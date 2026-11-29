हूती विद्रोहियों ने पिछले 48 घंटों के दौरान सऊदी अरब के अलग-अलग इलाकों में कुल पांच सैन्य ऑपरेशन चलाए. इन हमलों में रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रडार सिस्टम, तेल रिफाइनरी, गैस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया...

Saudi Arabia Houthi Attack: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले करने का दावा किया है. हूती समूह के मुताबिक, उसने पिछले 48 घंटों के दौरान सऊदी अरब के अलग-अलग इलाकों में कुल पांच सैन्य ऑपरेशन चलाए. इन हमलों में रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रडार सिस्टम, तेल रिफाइनरी, गैस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया. इन हमलों में सऊदी अरब के अहम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का हूतियों ने दावा किया है.

हूतियों की तरफ से संचालित 'अल-मसीराह टीवी' पर शनिवार, 28 अक्टूबर को जारी बयान में समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने इन पांचों ऑपरेशनों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये हमले सऊदी अरब की ओर से यमन में किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में किए गए हैं.

रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट को बनाया निशाना

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया के मुताबिक, पहले ऑपरेशन में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया. यह सऊदी अरब के बड़े एयरपोर्ट में से एक है. इसके बाद दूसरे ऑपरेशन में देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के दो शहरों आभा और खमीस मुशैत में रडार केंद्रों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया.

रिफाइनरी और गैस प्लांट पर हमले का दावा

हूतियों के मुताबिक, तीसरे और चौथे ऑपरेशन में सऊदी अरब के गैस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया. इनमें दक्षिण-पश्चिमी इलाके की जाजान रिफाइनरी और पूर्वी प्रांत का हविया गैस प्लांट शामिल है. याह्या सरिया ने दावा किया कि इन दोनों जगहों पर हमलों के बाद आग लग गई. पांचवें ऑपरेशन में हूतियों ने दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब के अल-शुकाइक और जाजान में मौजूद पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की बात कही. सरिया के अनुसार, इन दोनों जगहों पर भारी नुकसान हुआ है.

सऊदी अरब को क्यों निशाना बना रहे हूती विद्रोही?

हूती सैन्य प्रवक्ता ने इन हमलों को यमन में सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया है. उनका आरोप है कि सऊदी अरब यमन में बिजली स्टेशनों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक हूती-नियंत्रित इलाकों में सैन्य अभियान बंद नहीं होते और इन इलाकों पर लगी नाकाबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक उनका समूह सीमा पार हमले जारी रखेगा. हूती विद्रोहियों ने अपनी स्ट्रैटजी को 'हमले का जवाब हमले से' देने की पॉलिसी बताया.

सऊदी गठबंधन ने कई मिसाइलें मार गिराने का किया दावा

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर जानकारी दी. गठबंधन के मुताबिक, हूती समूह ने सऊदी अरब के अलग-अलग क्षेत्रों की तरफ कई मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया.

2014 से गृहयुद्ध में उलझा है यमन

यमन में जारी संघर्ष कोई नया नहीं है. देश साल 2014 के आखिर से ही गृहयुद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है. उस दौरान हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और धीरे-धीरे उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था. इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता पा चुकी यमन सरकार के समर्थन में मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप किया. इस गठबंधन का मकसद हूती विद्रोहियों को पीछे हटाना और यमन की मान्यता प्राप्त सरकार को दोबारा सत्ता में मजबूत करना था लेकिन सालों से जारी सैन्य संघर्ष के बावजूद यमन में अब तक स्थायी शांति कायम नहीं हो सकी है.

(IANS इनपुट्स के साथ)