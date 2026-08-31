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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ग्रीस और इजरायल का ऐतिहासिक रक्षा समझौता; 3.5 बिलियन डॉलर के 'अकिलीज शील्ड' से तुर्की-ईरान की बढ़ेगी टेंशन?

ग्रीस ने इजरायल के साथ 3.5 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा मिसाइल रक्षा समझौता 'अकिलीज़ शील्ड' साइन किया है. जानिए क्यों तुर्की और ईरान के खतरे को देखते हुए ग्रीस को उठाना पड़ा यह बड़ा कदम.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 09:42 PM IST

ग्रीस और इजरायल का ऐतिहासिक रक्षा समझौता; 3.5 बिलियन डॉलर के 'अकिलीज शील्ड' से तुर्की-ईरान की बढ़ेगी टेंशन?

ग्रीस और इजरायल के बीच सैन्य समझौता हुआ, AI Photo

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  • ग्रीस और इजरायल ने अपने इतिहास के सबसे बड़े रक्षा समझौते 'अकिलीज़ शील्ड' पर हस्ताक्षर किए हैं.
  • इसमें डेविड्स स्लिंग (40-300 किमी रेंज), स्पाइडर (लो-अल्टीट्यूड डिफेंस), और बराक एमएक्स (35-150 किमी रेंज) शामिल हैं.
  • ईरान युद्ध के साए में ग्रीस को अपने देश में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर संभावित हमलों का डर सता रहा है.
     

Greece Israel Defence Deal: यूरोप और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ग्रीस और इजरायल ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ग्रीस ने इजरायल के साथ 3.5 बिलियन डॉलर की लागत वाले एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली समझौते को अंतिम रूप दिया है. इसे ग्रीस और इजरायल के बीच इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है.

इस मिसाइल सुरक्षा कवच को ग्रीस में 'अकिलीज़ शील्ड' के नाम से जाना जाएगा. इस समझौते ने एक तरफ जहां ग्रीस के सैन्य आधुनिकीकरण को नई ताकत दी है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देशों की उस हिचकिचाहट को भी तोड़ दिया है जिसमें वे गाजा युद्ध और वेस्ट बैंक के मुद्दों को लेकर इजरायल के करीब दिखने से बच रहे थे. 

क्या है 'अकिलीज शील्ड' है?

ग्रीस और इजरायल के बीच इस डील को लेकर पिछले तीन वर्षों से बातचीत चल रही थी. तेल अवीव में सोमवार को हुए इस समझौते के तहत ग्रीस को जो 'अकिलीज़ शील्ड' रक्षा प्रणाली दी जाएगी, वह चरणों में डिलीवर होगी और अगले 35 महीनों के भीतर पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार हो जाएगी.

इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मिसाइल डिफेंस शील्ड में तीन मुख्य और बेहद घातक वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं:

डेविड्स स्लिंग : यह इजरायल के मिसाइल रक्षा संगठन द्वारा विकसित एक बेहद आधुनिक रक्षा प्रणाली है. यह सुपरसोनिक गति से उड़कर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों को सीधे हवा में टकराकर नष्ट कर सकती है. इसकी मारक क्षमता 40 किमी से 300 किमी तक है.

द स्पाइडर: इसे इजरायल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा बनाया गया है. यह सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है, जिसका मुख्य काम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और गाइडेड हथियारों को मार गिराना है.

द बराक एमएक्स: इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित यह एक बहु-आयामी रक्षा प्रणाली है. यह क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों और ड्रोन को 35 किमी से 150 किमी की सीमा में नष्ट कर सकती है.

इस समझौते के साथ ही, इजरायल ग्रीस को हवाई निगरानी के लिए मल्टी-मिशन राडार और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम कमांड सेंटर भी सौंपेगा, जो इन सभी प्रणालियों को एक साथ जोड़ेगा. इसके अतिरिक्त, ग्रीस ने 26 मिलियन यूरो के एक सहायक समझौते के तहत इजरायल से ड्रोन डोम सिस्टम खरीदने की भी पुष्टि की है.

ग्रीस को क्यों पड़ी इस समझौते की जरूरत?

सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण ग्रीस बेहद चिंतित है, खासकर तब जब ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं. ग्रीस के पास अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने मौजूद हैं, जो भविष्य में ईरान के सीधे निशाने पर आ सकते हैं. पूर्व ऑस्ट्रियाई रक्षा अताशे वोल्फगैंग पुस्ज़ताई के अनुसार, ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों को ईरान के इन खतरों से निपटने के लिए ऐसी वायु रक्षा प्रणाली की सख्त जरूरत है.

हालांकि अमेरिकी पेट्रियट प्रणालियों की मांग बहुत अधिक है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के पास खुद पेट्रियट मिसाइलों की भारी कमी हो गई है. इसी कारण मई में स्विट्जरलैंड को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि अमेरिकी पेट्रियट की डिलीवरी में देरी होगी और यह अधिक महंगी हो जाएगी. ऐसे में इजरायल का 'डेविड्स स्लिंग' ग्रीस के लिए पेट्रियट की तुलना में सस्ता और अधिक प्रभावी विकल्प साबित हुआ है.

तुर्की के साथ क्या है चुनौतियां?

ग्रीस के इस बड़े सैन्य कदम का दूसरा सबसे बड़ा कारण उसका पड़ोसी और पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी तुर्की है. ग्रीस तुर्की की लगातार बढ़ती ड्रोन क्षमताओं को लेकर बेहद सतर्क है. दोनों देशों के बीच एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री सीमाओं और विवादित क्षेत्रों के नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी तनाव के चलते ग्रीस अपनी इस 'अकिलीज़ शील्ड' के पहले हिस्से को एजियन क्षेत्र में तैनात करेगा.

दूसरी तरफ, इस समझौते को लेकर तुर्की के भीतर नाराजगी देखी जा रही है. तुर्की के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इजरायल से हथियार खरीदकर ग्रीस अब वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायल द्वारा किए जा रहे कृत्यों के लिए सह-जिम्मेदार बन गया है. इससे पहले, जब साइप्रस ने पिछले साल दिसंबर में इजरायल का 'बराक' सिस्टम खरीदा था, तब तुर्की के पूर्व एडमिरल और ‘ब्लू होमलैंड’ समुद्री सिद्धांत के प्रणेता केम गुरदेनिज़ ने इसे 'अमेरिका और इजरायल का पूरी तरह से प्रॉक्सी' बनना करार दिया था.

ग्रीस के भीतर क्यों है विरोध?

इस बड़े समझौते के बावजूद, ग्रीस की घरेलू राजनीति और जनता के भीतर इस डील को लेकर कड़ा विरोध देखा जा रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर के जून के एक पोल के अनुसार, ग्रीस के 76 प्रतिशत नागरिक यह नहीं मानते कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेटन्याहू वैश्विक मामलों में सही कदम उठाएंगे. ग्रीस की बड़ी आबादी गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है.

ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वरौफाकिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि ग्रीस को इजरायल के सैटेलाइट  देश के रूप में बदलने का काम बेहद तेज गति से चल रहा है. यह ग्रीस के लोगों, क्षेत्रीय शांति और यूरोप के भविष्य के लिए बेहद बुरा संकेत है, जिसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए.
 

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