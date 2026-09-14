हूती विद्रोहियों ने किंग खालिद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, सऊदी अरब का चीन की DF-15A से पलटवार

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यमन का हूती समूह सऊदी अरब के प्रमुख सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है. हूतियों को जवाब देने के लिए रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने पहली बार चीन में बनी DF-15A बैलिस्टिक मिसाइल दागी है.
Saudi Arabia vs. Houthi rebels: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है. हूती समूह द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर जारी बयान में सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने इस हमले की जानकारी दी. याह्या सरी ने कहा कि समूह ने यमन की सीमा के पास दक्षिण-पश्चिमी सऊदी शहर खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया.
सरी के अनुसार, हमले में एयरबेस के लड़ाकू विमानों के हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे, गोला-बारूद भंडार और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. उन्होंने दावा किया कि हमले सटीक और सीधे थे और इससे एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा. हालांकि, सऊदी अधिकारियों की ओर से हूती के दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हमले में संभावित हताहतों या नुकसान की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
हूती प्रवक्ता सरी ने दावा किया कि यह अभियान यमन में सऊदी हवाई हमलों के जवाब में चलाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में सऊदी एफ-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों ने यमन के कई प्रांतों में 300 से अधिक हवाई हमले किए हैं. सरी ने चेतावनी दी कि जब तक यमन पर हवाई हमले जारी रहेंगे, हूती सऊदी क्षेत्र के अंदर गहराई तक हमले करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि आगे किसी भी तरह की सैन्य वृद्धि का जवाब और व्यापक सैन्य अभियान के जरिए दिया जाएगा.
बता दें कि हूती विद्रोहियों ने 3 सितंबर से सऊदी अरब के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर रखा है. समूह ने लाल सागर के तट पर अग्रिम मोर्चों में तेजी से बदलाव करते हुए लाल सागर के होदेइदाह प्रांत और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी ताइज़ प्रांत के कई सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है.
हूती विद्रोहियों ने रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है. अब समूह के लड़ाके दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बाब अल-मंदब स्ट्रेट के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बाब अल-मंदब स्ट्रेट में स्थित मयून द्वीप पर भी कब्जा कर चुके हैं. लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर हूती समूह का नियंत्रण पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है.
हूती विद्रोहियों से जारी जंग में सऊदी अरब बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है. रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स (RSSMF) ने यमन में हूतियों के खिलाफ लड़ाई में चीन में बनी DF-15A शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है. सऊदी अरब ने 1990 के दशक में चीन से ये बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी थीं और ये दो दशकों से ज़्यादा समय से सऊदी सेनाओं के पास हैं. इतने लंबे समय तक सेवा में रहने के बावजूद, इनका इस्तेमाल पहले कभी लड़ाई में नहीं किया गया था.
हालांकि, लड़ाई में इनका पहला ज्ञात इस्तेमाल सफल नहीं रहा. उड़ान के दौरान DF-15A में खराबी आ गई और वह रेगिस्तान में गिर गई. इसके बाद हूती सेना ने मिसाइल का मलबा बरामद किया, जिसमें इसके बूस्टर की फेयरिंग भी शामिल थी. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.
BREAKING: For the first time in history, the Royal Saudi Strategic Missile Force (RSSMF) has used one of its Chinese-made DF-15A short range ballistic missiles in combat against the Houthis in Yemen.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 14, 2026
Saudi Arabia procured these ballistic missiles from China in the 1990s, and… pic.twitter.com/DyqJ0GuI8N