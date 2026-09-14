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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

यमन में बाब-अल-मंदेब पर कब्जे के बाद हॉर्मुज वार्ता ठप, क्या मिडिल ईस्ट में गहराया संकट?

खाड़ी देशों ने ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर होने वाली अहम बैठक टाल दी है. यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे और तेल पाइपलाइन पर हमलों के बाद मध्य पूर्व का संकट गहरा गया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 14, 2026, 09:11 PM IST

यमन में बाब-अल-मंदेब पर कब्जे के बाद हॉर्मुज वार्ता ठप, क्या मिडिल ईस्ट में गहराया संकट?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य वार्ता टली,  AI Photo

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  • अरब देशों में सहमति न बनने और सऊदी की नाराजगी के कारण ईरान-GCC हॉर्मुज वार्ता टली.
  • ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद होने और जलमार्गों पर संकट से क्रूड ऑयल $108/बैरल के पार पहुंचा.
  • इस संघर्ष में 150 नागरिकों की मौत और 85,000 लोग विस्थापित हुए.


Gulf Iran Talks Postponed:  खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों ने ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य को लेकर होने वाली बैठक को अंतिम समय पर स्थगित कर दिया है. अरब देशों के बीच आम सहमति की कमी और यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की सैन्य बढ़त से सऊदी अरब की बढ़ती नाराजगी के कारण इस वार्ता को टालना पड़ा है. यह रणनीतिक गतिरोध ऐसे समय में सामने आया है जब फारस की खाड़ी और लाल सागर, दोनों प्रमुख समुद्री मार्गों पर तनाव चरम पर पहुंच गया है.

बाब-अल-मंदेब पर कब्जा 

यमन में जारी संघर्ष और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचों पर हमलों ने स्थिति को अचानक गंभीर बना दिया है. यमन के हुदैदा बंदरगाह से आगे बढ़ते हुए हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तटीय इलाकों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा कर लिया है. इसके साथ ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे उसके हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला-बारूद के डिपो को नुकसान पहुंचा है.

दूसरी तरफ, इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया द्वारा किए गए ड्रोन हमले में Al Mesba'ah के पास सऊदी अरब के ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया गया. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद सऊदी अरब इसी पाइपलाइन के जरिए तेल निर्यात कर रहा था, लेकिन इस हमले के बाद रियाध को इस महत्वपूर्ण पाइपलाइन को पूरी तरह बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है.

अभी यह मुद्दा इतना अहम क्यों है?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जिसे ईरान ने प्रभावी रूप से बंद कर रखा है. प्रस्तावित बैठक में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए एक नया अस्थायी मार्ग बनाने पर समझौता होना था. हालांकि, इस प्रस्तावित समझौते से जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण औपचारिक हो जाता, क्योंकि प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी समुद्री क्षेत्र में स्थित था.

ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर अल-बुसैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि सर्वसम्मति और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में बातचीत को आगे बढ़ाया गया है. वहीं, इस वार्ता से जलमार्ग तुरंत नहीं खुलता क्योंकि तेहरान ने इसके लिए अमेरिका द्वारा ईरानी तेल बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने, जब्त ईरानी संपत्तियों को जारी करने और लेबनान में युद्धविराम जैसी कई शर्तें रखी हैं.

इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा?

इस तनाव का सबसे पहला और बड़ा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो उछलकर 108 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं. सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन ठप होने और दो प्रमुख समुद्री जलमार्गों (हॉर्मुज और बाबल-अल-मंदेब) पर संकट के कारण तेल टैंकरों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 

85 हजार लोग विस्थापित

यमन सरकार के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, हूती विद्रोहियों की हालिया बढ़त के दौरान 150 नागरिकों की मौत हुई है और 200 अन्य घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हिंसा के कारण लगभग 85,000 लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं.

सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर क्या चल रहा है?

बढ़ते संकट के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेद्दा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ तत्काल उच्चस्तरीय बैठक की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी नेतृत्व ने हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता मांगी है, हालांकि अमेरिका अब तक केवल खुफिया और लॉजिस्टिक सहायता ही प्रदान कर रहा है.

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सऊदी पाइपलाइन पर हुए हमलों और यमन की घटनाओं में किसी भी तरह की ईरानी संलिप्तता से साफ इनकार किया है. हालांकि, क्षेत्र में ईरान समर्थित गुटों के प्रभाव और स्वतंत्रता दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.
 

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