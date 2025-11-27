Hong Kong Fire: हांगकांग में मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, 279 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Hong Kong Fire Latest Update: हांगकांग पुलिस अधिकारियों ने बताया कि करीब 279 लोग अभी भी लापता हैं. 29 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है.

हांगकांग में एक 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 पहुंच गई है, जबकि बुरी तरह झुलस गए हैं. हांगकांग पुलिस ने गुरुवार प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि अभी भी लगभग 279 लोग लापता हैं. उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है, जो असुरक्षित मटीरियल का इस्तेमाल कर रही थी.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने हांगकांग पुलिस फोर्स के हवाले से बताया कि 3 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा कि फायरफाइटर्स की लगातार कोशिशों के बाद वांग फुक कोर्ट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. लेकिन आग की वजह से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है.

अधिकारी ने बताया कि करीब 279 लोग अभी भी लापता हैं. 29 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हर तरफ से मदद मिल रही है. सरकार ने फंसे हुए लोगों को बचाने, घायलों का इलाज करने, परिवारों को मदद और इमोशनल सपोर्ट देने और हादसे की पूरी जांच करने सहित बड़े पैमाने पर काम करने का निर्देश दिए हैं.

थोड़ी देर में 8 मंजिल तक फैल गई आग

जानकारी के मुताबिक, दमकल विभाग को वांग फुक कोर्ट में स्थित 8 मंजिला इमारत में दोपहर करीब 2:51 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. भयंकर आग की वजह से विभाग ने स्थानीय समयानुसार शाम 6:22 बजे अलर्ट को नंबर 5 अलार्म फायर तक बढ़ा दिया. आग एक फ्लोर पर लगी थी, लेकिन थोड़ी देर में उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया.

एजुकेशन ब्यूरो ने प्रभावित छात्रों को सही मदद देने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और संबंधित स्टाफ को अस्थायी आश्रय घरों में भेजा है. इसके अलावा इलाके के सभी स्कूलों गुरुवार को बंद रखने का आदेश दिया.

