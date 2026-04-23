'धर्म बताओ, तभी मिलेगा घर!', इस बड़े शहर में मकान मालिकों की शर्त ने खड़ा किया बवाल

इस मशहूर शहर में मकान मालिकों की मनमानी का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर खुलेआम ऐसे विज्ञापन दिए जा रहे हैं जिनमें धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किरायेदारों की मांग की जा रही है.

लंदन जैसे आधुनिक शहर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. हम कई बार भारत में धर्म या जाति के आधार पर घर मिलने में होने वाली दिक्कतों के बारे में सुनते हैं, लेकिन सात समंदर पार ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

डेली टेलीग्राफ की एक चौंकाने वाली पड़ताल में खुलासा हुआ है कि वहां के मकान मालिक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और धर्म के आधार पर किरायेदार चुन रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

जांच में सामने आया है कि लंदन में कई निजी मकान मालिक फेसबुक, गमट्री और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन डाल रहे हैं जो पूरी तरह से भेदभाव से भरे हैं. इन विज्ञापनों में साफ-साफ लिखा जा रहा है, "सिर्फ मुसलमानों के लिए" या "सिर्फ हिंदुओं के लिए". हैरानी की बात यह है कि यह भेदभाव सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है. लोग अब क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी दीवारें खड़ी कर रहे हैं.

विज्ञापनों में "सिर्फ पंजाबी लड़कों के लिए", "गुजराती बोलने वालों को प्राथमिकता", या केरल और हरियाणा के लोगों के लिए विशेष अपील की जा रही है. सोशल मीडिया पर तो "Renting room in London for Muslims" जैसे नाम से पूरे के पूरे पेज और ग्रुप्स चल रहे हैं, जहां धड़ल्ले से ऐसी लिस्टिंग्स पोस्ट की जाती हैं.

कानून क्या कहता है?

अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन जैसे देश में यह सब जायज है? इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं. ब्रिटेन का समानता अधिनियम 2010 बहुत सख्त है. यह कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, लिंग, नस्ल या मूल स्थान के आधार पर भेदभाव करने को अपराध मानता है. समानता और मानवाधिकार आयोग ने साफ किया है कि इस तरह के विज्ञापन देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है.

एक रिपोर्टर का आंखों देखा हाल

इस मामले की गहराई जानने के लिए जब डेली टेलीग्राफ का एक रिपोर्टर ग्राहक बनकर कमरा देखने गया, तो अनुभव काफी कड़वा रहा. "सिर्फ मुसलमानों के लिए" विज्ञापन देने वाले एक मकान मालिक ने जैसे ही रिपोर्टर का धर्म जाना, उसे तुरंत वहां से जाने को कह दिया.

क्या कानून में कोई छूट है?

यहां एक बारीक कानूनी पेंच भी है. नेशनल रेजिडेंशियल लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के मुताबिक, अगर मकान मालिक उसी घर में रह रहा है और रसोई या बाथरूम जैसी सुविधाएं किरायेदार के साथ साझा करता है, तो उसे अपना पार्टनर चुनने में थोड़ी छूट मिलती है. लेकिन इसमें भी एक बड़ी शर्त है कि भेदभाव का आधार नस्ल नहीं होनी चाहिए.

दिक्कत यह है कि लोग इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं. वे धर्म या दार्शनिक मान्यताओं का सहारा लेकर सीधे तौर पर भेदभाव कर रहे हैं, जो समानता अधिनियम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी

लंदन जैसी ग्लोबल सिटी में जहां दुनिया भर के लोग आकर बसते हैं, वहां इस तरह की संकीर्ण मानसिकता न केवल शर्मनाक है बल्कि सामाजिक ताने-बाने के लिए भी खतरा है. ये मामला दिखाता है कि वहां भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हो रही हैं और कानून होने के बावजूद लोग अपनी पसंद-नापसंद को दूसरों पर थोपने के तरीके ढूंढ रहे हैं.

फिलहाल प्रशासन इन विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या लंदन की सड़कों पर समानता सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगी?