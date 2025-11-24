VIDEO: इथियोपिया में 10,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी! दिल्ली से लेकर जयपुर तक उड़ कर आ सकते हैं राख

इथियोपिया के अफार क्षेत्र में 10,000 साल शांत रहने वाला हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट गया. राख 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई और माना जा रहा है कि इसका असर दिल्ली और जयपुर तक दिख सकता है.

इथियोपिया में बीते रविवार को एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली प्राकृतिक घटना हुई. अफार क्षेत्र में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी, जो करीब 10,000 साल से शांत माना जाता था, अचानक फट पड़ा. इस तेज विस्फोट ने न सिर्फ स्थानीय इलाकों में हलचल बढ़ा दी बल्कि दुनिया भर के एयर ट्रैफिक को भी सतर्क कर दिया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट अब रुक चुका है, लेकिन निकलने वाली राख 10 से 15 किलोमीटर तक वायुमंडल में पहुंच गई और यह बाद में तेज हवाओं के साथ लाल सागर की ओर फैलती चली गई.

एयरलाइनों को सावधानी बरतने की चेतावनी

हेली गुब्बी को अब तक एक शांत और कम जानकारी वाले ज्वालामुखी के रूप में देखा जाता था. यह अत्यधिक सक्रिय एर्टा एले ज्वालामुखी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी और निर्जन है, इसलिए किसी तरह के नुकसान या जान-माल की हानि की खबर नहीं आई है. हालांकि, अंतरिक्ष से मिली तस्वीरों ने इस विस्फोट की तीव्रता को साफ दिखाया है. राख का यह बादल मध्य पूर्व के व्यस्त एयर रूट के पास पहुंच गया है, जिसके चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कई एयरलाइनों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. ज्वालामुखी की राख विमान इंजनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए कई देशों ने अपनी उड़ानों के रास्तों पर कड़ी नजर रखी है.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano’s first recorded activity and likely its first eruption in many… pic.twitter.com/rzhMDttAfu — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2025

भारत की दिशा में भी बढ़ने की संभावना

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस राख के भारत की दिशा में भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. बताया गया है कि हवा के बहाव के अनुसार यह बादल दिल्ली और जयपुर की ओर बढ़ सकता है. भारतीय विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे यह राख समुद्र और भूमि क्षेत्रों से गुजरती है, इसकी तीव्रता कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है.

