'आतंकी भेज दिए हैं जेल' पाकिस्तान ने ऐसे हटवाया FATF बैन, खुलेआम घूमकर हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन ने खोली पोल, देखें VIDEO

Hizbul Mujahideen Chief Syed Salahuddin ने भारत से भागकर पाकिस्तान में ठिकाना बनाया था. वह अमेरिका की वैश्विक आतंकी सूची में भी शामिल है.

डीएनए हिंदी: Pakistan Terrorism- कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) रो-रोकर आतंकवाद से अपना लिंक नहीं होने का दुखड़ा रोया था. FATF के ग्रे-लिस्ट बैन के कारण अपनी इकोनॉमी ध्वस्त होने की गुहार लगाते पाकिस्तान ने आतंकियों को जेल में ठूंसने का दावा किया था. इसके चलते ही वह आतंकियों की मदद करने और टैरर फंडिंग मुहैया कराने के आरोप से बरी होकर प्रतिबंध खत्म कराने में सफल रहा था. पाकिस्तान के इस झूठ की पोल एक वायरल वीडियो ने खोल दी है, जिसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन (Hizbul Mujahideen chief Syed Salahuddin) रावलपिंडी में खुलेआम घूमता दिख रहा है. इतना ही नहीं उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना के कमांडो लगे हुए हैं. बता दें कि सलाहुद्दीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तरफ से प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया ही नहीं है बल्कि खुद भी अमेरिका की तरफ से वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है.

इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के जनाजे में हुआ शामिल

सैयद सलाहुद्दीन का वायरल वीडियो एक अन्य आतंकी बशीर अहमद पीर (India's most-wanted terrorists, Bashir Ahmad Peer) के जनाजे (अंतिम यात्रा) का है, जिसमें शामिल होने के लिए वह कमांडो सुरक्षा में पहुंचा था. बता दें कि हाल ही में मारा गया बशीर भी भारत की टॉप मोस्ट वांटेड टैररिस्ट लिस्ट में शामिल था. पीर के जनाजे का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया गया है, जिसमें सैयद सलाहुद्दीन साफ दिखाई दे रहा है.

जनाजे में भी उगला भारत के खिलाफ जहर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीर का जनाजा पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी शहर में एक सिक्योर लोकेशन पर आयोजित किया गया था. जनाजे की वायरल फुटेज में सलाहुद्दीन एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दिख रहा है. जनाजे में पहुंची भीड़ को संबोधित करते हुए सलाहुद्दीन ने भारत को नेस्तनाबूद करने की शपथ ली.

कौन है सैयद सलाहुद्दीन

सैयद सलाहुद्दीन का असली नाम सैयद मोहम्मद युसूफ शाह है.

वह कश्मीर घाटी के बडगाम के सोईबग का रहने वाला है.

सोईबग में उसका जन्म 18 फरवरी 1946 को हुआ था.

सलाहुद्दीन के पिता डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी थे.

सिविल सेवक बनने का सपना था, लेकिन जमात-ए-इस्लामी से जुड़ गया.

जमात से जुड़ने पर सलाहुद्दीन कट्टरपंथी विचारों वाला बन गया.

1987 में उसने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा.

श्रीनगर की अमीरा कदल सीट पर यह चुनाव वह गुलाम मोहिउद्दीनशाह से हार गया.

हार के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन करने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

1989 में रिहाई पर वह हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होकर आतंकी हिंसा फैलाने लगा.

हिजबुल के संस्थापक मुहम्मद अहसान डार उर्फ मास्टर के हटने पर वह इसका मुखिया बन गया.

भारतीय सेना के तलाश करने पर वह पाकिस्तान भाग गया और वहीं से आतंकवाद फैला रहा है.

26 जून, 2017 को सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल किया था.

सलाहुद्दीन खुद पाकिस्तान भाग गया, लेकिन उसके बच्चे भारत में बड़े सरकारी पदों पर थे.

