महज 11 दिनों के भीतर Nvidia में जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) की वापसी हो गई. हुआंग ने 12 नवंबर को CEO पद से इस्तीफा दिया था और 23 को उन्हें वापस बहाल कर दिया गया.

जेनसेन हुआंग की Nvidia में वापसी हो चुकी है. हुआंग को एक बार फिर दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia की कमान सौंप दी गई है. हुआंग ने चीनी जासूस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासे के बाद 12 नवंबर को Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था. सोमवार (नवंबर, 22, 2026) को Nvidia के बोर्ड ने हुआंग के साथ बातचीत और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दबाव के बाद, एकमत होकर उन्हें वापस बुला लिया. महज 11 दिनों में इस्तीफे से लेकर हुआंग की एक बार फिर Nvidia वापसी भी हो गई.

इस्तीफे के बाद भी लौटे कई CEO

यह नई बात नहीं है जब इस्तीफे के बाद कंपनी के किसी बड़े अधिकारी की वापसी हुई है. हाल के कॉर्पोरेट इतिहास में ऐसे फाउंडर-CEO भरे पड़े हैं, जिन्हें डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स के यह तय करने के बाद फिर से काम पर रखा गया है कि उनके बिना बिजनेस चलाना आसान नहीं. कुछ की एंट्री तब हुई जब उनके बाद वाले को मुश्किलें आईं. बोर्ड को भी यह लगता है कि बाहर के कैंडिडेट के मुकाबले पुराना लीडर ज्यादा भरोसेमंद है.

हुआंग की वापसी में ट्रंप का अहम रोल

ट्रंप की वापसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोल काफी अहम रहा है. ट्रंप को डर था कि अगर जेनसेन हुआंग Nvidia के बोर्ड से नाराज होकर अलग हो गए तो चीन उन्हें अपने यहां बुला सकता है. CNBC से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कल्पना कर सकते हैं कि चीन हुआंग से कहता,'आप चीन आना चाहेंगे?' उनके मुताबिक अगर हुआंग काफी नाराज होते या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता तो वह ऐसा फैसला भी ले सकते थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'जेनसन अगली ही उड़ान से चीन जा सकते थे और मैं गारंटी देता हूं कि वहां उन्हें वह सब कुछ दिया जाता, जो वह चाहते.' ट्रंप ने कहा, 'मैंने Nvidia के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात की और हुआंग की वापसी के लिए उन्हें मनाया.'

'हुआंग के भीतर थोड़ा चीनी खून भी'

ट्रंप ने हुआंग की तारीफ करते हुए उनकी चीनी मूल की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया. ताइवान में जन्मे हुआंग को लेकर उन्होंने कहा कि 'उनके भीतर थोड़ा चीनी खून है.' चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संचालित होता है. ट्रंप ने पिछले सप्ताह चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुआंग और एनवीडिया के बारे में बातचीत की थी. इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि शी ने जेनसेन हुआंग को प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था.

ट्रंप ने किया हुआंग का स्वागत

हुआंग की कंपनी में वापसी का स्वागत करते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक विवादास्पद तस्वीर भी शेयर की. इसमें 2025 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान हत्या के प्रयास से बाल-बाल बचने के बाद हवा में मुट्ठी उठाए ट्रंप की चर्चित तस्वीर को बदलकर हुआंग को दिखाया गया था. इसके साथ ट्रंप ने कंपनी को हुआंग की वापसी के फैसले पर बधाई दी.

हुआंग ने क्यों दिया था इस्तीफा?

दरअसल, जेनसेन हुआंग ने एलिस हुआंग नाम की महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार की थी और फिर इस्तीफा दे दिया था. एलिस का संबंध सिंगापुर स्थित कंपनी मेगास्पीड से बताया गया है. आरोप है कि इस कंपनी ने Nvidia के चिप चीन तक पहुंचाए. ऐसा आरोप है कि एलिस हुआंग चीन की जासूस हैं. हालांकि, एलिस के चीन की खुफिया एजेंसियों से कथित संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसकी जांच कर रही है.

मेगास्पीड को अब चिप सप्लाई नहीं

अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क रूबियो ने कथित तौर पर ट्रंप को एलिस हुआंग के चीन की खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों के बारे में आगाह किया था. इस बीच अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने मेगास्पीड को प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में डाल दिया. इससे कंपनी के लिए Nvidia चिप हासिल करने का रास्ता बंद हो गया है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग भी चिप की कथित अवैध आपूर्ति के आरोपों की जांच कर रहा है.

हुआंग सभी आरोपों से बरी

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने हुआंग को किसी भी गलत काम के आरोप से मुक्त कर दिया है. हालांकि अमेरिकी कांग्रेस में इस मामले को लेकर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं. सीनेट की खुफिया समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष टॉम कॉटन ने कहा कि कांग्रेस इस मामले की गहराई से जांच करेगी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'X' पर लिखा कि चिप निर्यात नियंत्रण से जुड़े विधेयक किसी भी तरह पारित कराए जाएंगे. इनमें उनका प्रस्तावित चिप सिक्योरिटी एक्ट भी शामिल है.

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