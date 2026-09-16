यमन में खौफ का तांडव: हूती विद्रोहियों के अचानक हमलों से साउथ यमन में सहमे लोग, छोड़ रहे हैं घर, हजारों लोग हुए विस्थापित

बाब अल-मदब स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील चेकपॉइंट्स में से एक है. यहां हूतियों का वर्चस्व बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी और ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है. इसका प्रभाव न सिर्फ सऊदी पर पड़ेगा. यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है.

लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में हूती विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इनकी सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है. इनके लगातार हमलों से आम लोगों की जान जा रही है, जिसके चलते साउथ यमन में भगदड़ मच गई है. यहां हजारों लोग घर छोड़ चुके हैं. करीब 80 हजार लोगों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट पार कर जिबूती में शरण ली है. वहीं हूती लड़ाकों ने बहुत ही अहम रेड सी कोस्ट और बाब अल-मदब हॉमूर्ज स्ट्रेट (Bab el-Mandeb Strait) पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. अचानक बरपाये गये कहर के बाद मोचा जैसे प्राचीन तटीय शहरों से हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दक्षिण की ओर पलायन करने को मजबूर हो गये हैं.द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार के अनुसार, इस युद्ध की चपेट में आकर 1 लाख से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, जबकि हजारों ने समुद्र के रास्ते जिबूती का रुख किया है.

लाल सागर पर नियंत्रण की जंग और सैन्य बिसात

एजेंसी के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने जिस रफ्तार से लाल सागर के तटीय इलाकों में अपने पैर पसारे हैं, उसने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह हिला कर रख दिया है. पारंपरिक रूप से उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रहने वाले इन लड़ाकों ने पश्चिमी शहरों और सामरिक द्वीपों पर कब्जा जमाकर अपनी सैन्य क्षमता का दायरा काफी ज्यादा संख्या में बढ़ा लिया है. इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और व्यापारिक सुरक्षा पर पड़ रहा है. बाब अल-मदब स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक है, और इस पर हूती नियंत्रण का कड़ा होना अंतरराष्ट्रीय ताकतों के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन गया है. सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की तरफ से लगातार हो रही जवाबी कार्रवाई के बावजूद विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि ये एक बड़े युद्ध में बदलता दिख रहा है.

खौफ के साए में पलायन कर रहे लोग

लगातार चल रही गोलियां और धमाकों के बीच जंग का मैदान बने इलाकों से लोग निकलकर दक्षिण की ओर भाग रहे हैं. वहीं अदन और ताइज़ के अस्थायी शिविरों में शरण लेने वाले विस्थापितों लोगों के पास खाने पीने तक कुछ नहीं है. बहुत से लोग शहर छोड़कर अदन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, लोगों का दावा है कि अब अपनों को खोने के गम और खाली हाथ जीने की लाचारी के बीच कड़ाके की अनिश्चितता झेल रहे हैं.

रास्तों को भी किया क्षतिग्रस्त, संचार व्यवस्था ठप

सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इस इलाके में संचार व्यवस्था ठप हो गई है. लोगों के आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगने के कारण राहत सामग्री का जरूरतमंदों तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल हो गया है. बच्चे और महिलाएं इन शिविरों में बुनियादी पानी, तंबू और कपड़ों के लिए तरस कर रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र एक बार फिर गंभीर मानवीय त्रासदी की मुहाने पर खड़ा हो गया है.

2022 का युद्धविराम समझौता हुआ बेअसर

साल 2022 के बीच हुआ युद्धविराम समझौता इस बार पूरी तरह बेअसर साबित होता दिख रहा है. हालांकि उस समझौते ने कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर जारी संघर्ष थाम दिया था, लेकिन क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक बातचीत के विफल होने से शांति की उम्मीदें पूरी तरह धूमिल हो चुकी हैं.सऊदी अरब समर्थित बलों और हूतियों के बीच छिड़ी इस जंग ने स्थायी राजनीतिक समाधान के हर दरवाजे बंद कर दिये हैं, जब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस सामरिक क्षेत्र में कोई ठोस और निर्णायक दखल नहीं देगा. तब तक हूती और सऊदी अरब के बीच यह तनाव यूं ही बढ़ता दिखाई दे रहा है.

हूती और सऊदी अरब का तनाव, दुनिया की आर्थिक स्थिति को करेगा प्रभावित

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बाब अल-मदब स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील चेकपॉइंट्स में से एक है. यहां हूतियों का वर्चस्व बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी और ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है. इसका प्रभाव न सिर्फ सऊदी पर पड़ेगा. यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है. इसकी वजह यहां से दुनिया भर के जहाजों को निकलना है, जो अब प्रभावित हो सकता है. इसकी वजह से कच्चा तेल से लेकर अन्य सामान के भारत समेत अन्य देशों में पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो सकती है. यह एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है. वहीं हूतियों की बढ़त ने सऊदी अरब की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती दी है, जिससे खाड़ी देशों में सैन्य तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है.