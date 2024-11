लेबनान ने इजरायल पर जोरदार पलटवार किया है. हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के उतरी इलाकों में 165 से ज्यादा मिलाइलें दागी हैं. इस अटैक को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरम डोम भी फेल हो गया. इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें सड़कों पर गाड़ियां धूं-धूंकर जलती नजर आ रही हैं. IDF ने कहा कि हम हिजबुल्लाह के अटैक से अपने नागिरकों को बचाएंगे.

वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार स्वीकार किया कि सितंबर में हिज्बुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए पेजर और वॉकी-टॉकी हमलों के पीछे उनका देश था, जिनमें कम से कम 39 लोगों की मौत और 3,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे. स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई.

‘टाइम्स ऑफ इजराइल’ अखबार ने नेतन्याहू के हवाले से कहा, ‘रक्षा प्रतिष्ठान में वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक क्षेत्र में उनके समर्थकों के विरोध के बावजूद पेजर और हिज्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को खत्म करने का ऑपरेशन चलाया गया.’ नेतन्याहू ने मंत्रिमंडल बैठक में यह अटैक स्वीकार किया था. इजरायल ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन व्यापक अनुमान था कि सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए इन जटिल हमलों के पीछे उसका हाथ है.

