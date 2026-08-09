FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
आज का मौसम 10 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बड़ा पलटवार, 16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

आज का मौसम 10 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बड़ा पलटवार, 16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

जो खेलेगा वो खिलेगा...कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों से मिले PM मोदी, वायरल हुई वीडियो

जो खेलेगा वो खिलेगा...कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों से मिले PM मोदी, वायरल हुई वीडियो

दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस को भेदने की ताकत, रूस ने दिखाई P-800 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, कितनी खतरनाक?

दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस को भेदने की ताकत, रूस ने दिखाई P-800 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, कितनी खतरनाक?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम

IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम

Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स

Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस को भेदने की ताकत, रूस ने दिखाई P-800 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, कितनी खतरनाक?

यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट ने एक युद्धाभ्यास किया जिसमें P-800 ओनिक्स मिसाइल का प्रदर्शन किया गया. P-800 ओनिक्स एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 09, 2026, 11:28 PM IST

दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस को भेदने की ताकत, रूस ने दिखाई P-800 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, कितनी खतरनाक?

रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस को भेद सकती है. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • रूस ने दुनिया को दिखाई P-800 ओनिक्स की ताकत
  • रूसी पैसिफिक फ्लीट के अभ्यास में किया प्रदर्शन
  • 600 किलोमीटर है  P-800 ओनिक्स की रेंज

Russian Navy P-800 missile: रूस ने एक नौसेनिक अभ्यास में पहली बार  P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का प्रदर्शन किया है. दावा है कि ये मिसाइल दुनिया के किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है और किसी भी आकार के युद्धपोत को तबाह कर सकती है. रूस ने इस मिसाइल की कोस्टल बैटरीज को देश के पूर्वी इलाकों में तैनात करना भी शुरू कर दिया है. आइये जानते हैं इसकी ताकत.

कितनी खतरनाक है P-800 ओनिक्स?

रूसी नौसेना के अनुसार, P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है. किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसका पता लगाना लगभग असंभव है. P-800 ओनिक्स की रेंज लगभग 300 किमी से 600 किमी तक बताई गई है. 

P-800 ओनिक्स मिसाइल पनी पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति बनाए रखती है. लक्ष्य के करीब पहुंचने पर यह समुद्र के स्तर से केवल 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ती है. इससे दुश्मन के रडार ट्रैकिंग, इंटरसेप्शन और जवाबी हमला करने का समय बेहद कम हो जाता है. यह मिसाइल रैमजेट इंजन से संचालित होती है. इसमें एक्टिव और पैसिव रडार सीकर लगे हैं जो इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या भटकाने वाले सिग्नल भी बचाते हैं. 

कहां की रूस ने P-800 ओनिक्स की तैनाती

मिलिट्री वॉच मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने देश के सुदूर पूर्वी इलाकों में  P-800 से लैस 'बैस्टियन' कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं. माना जा रहा है कि रूस विशाल समुद्री इलाकों में युद्धपोत तैनात करने के बजाय तटीय रक्षा प्रणालियों के जरिए दुश्मन नौसेना के लिए एरिया डिनायल क्षेत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

रूस की ज़िरकॉन भी तैयार

रूस के पास P-800 जैसी खतरनाक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तो है ही, यह दुनिया की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ज़िरकॉन को भी सेवा में शामिल कर रहा है. रूस ज़िरकॉन का इस्तेमाल करने के लिए बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम में बदलाव कर रहा है. इस अपग्रेड से एक ही तरह के लॉन्चर से  P-800 और ज़िरकॉन, दोनों मिसाइलें लॉन्च की जा सकेंगी. ज़िरकॉन के बारे में अब भी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है. इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज 1000 किमी तक है. यह मैक 9 की स्पीड से उड़ सकती है और इसमें टर्मिनल मैन्युवरिंग क्षमता भी है. हालांकि यह P-800 की तुलना में काफी महंगी भी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स
Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स
Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement