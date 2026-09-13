सऊदी मिलिट्री बेस पर हूतियो का बड़ा हमला, मिसाइलों और ड्रोनों से हथियारों के डिपो को बनाया निशाना; क्या भड़केगा तनाव?

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यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के शरूराह सैन्य अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है. भड़के संघर्ष में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
Houthi Saudi Sharurah Base Attack: यमन में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब में स्थित एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला शरूराह स्थित सैन्य अड्डे पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के डिपो और कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को निशाना बनाना था. प्रवक्ता के अनुसार, इस ठिकाने से उनके देश के खिलाफ सैन्य अभियानों का संचालन किया जा रहा था.
इसी बीच, अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'एक्सियोस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से दो बार फोन पर बातचीत कर हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले करने का अनुरोध किया था.
हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस अनुरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया. ट्रम्प ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हूती विद्रोहियों ने भी उनसे संपर्क किया था और वे अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं. ट्रम्प ने भरोसा जताया कि क्षेत्र में स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी. बता दें कि 2025 में अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों पर हुती हमलों के जवाब में सात हफ्तों का भारी बमबारी अभियान चलाया था.
रियाद समर्थित यमनी सरकारी बलों और हूती विद्रोहियों के बीच इस सप्ताह संघर्ष में भारी तेजी आई है. एक हफ्ते तक चले तीव्र सैन्य अभियान के बाद हुती विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर तटीय क्षेत्र और रणनीतिक द्वीपों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिससे बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है.
फारस की खाड़ी में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी के बाद सऊदी अरब के तेल निर्यात के लिए यह समुद्री रास्ता महत्वपूर्ण बन गया है. इसके जवाब में हूती समूह ने रियाद के लाल सागर बंदरगाहों पर अपनी समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी है.
यमनी सिविल वॉर, जो 2014 में सना पर कब्जे के साथ शुरू हुआ था और 2022 के युद्धविराम के बाद शांत था, इस साल जुलाई में फिर से भड़क उठा है. इस नए सिरे से शुरू हुए युद्ध में अब तक 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी (IOM) के अनुसार, जुलाई से अब तक 76,000 लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं.
मोका शहर पर हूती कब्जे के बाद बड़ी संख्या में विस्थापित नागरिक अदन शहर की ओर शरण लेने पहुंचे हैं, जबकि 1,400 से अधिक लोग जिबूती भाग गए हैं. उधर, सना में हूती समर्थकों ने 210 कैदियों की रिहाई का जश्न मनाया, जो पिछले आठ सालों से जेलों में बंद थे.