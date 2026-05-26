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Hajj 2026: हज यात्रियों के लिए मक्का में गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर खास फर्श, जगह-जगह लगाए गए वाटर मिस्ट सिस्टम

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Hajj 2026: हज यात्रियों के लिए मक्का में गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर खास फर्श, जगह-जगह लगाए गए वाटर मिस्ट सिस्टम

Hajj 2026: सऊदी अरब में इस समय हज यात्रा चल रही है, जिसके के लिए करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मक्का में इकठ्ठा हुए हैं. हालांकि, सऊदी अरब ने बढ़ती गर्मी से तीर्थयात्रियों के बचने के लिए कई इंतजाम किए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 26, 2026, 01:27 AM IST

Hajj 2026: हज यात्रियों के लिए मक्का में गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर खास फर्श, जगह-जगह लगाए गए वाटर मिस्ट सिस्टम

Hajj 2026

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Hajj 2026: पूरी दुनिया में ज्यादातर देश भीषड़ गर्मी से जूझ रहे हैं. इसमें सऊदी अरब भी है. सऊदी अरब में इस समय हज यात्रा चल रही है, जिसके के लिए करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मक्का में इकठ्ठा हुए हैं. हालांकि, सऊदी अरब ने बढ़ती गर्मी से तीर्थयात्रियों के बचने के लिए कई इंतजाम किए हैं. भीषण गर्मी से बचने के लिए और पवित्र स्थलों पर आवाजाही के लिए देश ने बड़े पैमाने में कूलिंग और छाया के लिए नए डिजाइन पर भरोसा किया है.  

गर्मी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर की गई छायादार व्यवस्था

एसपीए की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी सरकार ने हज यात्रियों के इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर बड़े पैमाने पर छायादार व्यवस्था की है. इसके साथ ही अलग-अलग जगहों पर बड़ी बड़ी छतरियां भी लगाई गई हैं, जिससे हज यात्री तेज धूप से बच सके और लंबी पैदल यात्रा में परेशानी न हो. वहीं, सड़कों पर ऐसा फर्श भी लगाया है, जो कम गर्मी सोखता है और जमीन का तापमान कम रखता है. इससे लोगों को चलने में राहत मिलेगी. 

सऊदी सरकार हज यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है. सरकार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले जगहों पर आराम करने के लिए छायादार जगह भी बनाई है, जहां हज यात्री रुककर आराम भी कर सकते हैं. सरकार ने यात्रियों के लिए हाई-प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम भी लगाए हैं, जिससे हवा ठंडी गो और यात्रियों को राहत मिल सके. इतना ही नहीं कई जगहों पर हरियाली भी बढ़ाई गई है और वातावरण को साफ और ठंडा रखने की भी कोशिश की जा रही है. 

मौसम विभाग ने दी भीषण गर्मी की चेतावनी

रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी सरकार को मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, जिसके बाद सरकार ने इस साल हज के लिए खास तैयारी की है और गर्मी से लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली है. इससे तीर्थयात्रियों को गर्मी से राहत मिल सकेगी. सरकार ने तापमान को कम करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है. 

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