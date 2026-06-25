भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? रिक्टर स्केल क्या है, आसान भाषा में समझिए

वेनेजुएला की राजधानी कराकास गुरुवार को भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठी. यहां महज कुछ ही सेकंड के अंतराल पर एक के बाद एक दो बड़े भूकंप महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर पहले झटके की तीव्रता 7.2 और दूसरे की तीव्रता 7.5 मापी गई.

वेनेजुएला में गुरुवार (25 जून 2026) को आए भयानक भूकंप में हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. वेनेजुएला में एक के बाद एक दो झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा रही. जब भी दुनिया के किसी हिस्से में भूकंप आता है, तो टीवी और अखबारों में रिक्टर स्केल, मैग्निट्यूड और सीस्मोग्राफ जैसे शब्द गूंजने लगते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप कैसे मापा जाता है और वैज्ञानिक घर बैठे इसकी सटीक तीव्रता का पता कैसे लगा लेते हैं? दरअसल, जमीन के नीचे होने वाली इस हलचल और तबाही के आकलन के लिए सीस्मोग्राफ मशीन के साथ-साथ रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्निट्यूड स्केल जैसे वैज्ञानिक पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है.

भूकंप को मापने वाली मशीन

जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो वहां से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है. यह ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है, जिन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं. इन तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए वैज्ञानिक एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर कहा जाता है.

इस मशीन में एक पेंडुलम या भारी वजन होता है, जो भूकंप के समय हिलता है और एक घूमते हुए ड्रम पर लगी कागज की शीट पर लाइनें बना देता है. धरती जितनी तेज हिलेगी, कागज पर बनने वाली लाइनें उतनी ही बड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी होंगी. इसी ग्राफ को देखकर वैज्ञानिक भूकंप की हलचल का अंदाजा लगाते हैं.

भूकंप की ताकत को समझना

भूकंप की ताकत को मापने के मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं-

रिक्टर स्केल- यह सबसे पुराना और मशहूर पैमाना है, जिसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था. यह पैमाना भूकंप से निकली ऊर्जा की तीव्रता को मापता है. यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर रिक्टर स्केल पर नंबर 5 से बढ़कर 6 होता है, तो इसका मतलब भूकंप 10 गुना ज्यादा तेज महसूस होगा और उससे निकलने वाली ऊर्जा करीब 32 गुना बढ़ जाएगी. हालांकि, बहुत बड़े और दूर आए भूकंपों के लिए अब इसका इस्तेमाल कम होता है.

यह सबसे पुराना और मशहूर पैमाना है, जिसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था. यह पैमाना भूकंप से निकली ऊर्जा की तीव्रता को मापता है. यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर रिक्टर स्केल पर नंबर 5 से बढ़कर 6 होता है, तो इसका मतलब भूकंप 10 गुना ज्यादा तेज महसूस होगा और उससे निकलने वाली ऊर्जा करीब 32 गुना बढ़ जाएगी. हालांकि, बहुत बड़े और दूर आए भूकंपों के लिए अब इसका इस्तेमाल कम होता है. मोमेंट मैग्निट्यूड स्केल- आजकल वैज्ञानिक इसी एडवांस पैमाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यह केवल तरंगों को नहीं देखता, बल्कि यह मापता है कि धरती के अंदर कितनी बड़ी चट्टान टूटी और वह कितनी दूर तक खिसकी. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसे बड़े संस्थान इसी के आधार पर सटीक आंकड़े जारी करते हैं.

रिक्टर स्केल का गणित

1–3: बहुत हल्का, अक्सर महसूस भी नहीं होता.

4–5: हल्का से मध्यम, खिड़कियां हिल सकती हैं.

6–7: शक्तिशाली, इमारतों को नुकसान हो सकता है.

8 या उससे अधिक: बहुत विनाशकारी, बड़े क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है.

तबाही को मापने का तरीका

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, जहां रिक्टर स्केल भूकंप की ताकत बताता है, वहीं मरकैली स्केल यह देखता है कि जमीन पर कितनी तबाही हुई है. इसे रोमन अंकों (I से XII) में मापा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह भूकंप से सिर्फ पंखे हिले, तो उसे कम रेटिंग मिलेगी, लेकिन अगर इमारतें गिर गईं, तो उसे XII (12) रेटिंग दी जाएगी.