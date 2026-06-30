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बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू युवक का अपहरण, बंधक बनाया, निर्वस्त्र कर पीटा, फिरौती देने के बाद हुई रिहाई

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हिंदू लॉ स्टूडेंट को को कुछ अनजान लोगों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया, बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की. अगवा करने वालों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 30, 2026, 11:52 PM IST

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू युवक का अपहरण, बंधक बनाया, निर्वस्त्र कर पीटा, फिरौती देने के बाद हुई रिहाई

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हिंदू लॉ स्टूडेंट को प्रताड़ित किया गया. फोटो- (@HinduVoice_in/X)

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बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है. यहां  हिंदू छात्र को कुछ अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़ित हिंदू छात्र मंदिर में पुजारी का काम भी करता है. पीड़ित का नाम सुभाष देउरी के रूप में हुई है जो 25 साल का है और मूल रूप से  खुलना संभाग के मगुरा जिले का रहने वाला है. सुभाष देउरी ढाका की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में कानून के छात्र भी थे. 

बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया आउटलेट द डेली स्‍टार की रिपोर्ट के अनुसार, सुभाष देउरी ढाका में अपने एक दोस्त के साथ किराए के मकान में रहत थे. सोमवार (29 जून) की रात करीब 11:30 बजे सुभाष अपने कमरे से निकले. इसी दौरान  कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया. अपहरणकर्ताओं ने सुभाष के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की. रिपोर्ट के अनुसार, सुभाष के कपड़े उतारे गए और निर्वस्त्र करके पीटा गया. उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से पैसे मांगने के लिए भी मजबूर किया गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सुभाष के रूममेट दुर्जॉय साहा के हवाले से बताया है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे सुभाष के फोन से कॉल आया था. इस दौरान पैसे भेजने के लिए कहा गया. लेकिन पैसे न होने के कारण दुर्जॉय मदद नहीं कर सका. इसके बाद बदमाशों ने सुभाष की बहन जया को रात करीब 1:00 बजे फोन किया और 30,000 बांग्लादेशी टका की फिरौती मांगी. बदमाशों ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया. 

 

जब परिवार की ओर से 26,000 बांग्लादेशी टका ट्रांसफर कर दिए गए, तो बदमाशों ने सुभाष को ओल्ड ढाका की एक सड़क पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया. मंगलवार, 30 जून सुबह तड़के सुभाष के दोस्तों ने उन्हें सड़क पर बेहोश पाया और तुरंत सुबह करीब 7:00 बजे उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. 

अस्पताल के पुलिस कैंप प्रभारी मोहम्मद फारुक के मुताबिक, सुभाष की हालत काफी गंभीर थी और उनका इलाज चल रहा है. होश में आने के बाद सुभाष ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था. सुभास का मोबाइल फोन और वॉलेट भी गायब है. 

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. स्थानीय प्रशासन अभी तक इस अपहरण और हमले के पीछे के मुख्य मकसद का पता नहीं लगा पाए हैं. अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि सुभाष को उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया था या यह केवल पैसों के लिए किया गया अपराध था. रिपोर्ट लिखे जाने तक इस मामले में कोई औपचारिक पुलिस शिकायत (FIR) दर्ज नहीं की गई थी.

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