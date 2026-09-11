मोखा बंदरगाह पर हूतियों का कब्जा, सऊदी हवाई हमलों के बाद लाल सागर में बढ़ा संकट, क्या बढ़ेंगी तेल की कीमतें?

दुनिया
लाल सागर के रणनीतिक मोखा बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के कब्जे और सऊदी हवाई हमलों के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर संकट मंडराने लगा है.
Yemen Mokha Port Houthi Capture: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सैन्य संघर्ष एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर के किनारे बसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा पर नियंत्रण करने के बाद सऊदी अरब की वायुसेना ने वहां स्थित हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं.
मोखा पर कब्जे के साथ ही हूती विद्रोही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं. इस घटनाक्रम से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है, बल्कि लाल सागर में वैश्विक शिपिंग और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.
सऊदी समर्थित यमनी विरोधियों के खिलाफ हाल के वर्षों में हूती विद्रोहियों की यह सबसे बड़ी क्षेत्रीय बढ़त मानी जा रही है. हूती विद्रोहियों के मोखा शहर में प्रवेश करने के अगले ही दिन सऊदी वायुसेना ने हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमले किए.
हालांकि इन हमलों में तत्काल किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजम अल-असद ने कहा कि वे सऊदी आक्रामकता का जवाब दे रहे हैं और रियाद द्वारा हमले जारी रखने की स्थिति में उनके पास बड़े व महत्वपूर्ण ठिकानों की सूची तैयार है.
मोखा पर कब्जे के बाद हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से महज लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं. यह जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ता है, जिससे होकर दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत सामान गुजरता है.
होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी खतरों के बीच सऊदी अरब अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए लाल सागर और बाब अल-मंदेब मार्ग पर काफी निर्भर रहा है. लेकिन हूती विद्रोहियों की इस नई बढ़त और खतरों के कारण इस समुद्री मार्ग से होने वाली शिपिंग प्रभावित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी आ गई है.
यमनी सरकार के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि मोखा की ओर हूतियों के बढ़ते कदमों के बावजूद सऊदी वायुसेना द्वारा समय पर हवाई हमले न किए जाने से वे स्तब्ध थे. उनका आकलन है कि सऊदी अरब को अमेरिका से बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाने की मंजूरी नहीं मिली थी. इसके अलावा यमनी सेना और सहयोगी बलों के बीच समन्वय की कमी ने हूतियों को यह अवसर दे दिया.
दूसरी ओर, ईरान सरकार ने सऊदी अरब से यमन की नाकेबंदी खत्म करने की मांग करते हुए हूतियों का समर्थन किया है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है. ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा भी हुई है.
यमन सरकार की राष्ट्रीय रक्षा परिषद ने हूती हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है. इस बढ़ते संघर्ष ने साल 2022 से लागू नाजुक युद्धविराम को समाप्त करने का खतरा पैदा कर दिया है.
यमन 2014 से गृहयुद्ध की चपेट में है, जब हूतियों ने देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 में सऊदी अरब सरकार के समर्थन में युद्ध में शामिल हुआ था. लगभग 150,000 मौतों और भुखमरी के कगार पर पहुंचे 4 करोड़ यमनी नागरिकों को अब एक बार फिर भीषण युद्ध के लौटने का डर सता रहा है.