लाल सागर में कार्गो शिप पर हूती का अटैक, 3 पाकिस्तानी समेत 6 लोगों की मौत

लाल सागर के मुहाने पर हुई इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है.

यमन के दक्षिणी तट के पास तिहामा नामक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया

चालक दल के 4 सदस्यों और बचाव दल के 2 जवानों की जान चली गई

मारे गए चालक दल के सदस्यों में तीन पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल

यमन सरकार ने इस घातक हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है

यमन के दक्षिणी तट के पास बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में एक मिस्र के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज पर हमले की खबर सामने आई है. यमन तटरक्षक बल के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (11 अगस्त 2026) को हुए इस हमले में कम से कम छह लोगों की जान चली गई है. हमले का शिकार बने इस जहाज का नाम 'तिहामा' बताया जा रहा है.

अगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, तो ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद समुद्री जहाजों पर हूती हमलों में मौतों का यह पहला मामला होगा. हालांकि, हूती विद्रोहियों ने फिलहाल इस हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है. पिछले महीने हूतियों द्वारा सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किए जाने के बाद से लाल सागर के मुहाने पर व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और यह घटना उसी सिलसिले का नया हिस्सा मानी जा रही है.

बाब अल-मंडेब में जहाज पर बड़ा हमला

इस ताजा हमले से इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों और उनके चालक दल के सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ गए हैं. यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने घटना का ब्योरा साझा करते हुए बताया कि तिहामा जहाज पर हुए शुरुआती हमले में ही चालक दल के चार सदस्यों की मौत हो गई.

एक के बाद एक दो हमले

इसके बाद जब राहत और बचाव दल जहाज को खाली कराने और लोगों को बचाने पहुंचा, तो एक दूसरा हमला हो गया. इस दूसरे हमले की चपेट में आने से बचाव दल के दो जवानों की भी जान चली गई. तटरक्षक बल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पहले हमले के तुरंत बाद जहाज में भीषण आग लग गई और उसे भारी नुकसान पहुंचा. इसी दौरान क्रू मेंबर मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.

मृतकों में तीन पाकिस्तानी नागरिक

पहले हमले में मारे गए चार लोगों में तीन पाकिस्तानी नागरिक और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं. बचाव कार्य अभी जारी ही था कि तभी दूसरा हमला हो गया. तटरक्षक बल ने बताया, "हमला ठीक उसी जगह हुआ जहां बचाव अभियान चलाया जा रहा था. इसकी वजह से मदद के लिए पहुंचे बल के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई अन्य घायल हो गए."

दस लोग घायल

इन दोनों हमलों में कुल मिलाकर दस लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. दूसरी ओर, यमन के परिवहन मंत्रालय ने भी इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को ही जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि मंत्रालय के बयान में मरने वालों की संख्या चार बताई गई है.

हमलों के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

परिवहन मंत्रालय ने अपने बयान में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि व्यापारिक जहाज तिहामा पर हुए इस हमले, उसमें हुई मौतों, घायलों और जहाज को पहुंचे नुकसान के लिए पूरी तरह से हुथी चरमपंथी ही जवाबदेह हैं. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में इस तरह के हमलों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

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