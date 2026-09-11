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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

तबाही की कोडिंग, मिसाइलें बनाने में हूती विद्रोहियों ने AI को बनाया ‘सॉफ्टवेयर इंजीनियर’, Anthropic ने किया चौंकाने वाला खुलासा

ईरान समर्थित हूतियों ने क्लाउड कोड का इस्तेमाल करके कई हथियार कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास किया. इसमें रॉकेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाली मिसाइलें शामिल हैं. इतना ही नहीं उन्होंने सिस्टम को धोखा देने के लिए नायाब तरीके खोज ​लिये थे.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 11, 2026, 03:34 PM IST

तबाही की कोडिंग, मिसाइलें बनाने में हूती विद्रोहियों ने AI को बनाया ‘सॉफ्टवेयर इंजीनियर’, Anthropic ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Credit Image-AI

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आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बहुत ही एडवांस्ड हो गई है. यह जितनी मददगार साबित हो रही है. उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकती है. इसका खुलासा हाल ही में Anthropic की रिपोर्ट में किया गया, जिसने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों चौंका दिया है. यमन के हूती विद्रोहियों ने हाईटेक हथियारों की दौड़ में एक नया और खतरनाक पैंतरा अपनाया है. उन्होंने कोड लिखने वाले इंजीनियरों की जगह क्लाउड AI चैटबॉट का अपना सहारा बना लिया. इसका खुलासा उनकी मिसाइल फेल होने पर हुआ.

AI ने संभाला हथियारों की डिजाइनिंग का मोर्चा

एंथ्रोपिक की 154 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय एक हथियार इंजीनियरिंग सेल ने क्लाउड कोड (Claude Code) का इस्तेमाल इंसानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तरह किया. इन विद्रोहियों ने गाइडेड रॉकेट और लंबी दूरी की तय करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल (GNC) सॉफ्टवेयर तैयार करवाये. हद तो तब हो गई, जब इन लोगों ने एक साधारण फोन-क्लास फ्लाइट कंप्यूटर में ओपन-सोर्स ऑटोपायलट को जोड़ने के लिए AI की मदद ली. AI ने न सिर्फ कोड लिखने में मदद की, बल्कि पोजीशन-इस्टीमेशन सॉफ्टवेयर तैयार करने से लेकर फर्मवेयर बिल्ड करने और फ्लाइट सिमुलेशन चलाने जैसे मुश्किल काम भी चुटकियों में कर दिये.

सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए चली गई शातिर चाल

रिपोर्ट के अनुसार, इन विद्रोहियों ने एंथ्रोपिक के सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए बेहद शातिर तरीके अपनाये थे. उन्होंने अपने असली मकसद को छुपाने के लिए काम को अलग-अलग भागों में बांट दिया था, ताकि किसी एक चैट से उनके खतरनाक इरादों का पता न चल सके. इतना ही नहीं, वे एक ही समय में क्लाउड के कई इंस्टेंस चला रहे थे. एक का इस्तेमाल कोडिंग के लिए, दूसरे का रिसर्च के लिए और तीसरे का पहले वाले के काम की रिव्यू करने के लिए किया जा रहा था. हालांकि कंपनी ने कई रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दीं, लेकिन कुछ रास्ते फिर भी निकल आये.

एक फेल मिसाइल टेस्ट और फिर खुला सारा राज

इस पूरी साजिश का पर्दाफाश तब हुआ, जब इन विद्रोहियों ने एक गाइडेड रॉकेट का परीक्षण किया, जो हवा में ही नाकाम हो गया. इसके फेल होने पर कुछ ही घंटों के भीतर वे अपनी गलती सुधारने और ट्रबलशूटिंग करने के लिए दोबारा क्लाउड पर आ गये. इस असामान्य गतिविधि ने सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों का ध्यान खींचा, जिसके बाद एंथ्रोपिक ने इंटरनल जांच कर इन खातों को बैन कर दिया. इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों के साथ डेटा शेयर किया. एआई कंपनियों ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन यह बहस छिड़ गई है कि क्या तकनीक की यह रफ्तार मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है.

इससे पहले भी किये जा चुके हैं कई ऐसे ही खतरनाक प्रयास

एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पहली बार नहीं है, जब एआई पर हथियार बनाने से लेकर जासूसी तक के लिए किसी गिरोह ने प्रयास किये हो, इससे पहले भी 2025 से लेकर 2026 के बीच कई बार एआई पर इस तरह के प्रयास किये जा चुके हैं. 

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