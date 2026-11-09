Nvidia के CEO जेन्सेन 'हनीट्रैप' में कैसे फंसे? चीनी जासूस एलिस से कहां हुई थी मुलाकात! जानिये अब तक के सभी अपडेट्स

Nvidia ने जेन्सेन हुआंग को चीनी खुफिया एजेंसी की साजिशों का निशाना बनाए जाने की जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने कहा है कि उसे नहीं लगता कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी की गोपनीय जानकारी से किसी तरह का समझौता हुआ है.

2024 में ताइवान के ताइपेई में एक टेक ट्रेड शो में जेन्सेन को पहली बार एलिस के साथ देखा गया था. (Photo: सोशल मीडिया)

दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) इन दिनों अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. जेसन हुआंग 'हनीट्रैप' का शिकार हुए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद पब्लिक की है. जेनसन ने बताया कि वह एक कथित चीनी महिला जासूस के जाल में फंस गए थे. महिला जासूस पर 'Nvidia' की बेहद संवेदनशील तकनीक चुराने का आरोप है.

'The New York Times' की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी महिला एलिस हुआंग को Nvidia के CEO जेन्सेन हुआ के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए हायर किया गया था. यह बीजिंग की टॉप जासूसी एजेंसी (MSS) की एक ड्राइव का हिस्सा था. Nvidia के एडवांस्ड चिप्स की दुनिया भर में मांग है और कंपनी की ग्रोथ ने पिछले कई सालों में स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ाने में मदद की है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों अब इस बात की जांच कर रही है कि बीजिंग अपने एक 'इंटेलिजेंस एसेट' का जेन्सेन हुआंग के साथ करीबी रिश्ता शुरू करके क्या हासिल करना चाहता था?

ट्रंप को एक साल पहले दी गई थी जानकारी

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि जेन्सेन हुआंग 'चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन' के टारगेट थे और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​कम से कम एक साल से चीनी जासूस एलिस हुआंग की सर्विलांस कर रही थीं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल ही जेन्सेन हुआंग के साथ एलिस के रिश्ते की जानकारी दी गई थी.

जेन्सेन-एलिस से कब हुई पहली मुलाकात?

यह साफ नहीं है कि एलिस हुआंग पहली बार Nvidia के CEO से कब मिली थीं. हालांकि 2024 में ताइवान के ताइपेई में एक टेक ट्रेड शो के बाद Jensen Huang और एलिस की मुलाकात की पहली तस्वीर सामने आई थी. वहां वो 'गीगाबाइट'और 'नेटथंडर'के अधिकारियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे.

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, उसी दौरान एलिस हुआंग की कंपनी 'मेगास्पीड' ने कई बिलियन डॉलर के अत्याधुनिक AI माइक्रोचिप्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद साल 2025 में वे दोनों ताइपे के एक चीनी रेस्टोरेंट में जेन्सेन की तरफ से होस्ट किए गए डिनर में भी शामिल हुए. इस दौरान जेन्सेन हुआंग और एलिस दूसरे लोगों से मिल रहे थे. इस दौरान जेन्सेन हुआंग को एलिस के गले में हाथ डाले भी देखा गया था.

बाद में वे एक ही कार में रेस्टोरेंट से निकलते भी देखे गए थे. जेंसन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच रिश्ता कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला, यह फिलहाल साफ नहीं है.

कौन है एलिस हुआंग?

एलिस हुआंग चीनी नागरिक है और उन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है. वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी 'Megaspeed International' की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं.

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट में सर्विलांस के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए कहा गया कि एलिस हुआंग अच्छी इंग्लिश बोलती हैं और ग्लोबल AI चिप इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे लेवल पर उनके अच्छे कनेक्शन हैं.

न्यूज एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एलिस का करियर काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने कथित तौर पर चीन के सरकारी मीडिया संस्थानों 'CCTV' और 'Hunan TV' में पत्रकार के तौर पर भी काम किया.

इसके बाद वह 'HSBC' बैंक और 'CITIC Securities' से भी जुड़ी रहीं. बाद में उन्होंने निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया और 'Megaspeed' से जुड़ गईं. यह कंपनी Nvidia की बड़ी ग्राहकों में शामिल रही है.

जेन्सेन ने कर्मचारियों को भेजा मेल

Nvidia के CEO जेन्सेन ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में माना कि उन्होंने अपनी पत्नी से बेवफाई की. हुआंग ने लिखा कि मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं. मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया. मेरे इस कदम से मेरी पत्नी और बच्चों को गहरा आघात पहुंचा है. मैंने जो किया, उसका कोई बहाना नहीं हो सकता. मुझे इसका बहुत पछतावा है. मेरे पूरे जीवन में, मेरे परिवार ने मुझे प्यार और समर्थन दिया है. वे मेरी ईमानदारी और वफादारी के हकदार हैं. इसके बजाय, मैंने उन्हें निराश किया है. मैंने जो किया और उससे जो दुख पहुंचा, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं.

हुआंग ने आगे कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और एनवीडिया के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. मुझे अमेरिकी होने पर गर्व है और मैं इसके लिए आभारी हूं. NVIDIA को लीड करना मेरी जिंदगी का सौभाग्य है. मेरी जिम्मेदारी आपकी सेवा करना और आपके भरोसे के लायक बनना है. मैं उस जिम्मेदारी में नाकाम रहा हूं.

मैं NVIDIA के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूं और आपका भरोसा वापस पाने के लिए काम करूंगा. मेरे फैसलों के लिए मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैं खुद जिम्मेदार हूं. कृपया उन्हें प्राइवेसी दें.

AI टेक्नोलॉजी पर चीन का फोकस

चीन ने साल 2030 तक AI टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनकर अमेरिका से आगे निकलने का लक्ष्य रखा है.

चीन उन हिस्सों में AI पर फोकस बढ़ गया है जो नेशनल सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करते हैं.

चीन की इन तैयारियों में वह स्पाई एजेंसी भी शामिल है, जिसने एलिस हुआंग को रिक्रूट किया था.

शी जिनपिंग ने 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की MSS स्पाई एजेंसी में अच्छा-खासा इन्वेस्ट शुरू किया है.

MSS आज CIA से कई गुना बड़ी है. यह ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

CIA के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस एनालिस्ट पीटर मैटिस ने कहा कि चीन की जासूसी एजेंसी ने टेक्नोलॉजी को अपनी एक्टिविटी का फोकस बनाया है और इसे 'इकोनॉमिक दुनिया में दबदबे की मुख्य लड़ाई' के तौर पर देखा है.

वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक के प्रेसिडेंट पीटर मैटिस ने कहा, 'उन्हें टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जो बन रहा है उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और इन चीजों से जुड़े फैसले लेने में दिलचस्पी है. जेन्सेन ऐसे शख्स हैं जिन पर आप असर डालना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है. वह दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी के सेंटर में हैं.'

चीन ने क्या कहा?

चीनी एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन लियू चांग ने कहा कि यह रिपोर्ट 'बिना सबूत के है और पूरी तरह बेबुनियाद है. यह 'चीन के खिलाफ बदनामी के अलावा कुछ नहीं है.'

क्या है MSS जिसने जेन्सेन को बनाया निशाना?

साल 1983 में बनी चीन की MSS (Ministry of State Security) जासूसी एजेंसी लंबे समय तक देश के नेताओं का भरोसा जीतने में नाकाम रही. पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जासूसी और साइबरहैकिंग ब्रांच को सालों तक बीजिंग की मुख्य इंटेलिजेंस कलेक्शन ब्रांच माना जाता था.

रिसर्चर्स और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, साल 2015 में बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच साइबर ऑपरेशन्स पर रोक लगाने के लिए हुई डील के बाद एजेंसी ने चीन के जासूसी के ज्यादा काम अपने हाथ में ले लिए. इसके बाद के सालों में, जस्टिस डिपार्टमेंट ने 'MSS' से जुड़े हैकर्स पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराने और अमेरिकी नेटवर्क्स में घुसपैठ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

CIA के टक्कर की है MSS!

2023 तक एजेंसी CIA की टक्कर की एजेंसी बन गई. MSS अब टारगेट्स को चुनने और उनकी प्रोफाइल बनाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने लगी थी. इसने तेजी से भर्ती करके जासूसों का अपना नेटवर्क बढ़ाया और अपने बड़े बजट का इस्तेमाल शी जिनपिंग की अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने के उनके सपनों में मदद करने के लिए किया.

MSS ने साइबरहैकिंग, जासूसी और इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन्स में अपने काम को बढ़ाने के लिए अलग-अलग चीनी कंपनियों के साथ अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया. एक अनुमान के मुताबिक, इसके लाखों एजेंट्स हैं जो CIA ऑफिसर्स की संख्या से कहीं ज्यादा हैं.