इजरायल के ईरान पर हमले के बाद हाई अलर्ट, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया इमरजेंसी नंबर

इजरायल के ईरान पर हमले के बाद 15 देशों ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने के लिए कहा है. वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...

मिडिल ईस्ट के दो देशों इजरायल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, ऐसे में भारत, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, स्वीडन, सिंगापुर, सर्बिया समेत 15 देशों ने एक ही दिन अपने नागरिकों से ईरान को छोड़ने के लिए कहा. इन देशों में चीन भी शामिल है जो ईरान का सबसे बड़ा तेल कस्टमर और यूनाइटेड नेशंस में ईरान का डिप्लोमैटिक शील्ड है. इसके अलावा चीन ही वह देश है जिसने बीस सालों से तेहरान को अलग-थलग करने की पश्चिमी देशों की हर कोशिश को रोका है.

भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

भारत ने भी शनिवार को इजरायल में रहने वाले अपने नागरिकों से बेहद सावधानी बरतने और सतर्क रहने का आग्रह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की. तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, 'क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजरायल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को बेहद सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.'

दूतावास ने भारतीय नागरिकों से इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड से मिले सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया. इसमें नागरिकों को निर्धारित आश्रय स्थलों के करीब रहने और अपने घर या ऑफिस के पास के सुरक्षित जगहों को जानने की सलाह दी गई है. यह सलाह इजरायल के ईरान पर पहले से नियोजित हमले और तेहरान में कई विस्फोटों के बाद जारी की गई है. ईरान के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है.

ADVISORY as on 28 February 2026 pic.twitter.com/BqQv9AfNAl — India in Iran (@India_in_Iran) February 28, 2026

भारतीय नागरिकों के लिए क्या है हेल्पलाइन नंबर?

भारतीय नागरिकों को भी अगली सूचना तक इजराइल के अंदर सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है. इस सलाह में लोगों को नियमित रूप से स्थानीय समाचारों, सरकारी घोषणाओं और आपातकालीन चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है. किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास की 24x7 हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. दूतावास ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और समय-समय पर जरूरी जानकारी जारी करता रहेगा. दूतावास ने नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. भारतीय नागरिक टेलीफोन नंबर +972-54-7520711 और ई-मेल cons1.telaviv@mea.gov.in के माध्यम से दूतावास से संपर्क कर सकते हैं.

