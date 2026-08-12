FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा दिन! 12 अगस्त को US Inflation तय कर सकता है ₹1.53 लाख के गोल्ड की दिशा

सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा दिन! 12 अगस्त को US Inflation तय कर सकता है ₹1.53 लाख के गोल्ड की दिशा

पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग बैन, अब कैसे बिकेगा गुटखा? क्या दाम भी बढ़ेंगे

पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग बैन, अब कैसे बिकेगा गुटखा? क्या दाम भी बढ़ेंगे

अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदें तो 2027 तक कितना हो सकता है आपका पैसा?

अगर आज ₹1 लाख का सोना खरीदें तो 2027 तक कितना हो सकता है आपका पैसा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम

विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

लाल सागर में कार्गो शिप पर हूती का अटैक, 3 पाकिस्तानी समेत 6 लोगों की मौत

लाल सागर के मुहाने पर हुई इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 12, 2026, 06:54 AM IST

लाल सागर में कार्गो शिप पर हूती का अटैक, 3 पाकिस्तानी समेत 6 लोगों की मौत

बाब अल-मंडेब स्ट्रेट में जहाज पर हमला (Image Source- X/@HormuzLetter)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • यमन के दक्षिणी तट के पास तिहामा नामक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया
  • चालक दल के 4 सदस्यों और बचाव दल के 2 जवानों की जान चली गई
  • मारे गए चालक दल के सदस्यों में तीन पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल 
  • यमन सरकार ने इस घातक हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है

यमन के दक्षिणी तट के पास बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में एक मिस्र के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज पर हमले की खबर सामने आई है. यमन तटरक्षक बल के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (11 अगस्त 2026) को हुए इस हमले में कम से कम छह लोगों की जान चली गई है. हमले का शिकार बने इस जहाज का नाम 'तिहामा' बताया जा रहा है.

अगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, तो ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद समुद्री जहाजों पर हूती हमलों में मौतों का यह पहला मामला होगा. हालांकि, हूती विद्रोहियों ने फिलहाल इस हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है. पिछले महीने हूतियों द्वारा सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किए जाने के बाद से लाल सागर के मुहाने पर व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और यह घटना उसी सिलसिले का नया हिस्सा मानी जा रही है. 

बाब अल-मंडेब में जहाज पर बड़ा हमला

इस ताजा हमले से इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों और उनके चालक दल के सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ गए हैं. यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने घटना का ब्योरा साझा करते हुए बताया कि तिहामा जहाज पर हुए शुरुआती हमले में ही चालक दल के चार सदस्यों की मौत हो गई. 

एक के बाद एक दो हमले

इसके बाद जब राहत और बचाव दल जहाज को खाली कराने और लोगों को बचाने पहुंचा, तो एक दूसरा हमला हो गया. इस दूसरे हमले की चपेट में आने से बचाव दल के दो जवानों की भी जान चली गई. तटरक्षक बल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पहले हमले के तुरंत बाद जहाज में भीषण आग लग गई और उसे भारी नुकसान पहुंचा. इसी दौरान क्रू मेंबर मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. 

मृतकों में तीन पाकिस्तानी नागरिक

पहले हमले में मारे गए चार लोगों में तीन पाकिस्तानी नागरिक और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं. बचाव कार्य अभी जारी ही था कि तभी दूसरा हमला हो गया. तटरक्षक बल ने बताया, "हमला ठीक उसी जगह हुआ जहां बचाव अभियान चलाया जा रहा था. इसकी वजह से मदद के लिए पहुंचे बल के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई अन्य घायल हो गए." 

दस लोग घायल

इन दोनों हमलों में कुल मिलाकर दस लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. दूसरी ओर, यमन के परिवहन मंत्रालय ने भी इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को ही जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि मंत्रालय के बयान में मरने वालों की संख्या चार बताई गई है. 

हमलों के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

परिवहन मंत्रालय ने अपने बयान में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि व्यापारिक जहाज तिहामा पर हुए इस हमले, उसमें हुई मौतों, घायलों और जहाज को पहुंचे नुकसान के लिए पूरी तरह से हुथी चरमपंथी ही जवाबदेह हैं. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में इस तरह के हमलों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी की एयरफोर्स भारत के मुकाबले कहां, तीनों मिलकर दे पाएंगे टक्कर?

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement