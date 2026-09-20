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'सऊदी के साथ आए तो खुदा कसम ऐसा सबक सिखाएंगे...', पाकिस्तान-तुर्किए की गीदड़भभकी पर हूतियों की धमकी

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने बीते 7 अगस्त को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता नाटो की तरह काम करता है, जिसमें एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा. हूती हमलों के बीच देखना होगा कि मक्का पैक्ट किस तरह काम करेगा, अगर रियाद तुर्किए-पाकिस्तान से मदद मांगता है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 20, 2026, 03:39 PM IST

'सऊदी के साथ आए तो खुदा कसम ऐसा सबक सिखाएंगे...', पाकिस्तान-तुर्किए की गीदड़भभकी पर हूतियों की धमकी

पाकिस्तान और तुर्किए को हूतियों की धमकी (फोटो-AI)

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  • सऊदी अरब पर हमलों के बाद हूतियों ने पाकिस्तान-तुर्किए को भी धमकी दी है. 
  • पाकिस्तान और तुर्किए बार-बार मक्का पैक्ट का हवाला दे रहे थे.
  • हूतियों के एक नेता ने कहा कि अगर वो सऊदी के साथ आते हैं तो उन्हें सबक सिखाएंगे. 

सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों के बाद पाकिस्तान और तुर्किए बार-बार मक्का पैक्ट को एक्टिव करने की गीदड़भभकी दे रहे थे, जिसके बाद हूती विद्रोहियों की ओर से दोनों देशों को धमकी दी गई है. हूतियों ने कहा कि अगर सऊदी अरब के साथ किसी भी देश ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो खुदा कसम उन्हें सबक सिखाएंगे.
 
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंसार अल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और धमार के गवर्नर मोहम्मद अल-बुखैती ने इराकी टेलीविजन कार्यक्रम 'अनदर रीडिंग' के साथ इंटरव्यू में ये वॉर्निंग दी है. अल-बुखैती ने कहा, 'खुदा की कसम, अगर तुर्किए और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए तो हम उन पर लोहे की मुट्ठी से प्रहार करेंगे.' 

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हूतियों और सऊदी अरब के बीच नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच मक्का डिफेंस पैक्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया है. अल-बुखैती ने कहा कि हूती विद्रोहियों का रुख पाकिस्तान और तुर्किए की सरकारों को संबोधित था, अगर वे इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप करने का विकल्प चुनते हैं. उन्होंने दोनों देशों में यमन के प्रति जनता की सहानुभूति का भी जिक्र किया और इस्लामाबाद और अंकारा से लड़ाई से दूर रहने का आग्रह किया.

मक्का रक्षा समझौता क्या है?

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने बीते 7 अगस्त को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता नाटो की तरह काम करता है, जिसमें एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा. ये भी देखने लायक होगा कि मक्का पैक्ट किस तरह काम करेगा, अगर रियाद तुर्किए-पाकिस्तान से मदद मांगता है.

सऊदी पर अटैक में तुर्किए का क्या है रुख?

तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हाल ही में संकेत दिया था कि अंकारा रियाद को सैन्य और टेक्नोलॉजी मदद दे सकता है. फिदान ने कहा, 'सऊदी अरब को सैन्य स्तर की सहायता की मदद हो सकती है. मक्का गठबंधन के रूप में हम इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाएंगे और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे.' उन्होंने कहा कि तुर्किए के विदेश मंत्रालय ने मक्का के पास तेल रिफाइनरी पर हुए हमलों की निंदा की है और हम आगे के घटनाक्रम पर भी नजर आ रहे हैं. फिदान ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की सैन्य मदद विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं पर केंद्रित होगी.

सऊदी की सुरक्षा पर पाकिस्तान का रुख क्या है?

पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हुए हूती हमलों की निंदा की है और रियाद के प्रति अपना समर्थन दोहराया है. मक्का के पास हुए कथित हमले के बाद इस्लामाबाद ने कड़ा रुख अपनाया है और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया गया है. रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मक्का और मदीना की रक्षा करेगा और उनकी सुरक्षा को एक समझौता बताया.

आसिफ ने कहा, 'उनकी रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है. उनकी अपनी पवित्रता है, जिसका हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के घर या पैगंबर मुहम्मद के जन्मस्थान पर हमला होता है तो कहीं भी बैठे किसी भी मुसलमान को किसी समझौते का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. यह हमारा धार्मिक कर्तव्य है - इसकी रक्षा करना.'

पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी सऊदी अरब के प्रति पाकिस्तान की बिना शर्त प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इस्लामाबाद उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा. उन्होंने कहा, 'हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे आगे बढ़ने के संकल्प को रोक सके, इसलिए जो भी आवश्यक होगा, जो भी मांगा जाएगा, हम उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.'

सऊदी-हूतियों के बीच संघर्ष तेज

हूती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से देश के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है. जिसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप किया. यह संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर हमले किए हैं और लाल सागर तट के कुछ हिस्सों और बाब अल-मंडेब स्ट्रेट के पास बढ़त हासिल करने का दावा किया है. 

ये भी पढ़ें- F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद  

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