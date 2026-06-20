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ढाका में लगे 'जय श्री राम' के नारे, बांग्लादेश की राजधानी में सड़कों पर क्यों आए हजारों हिंदू?

शुक्रवार, 19 जून को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतरे. विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कट्टरपंथी समूहों द्वारा भगवान राम के अपमान पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 09:28 PM IST

ढाका में लगे 'जय श्री राम' के नारे, बांग्लादेश की राजधानी में सड़कों पर क्यों आए हजारों हिंदू?

भगवान राम के अपमान से भड़के बांग्लादेश के हिंदू.  

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बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर 19 जून को मशाल जुलूस निकाला. हिंदू समुदाय के लोगों का ये विरोध प्रदर्शन चरमपंथी समूहों द्वारा भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान को लेकर था. सोशल मीडिया पर भगवान राम को लेकर बनाए गए आपत्तिजनक कंटेंट की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हजारों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई. ढाका के शाहबाग में नेशनल म्यूजियम इलाके से नेशनल प्रेस क्लब तक मशालें लेकर मार्च किया और न्याय तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए जय श्री राम' के नारे लगाए.

सभा को संबोधित करते हुए, संगठनों के नेताओं ने कथित अपमान की घटना की निष्पक्ष जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं पर हमले से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है और सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

क्यों भड़का बांग्लादेश का हिंदू समुदाय

ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के मुताबिक, शुक्रवार, 19 जून को कई हिंदू समूह और छात्र शाहबाग में जमा हुए थे. यह विरोध प्रदर्शन हिंदू महाजोत ने बुलाया था. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस महीने की शुरुआत में गाइबांधा में एक प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भगवान राम की तस्वीर पर जूता रखकर अपमान किया था. हिंदू समूहों ने इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है और कार्रवाई न होने पर और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. हिंदू महाजोत ने बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को ज्ञापन सौंपने और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के साथ-साथ भविष्य में रैलियां करने की योजना की भी घोषणा की.

मूर्ति बनाने का काम रुकने के बाद तनाव बढ़ा

गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी में भगवान राम की 81 फ़ीट ऊंची मूर्ति बनाने का काम रुकने के बाद तनाव शुरू हुआ था. इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली 'श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति' ने कहा है कि निर्माण में लगे लोगों को चरमपंथी समूहों से धमकियां मिली थीं. स स्थिति ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हिंदू महाजोत ने कहा है कि अगर मूर्ति बनाने का काम फिर से शुरू नहीं किया गया, तो वे पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. 

 

बता दें कि पलाशबाड़ी में बन रही भगवान राम की मूर्ति एक बड़े मंदिर परिसर का हिस्सा थी. इसका लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था. इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 22 करोड़ बांग्लादेशी टका (करीब 15.6 करोड़ रुपये) आंकी गई है. मंदिर में भगवान कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियां भी शामिल हैं. मंदिर समिति के अध्यक्ष हरिदास चंद्र दास ने कहा कि धमकियों के कारण काम रोक दिया गया.  दास ने मीडिया से कहा कि म डरे हुए हैं, और डर की वजह से हमने काम रोक दिया है.

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