातार लिफ्ट करने या ऊपर उठाने वाला फोर्स पैदा करना होगा. इसके साथ ही हवा में बैलेंस बनाए रखना, डायरेक्शन बदलने, एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सुरक्षित तरीके से नीचे उतरना भी जरूरी है. नई रोडस्टर की टेस्ला के शेयर किए गए वीडियो में उसकी हवाई कलाबाजियों की क्षमता तो सामने आई है लेकिन रोज के सफर के लिए इस्तेमाल होने वाली उड़ने वाली कार के रूप में इसकी क्षमता अभी तक साबित नहीं हुई है.

2. टेस्ला रोडस्टर कैसे करती है काम?

टेस्ला की इस कार की खासियत इसकी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इस्तेमाल की गई दो अलग तरह की टेक्निक्स हैं. इनमें पहली टेक्निक सक्शन सिस्टम है, जबकि दूसरी कोल्ड-गैस थ्रस्टर सिस्टम है. दोनों का काम अलग-अलग है. सक्शन सिस्टम कार को खास सतह पर उल्टा चलने में मदद करता है, जबकि थ्रस्टर हवा में उठने और दिशा बदलने जैसे खास करतब करने के लिए फोर्स पैदा करते हैं.

सक्शन सिस्टम पंखे की मदद से कार को सतह की ओर खींचने का काम करता है. टेस्ला के प्रदर्शन में कार एक घुमावदार रैंप पर चढ़ी और उसके बाद उल्टी होकर चलती दिखाई दी. आम कारें सड़क पर अपने टायरों की पकड़ और दूसरी एयरोडायनमिक फोर्स की मदद से संतुलन बनाए रखती हैं, लेकिन सतह पर चलने के लिए सिर्फ टायरों की पकड़ ही काफी नहीं होती. इसके लिए कार को सतह से जुड़े रहने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है. रोडस्टर में लगा सक्शन सिस्टम इसी काम के लिए बनाया गया है.

इस सुपरकार में इस्तेमाल हुई दूसरी टेक्निक कोल्ड-गैस थ्रस्टर है. इसमें दबाव के साथ जमा की गई गैस को खास नोजल से तेजी से बाहर निकाला जाता है. जब गैस एक दिशा में बाहर निकलती है, तो उसकी उलटी दिखा में फोर्स पैदा होता है. इस प्रिंसीपल का इस्तेमाल रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है. टेस्ला की रोडस्टर में इस टेक्निक का इस्तेमाल कार को हवा में उठाने, घुमाने और उसके उतरने के दौरान कंट्रोल में मदद के लिए किया गया है. इस टेक्निक में गैस को जलाकर एनर्जी पैदा नहीं की जाती बल्कि प्रेशर वाली गैस को बाहर निकालकर जोर बनाया जाता है. यह टेक्निक कार को किसी खास सिचुएशन में तो एक्स्ट्रा फोर्स दे सकती है लेकिन इससे कार किसी विमान की तरह लंबी समय तक उड़ नहीं सकती.

टेस्ला ने रोडस्टर के लिए एक्टिव एयरोडायनमिक सिस्टम और अलग-अलग तरह से काम करने वाले सक्शन सिस्टम का भी जिक्र किया है. एक्टिव एयरोडायनमिक्स का मतलब है कि कार के कुछ हिस्से जरूरत के हिसाब से अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जिससे हवा के बहाव और कार की स्थिरता को बेहतर बनाया जा सके. लेकिन इन सभी टेक्निक की असल क्षमता और सड़कों पर इनके प्रदर्शन को समझने के लिए और टेस्टिंग की जरूरत होगी.

3. कितनी तेज दौड़ सकती है टेस्ला रोडस्टर?

टेस्ला रोडस्टर सिर्फ हवा में करतब दिखाने के लिए ही चर्चा में नहीं है. इसे कंपनी की सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में शामिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है. कंपनी के मुताबिक, यह कार जीरो से 60 मील प्रति घंटे यानी करीब 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है. इसकी मैक्सिमम स्पीड 230 मील प्रति घंटे यानी करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई गई है.

टेस्ला के इंजीनियरिंग चीफ लार्स मोरावी ने इसके प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े बताए. कंपनी का दावा है कि कार एक बार चार्ज करने पर 300 मील यानी करीब 480 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है.

अगर रोडस्टर इन लक्ष्यों को हासिल कर लेती है तो यह दुनिया के बेहद तेज रफ्तार वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में शामिल हो सकती है. लेकिन तेज स्पीड से चलने वाली कार का मतलब यह नहीं है कि वह हवा में भी उसी स्पीड से उड़ान भर सकेगी. इसके लिए थ्रस्टर की ताकत, गैस की मात्रा, वाहन का वजन और हवा में बैलेंस बनाने की क्षमता जैसे कई पहलू अहम होंगे.

4. टेस्ला रोडस्टर की कीमत कितनी होगी?

टेस्ला ने नई रोडस्टर की फाइनल प्राइस का ऐलान नहीं किया है. साल 2017 में जब कंपनी ने दूसरी जनरेशन की रोडस्टर का पहला प्रोटोटाइप पेश किया था, तब इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख डॉलर बताई गई थी. लेकिन करीब नौ साल बाद पेश किए गए नए डिजाइन की कीमत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है.

टेस्ला की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, रोडस्टर के लिए अलग-अलग कॉन्फिगरेशन रखे गए हैं. कंपनी के रिजर्वेशन पेज पर परफॉर्मेंस वर्जन के लिए 50,000 डॉलर और थ्रस्ट वर्जन के लिए 2,50,000 डॉलर का डिपॉजिट अमाउंट बताई गई है. थ्रस्ट वर्जन में एक्सलेरेशन बढ़ाने के लिए थ्रस्टर तकनीक दी गई है. वहीं, कंपनी ने रॉकेट वर्जन के लिए सिर्फ इन्विटेशन-ओनली का ही ऑप्शन दिया है जिसे कंपनी कुछ चुनिंदा और खास ग्राहकों को ही बेचेगी. यह सिंगल सीटर होगी और पूरी तरह से फुल फ्लाइट सिस्टम से लैस होगी.





5. कब शुरू होगा टेस्ला रोडस्टर का प्रोडक्शन?

टेस्ला ने नई जनरेशन की रोडस्टर का प्रोडक्शन साल 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन इस कार का इंतजार काफी लंबा हो चुका है. कंपनी ने पहली बार नवंबर 2017 में दूसरी जनरेशन की रोडस्टर का प्रोटोटाइप पेश किया था. उस समय इसकी डिलिवरी 2020 से शुरू करने की प्लानिंग बताई गई थी, लेकिन डेडलाइन आगे बढ़ने के कारण यह कार लंबे समय तक प्रोडक्शन में नहीं आ सकी.

टेस्ला की रोडस्टर साल 2008 में बाजार में आई थी और 2012 तक इसका प्रोडक्शन हुआ. यह कंपनी की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार थी. इसे लोटस एलिस के चेसिस पर बनाया गया था. इस कार ने दुनिया को यह दिखाया कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी स्पोर्ट्स कार जैसी फास्ट स्पीड और परफॉर्मेंस दे सकती है.

नई रोडस्टर को कंपनी के हाई-परफॉर्मेंस फ्लैगशिप मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है. इसका मकसद सिर्फ बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि टेस्ला की तकनीकी क्षमताओं को भी दिखाना है. साल 2028 से इसका प्रोडक्शन शुरू होना इसकी गारंटी नहीं है कि उसी साल मार्केट में ग्राहकों को डिलिवरी भी हो जाएगी. टेस्ला को इसके लिए प्रोडक्शन, टेक्निकल टेस्टिंग और इससे जुड़े नियमों की शर्तें भी पूरी करनी होंगी.

6. नई टेस्ला रोडस्टर कितने वेरिएंट्स में आएगी?

नई टेस्ला रोडस्टर फिलहाल तीन वेरिएंट्स में पेश की गई है-

परफॉर्मेंस वेरिएंट: यह एंट्री-लेवल वेरिएंट है जो सामान्य सड़कों और ट्रैक के लिए है.

थ्रस्ट वेरिएंट: यह रेस-ट्रैक के लिए तैयार किया गया मॉडल है.

रॉकेट वेरिएंट: यह सबसे एडवांस वेरिएंट है जो उड़ने की क्षमता के साथ आता है.

7. इस कार की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है?

टेस्ला रोडस्टर के परफॉर्मेंट और थ्रस्ट वेरिएंट्स में दो लोगों के बैठने की जगह दी गई है. लेकिन इसके एडवांस रॉकेट वेरिएंट में एक्स्ट्रा रॉकेट हार्डवेयर और थ्रस्टर्स लगाने के लिए पैसेंजर सीट को हटा दिया गया है, जिससे यह सिर्फ 1 सीटर कार बन गई है.

8. एक बार फुल चार्ज करने पर यह कितनी दूर चलेगी?

टेस्ला के मुताबिक, टेस्ला ने इसके कॉन्सेप्ट में इस बार चार्जिंग के बाद 600 मील (लगभग 965 किलोमीटर) से अधिक की रेंज का लक्ष्य रखा है. यह इसे दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक बनाएगी.

9. क्या आम लोग सड़क पर उड़ा सकेंगे टेस्ला रोडस्टर?

टेस्ला के प्रदर्शन में रोडस्टर को हवा में उठते और घूमते हुए दिखाया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम लोग भी इसे सड़कों पर उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. किसी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति मिलना और उसे हवा में उड़ाने की अनुमति मिलना अलग-अलग बातें हैं. उड़ने वाले वाहन के लिए सेफ्टी, कंट्रोल, इमरजेंसी में उतरने की व्यवस्था और हवाई इलाके के नियम से जुड़े सवालों के जवाब जरूरी होंगे.

इसके अलावा यह भी देखना होगा कि थ्रस्टर सिस्टम में खराबी आने पर क्या होगा, कार पैसेंजर्स को अचानक लगने वाले झटकों से कैसे बचाएगी और आसपास मौजूद लोगों और वाहनों की सुरक्षा कैसे होगी. टेस्ला को यह भी साबित करना होगा कि उसकी टेक्निक अलग-अलग परिस्थितियों में भरोसेमंद तरीके से काम कर सकती है.

10. क्या अब उड़ने वाली कारों का सपना सच होने वाला है?

टेस्ला रोडस्टर का प्रदर्शन दिखाता है कि इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के साथ दबाव वाली गैस से चलने वाले थ्रस्टर और खास सक्शन सिस्टम को जोड़कर नए तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं. लेकिन उड़ने वाली कार का सपना सिर्फ जमीन से ऊपर उठने तक सीमित नहीं है. ऐसी कार को सुरक्षित तरीके से उड़ना, दिशा बदलना, पर्याप्त दूरी तय करना और जरूरत पड़ने पर आसानी से उतरना भी आना चाहिए.

दूसरी ओर, कार को हवा में उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्निक का वजन, ऊर्जा की जरूरत, रखरखाव और सेफ्टी भी जरूरी होगा. अगर कोई वाहन उड़ने और सड़क पर चलने दोनों के लिए बनाया जाता है, तो उसके डिजाइन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं. उसे सड़क पर स्थिर और सुरक्षित भी रहना होगा और हवा में कंट्रोल भी बनाए रखना होगा. नई रोडस्टर कार की उड़ान की असल सीमा, कीमत और आम लोगों के इस्तेमाल की संभावनाओं को लेकर अभी कई सवाल हैं, जिनके जवाब आने बाकी हैं.



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