वीडियो गेम से सीखकर लड़ेंगे असली जंग, यूक्रेन में GTA 5 से दी जा रही ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग!

मिलिट्री ट्रेनिंग में अभी तक किसी देश को गेम का सहारा लेते हुए नहीं देखा गया है. लेकिन यूक्रेन GTA 5 गेम के जरिए अपने ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा है.

यूक्रेन में पायलट्स को ट्रेन करने के लिए वीडियो गेम और सिम्युलेटर का सहारा लिया जा रहा है. जिससे उन्हें FPV ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैंड-आई कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिल सके. यूक्रेन के कुछ ड्रोन ऑपरेटर्स पायलट्स को असली ट्रेनिंग के साथ-साथ मशहूर वीडियो गेम Grand Theft Auto V (GTA 5) के जरिए भी प्रैक्टिस करा रहे हैं.

यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग दिखाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें पूछा गया- क्या यहां कोई GTA फैन है?, जवाब में कहा- हां, बहुत सारे हैं, लेकिन वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गेमिंग PC "ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI" चला पाएगा या नहीं.

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के पायलट GTA 5 गेम के अंदर ड्रोन जैसे कंट्रोल का इस्तेमाल करके टारगेट पर सही निशाना साधने का अभ्यास करते हैं. उनका मानना है कि इससे पायलट का हैंड-आई कोॉर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम बेहतर होगा. जिससे वह असली युद्ध में दुश्मन के टारगेट को आसानी से निशाना बना सकेंगे.

4 साल से चल रहा युद्ध

मिलिट्री ट्रेनिंग में अभी तक किसी देश को गेम का सहारा लेते हुए नहीं देखा गया है. यूक्रेन का यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है. रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से युद्ध चल रहा है. तमाम कोशिशों के बावजूद यह युद्ध थम नहीं रहा है. युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, जब व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने यूक्रेन पर बड़े स्तर पर सैन्य हमला किया.

Are there any GTA fans here? pic.twitter.com/fY3Pw3R0MQ May 1, 2026

GTA 6 गेम कब होगी लॉन्च?

बता दें कि GTA गेम सीरीज दुनिया भर में मशहूर है. यह अपनी शानदार स्टोरी, सेट और डिटेलिंग के लिए जानी जाती है. इसकी 5 सीरीज आ चुकी हैं, छठवीं सीरीज (GTA 6) के लॉन्च का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

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