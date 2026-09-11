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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

9/11 हमले के 25 साल बाद कितना बदला हवाई सफर? बायोमीट्रिक बोर्डिंग से लेकर बुलेटप्रूफ कॉकपिट तक, जानिए सबकुछ

11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के 25 साल बाद हवाई यात्रा का स्वरूप हमेशा के लिए बदल चुका है. जानिए कैसे TSA के गठन, जूते की जांच, लिक्विड लिमिट्स और बुलेटप्रूफ कॉकपिट ने हवाई सुरक्षा का नया ढांचा तय किया.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 11, 2026, 03:42 PM IST

9/11 हमले के 25 साल बाद कितना बदला हवाई सफर? बायोमीट्रिक बोर्डिंग से लेकर बुलेटप्रूफ कॉकपिट तक, जानिए सबकुछ

9/11 के बाद बने कड़े नियम, Photo X And AI 

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  • 9/11 हमले के बाद राष्ट्रपति बुश ने ATSA कानून बनाकर TSA का गठन किया था.
  • विमानों के कॉकपिट दरवाजों को बुलेटप्रूफ और अंदर से लॉक होने योग्य बनाया गया.
  • 2001 में यात्रियों की संख्या में 30% गिरावट के बाद 2005 में यह 73.51 करोड़ के स्तर को पार कर गई.

 

9/11 Anniversary: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा चार यात्री विमानों के अपहरण और न्यू यॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा वाशिंगटन स्थित पेंटागन पर हुए घातक हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. इस सबसे भीषण आतंकी हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे. इस घटना के 25 साल बाद, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए हवाई यात्रा का तरीका हमेशा के लिए बदल चुका है.

हमले के तुरंत बाद क्या हुआ?

हमले के तुरंत बाद अमेरिका में सभी नागरिक उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया था. पड़ोसी देश कनाडा ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था, जहाँ केवल सैन्य, पुलिस और मानवीय उड़ानों को ही अनुमति दी गई थी. कनाडा ने 12 सितंबर को घरेलू और 13 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बहाल कीं, जबकि अमेरिका ने भी 13 सितंबर 2001 को अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोला.

11 सितंबर से पहले और बाद के नियम में क्या बदला?

सितंबर 2001 से पहले, अमेरिका में घरेलू उड़ानों के लिए यात्रियों को बिना पहचान पत्र (ID) दिखाए सीधे गेट तक जाने की अनुमति थी और उनके परिजन भी सी-ऑफ करने के लिए गेट तक जा सकते थे. यहां तक कि 10 सेमी (4 इंच) से छोटे चाकू साथ ले जाने की भी कानूनी अनुमति थी, लेकिन 9/11 के बाद सुरक्षा के पैमाने पूरी तरह बदल गए:

नवंबर 2001 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 'एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एक्ट' (ATSA) पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) की स्थापना हुई और सभी यात्रियों व उनके बैगों की संघीय अधिकारियों द्वारा जांच अनिवार्य कर दी गई.

9/11 के बाद कैसे बदला हवाई यात्रा का अनुभव

इसके तुरंत बाद कॉकपिट के दरवाजों को बुलेटप्रूफ व मजबूत बनाना अनिवार्य किया गया जो उड़ान के दौरान अंदर से बंद रहते हैं. ब्रिटिश एयरवेज/वर्जिन एयरवेज ने अक्टूबर 2001 में इसे सबसे पहले अपनाया था. इसके अलावा 2003 में विशेष प्रशिक्षण के बाद पायलटों को फ्लाइट में गन रखने का भी लाइसेंस मिल गया. दिसंबर 2001 में रिचर्ड रीड ने अपने जूते में बम छिपाकर विमान उड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद 2006 से TSA ने जूतों की अनिवार्य स्कैनिंग शुरू कर दी. 

उसी साल (2006) ब्रिटेन में लिक्विड एक्सप्लोसिव्स से विमान उड़ाने का एक बड़ा प्लान फ्लॉप होने के बाद उड़ानों में 100 मिलीलीटर (3.4oz) से अधिक तरल पदार्थ ले जाने पर नो-एंट्री लग गई; वहीं 2009 में अंडरवियर में बम छिपाकर हमले की एक और नाकाम कोशिश के बाद एयरपोर्ट्स पर फुल-बॉडी स्कैनर्स इंस्टॉल किए गए, और आखिरकार 2017 से इस पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट-लेवल सेफ बनाने के लिए बायोमीट्रिक बोर्डिंग और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की एंट्री हुई.

यात्रियों और एयरलाइंस पर क्या पड़ा असर?

सख्त सुरक्षा जांच के कारण हवाई अड्डों पर यात्रियों की प्रोसेसिंग दर 500-600 यात्री प्रति घंटा से घटकर 100-150 यात्री प्रति घंटा रह गई, जिससे यात्रा में अधिक समय लगने लगा. हमले के तुरंत बाद उत्तरी अमेरिका में यात्रियों की संख्या में 30% तक की भारी गिरावट आई थी. हालांकि, धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई और 2005 तक वार्षिक यात्रियों की संख्या 73.51 करोड़ तक पहुंच गई, जिसने 9/11 से पहले के 2000 के स्तर (66.54 करोड़) को पीछे छोड़ दिया.

कौन से नियम आज भी जारी हैं ?

अब भी लागू नियम: कॉकपिट के मजबूत बुलेटप्रूफ दरवाजे, एक्स-रे बैग चेकिंग, डेटाबेस से यात्री आईडी का मिलान, बोर्डिंग गेट तक केवल यात्रियों की पहुंच और चाकू जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध आज भी पूरी तरह लागू हैं.

दी गई ढील: ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में अब हाथ के सामान में 2 लीटर तक तरल ले जाने की अनुमति दी जा रही है. अमेरिका और यूरोप में सामान्य जूते पहने रखकर स्कैनर से गुजरने की ढील दी गई है. इसके अलावा, TSA ने हाल ही में PreCheck में पंजीकृत उन लोगों को बिना टिकट के भी परिजनों को छोड़ने के लिए गेट तक जाने की अनुमति दी है.
 

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