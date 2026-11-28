यमन तट के पास मालवाहक जहाज के हाईजैक से लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री व्यापार पर खतरा बढ़ गया है. UKMTO आसपास के जहाजों को सतर्क रहने को कहा है.

बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट के पास स्थित अदन की खाड़ी एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख रास्ता है. (फाइल Photo: IANS/X/@IN_WNC)

एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग में एक बार फिर बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी हो गई है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के पास स्थित अदन की खाड़ी में हथियारबंद लुटेरों ने एक मालवाहक जहाज का हाईजैक कर लिया है. यह घटना यमन के बलहाफ तट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 119 किलोमीटर दूर घटी है.

मालवाहक जहाज के हाईजैक की घटना कैसे हुई?

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के रिपोर्ट के अनुसार शनिवार (28 नवंबर 2026) की सुबह मालवाहक जहाज के कप्तान ने यूकेएमटीओ को रेडियो संदेश भेजकर बताया कि सुबह 06:30 जीएमटी पर अचानक कुछ हथियारबंद लोग जहाज के ऊपर चढ़ आए और पूरे जहाज को कब्जे में ले लिया.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से छानबीन में जुट गई हैं. यूकेएमटीओ ने इस पूरे समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी छोटे-बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. जहाजों के कप्तानों और क्रू मेंबर्स को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल या संदिग्ध नाव दिखने पर तुरंत यूकेएमटीओ को सूचना दें.

यह रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण है?

अदन की खाड़ी कोई आम समुद्री इलाका नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है. यह इलाका प्रसिद्ध बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य यानी स्ट्रैट के माध्यम से सीधे रेड सीस से जुड़ता है.

एशिया से यूरोप जाने वाले और यूरोप से एशिया आने वाले हजारों बड़े मालवाहक जहाज, क्रूड ऑयल टैंकर और कंटेनर शिप हर साल इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. अगर इस रास्ते में हमले या हाईजैक की वारदातें बढ़ती हैं, तो जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे सामान की ढुलाई का खर्च और समय दोनों बहुत बढ़ जाते हैं.

पिछले कुछ महीनों के दौरान अदन की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर जानलेवा हमले, मिसाइल दागने और हाईजैक की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. शनिवार को हुई मालवाहक जहाज की ताजा हाईजैकिंग ने एक बार फिर इस रूट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की स्थिरता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कौन सा बचाव अभियान चलाया था?

अदन की खाड़ी में जहाजों पर बढ़ते खतरों के बीच भारतीय नौसेना की मुस्तैदी और बहादुरी का एक शानदार उदाहरण इसी महीने की शुरुआत में देखने को मिला था. 2 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री लुटेरों के कब्जे में फंसे मछली पकड़ने वाले एक जहाज को छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था.

उस मछली पकड़ने वाले जहाज का नाम 'अजिनी' था, जिस पर भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और चालक दल के 20 सदस्यों को बंधक बना लिया था.

भारतीय नौसेना ने खबर मिलते ही तेजी से कार्रवाई की और मुंबई के समुद्री तट से 3,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अरब सागर के बीचों-बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. नौसेना की टीमों ने समुद्र में आगे बढ़कर सबसे पहले अपहृत जहाज अजिनी की सटीक लोकेशन पता की, फिर उसे चारों तरफ से घेरकर रोक लिया.

इस जोखिम भरे मिशन में भारतीय वायुसेना ने भी समय पर मदद पहुंचाई. नौसेना और वायुसेना के आपसी तालमेल के दम पर केवल 48 घंटे के भीतर भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों पर हावी होकर सभी 20 बंधक चालकों को बिना किसी नुकसान के पूरी तरह सुरक्षित छुड़ा लिया गया.

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