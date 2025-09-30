Add DNA as a Preferred Source
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट

1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर

प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं इन 3 राशियों के लोग, कभी नहीं दुखाते अपने लाइफ पार्टनर का दिल

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग शार्प और दिल होता है सॉफ्ट, करियर गोल्स रखते हैं एकदम फिक्स

पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल

यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय

भाजपा और पीएम मोदी को बिहार में कैसे मिलेगा DBT के जरिये 'डायरेक्ट बेनिफिट'?

Heart Attack आने से पहले ही चल जाएगा पता, हर किसी को जरूर करा लेना चाहिए ये टेस्ट

Dussehra 2025: क्यों मनाया जाता है दशहरा, जानें इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व

Indigo Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

दुनिया

पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल

पाकिस्तान के क्वेटा में मंगलवार को हुए एक बम विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए. जानें सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 30, 2025, 02:10 PM IST

पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल
पाकिस्तान के क्वेटा में मंगलवार को हुए एक बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि आस-पास की इमारतों की खिड़कियां और दरवाज़े टूट गए. विस्फोट के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

क्वेटा के जरघून रोड पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई. अधिकारियों ने शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट के बाद इलाके में गोलियों की आवाज भी सुनी गई जिससे निवासियों में दहशत और भय फैल गया. अधिकारियों ने विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने किया बैलेस्टिक मिसाइल टेस्ट, 450 किमी दूरी का है दावा, जानें कौन से भारतीय शहर आएंगे जद में

सोशल मीडिया पर हमले का खतरनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यस्त सड़क पर शक्तिशाली विस्फोट होते हुए दिखाया गया है. पाकिस्तान के आज न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार बचाव दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.  

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गोलीबारी और विस्फोट में फ्रंटियर कॉर्प्स के दो कर्मचारी भी घायल हो गए.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने किया बैलेस्टिक मिसाइल टेस्ट, 450 किमी दूरी का है दावा, जानें कौन से भारतीय शहर आएंगे जद में

