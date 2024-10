Banagladesh: बांग्लादेश में इसी साल पांच अगस्त को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू समुदाय और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. नवरात्रि के उत्सव के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. श्यामनगर जिले के प्रतिष्ठित जेशोरेश्वरी काली मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है. आपको बता दें कि यह वही मुकुट है जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान देवी को भेंट किया था. इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोर की तलाश जारी है.

दरअसल, यह चोरी गुरुवार को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच हुई जब मंदिर के पुजारी, दिलीप मुखर्जी, पूजा समाप्त कर अपने घर चले गए थे. जब सफाई कर्मचारियों ने देखा कि देवी काली के सिर से मुकुट गायब है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

मुकुट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

आपको बता दें चोरी हुआ मुकुट चांदी का था, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी. इसे पीएम मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च 2021 को देवी काली को भेंट किया था. जेशोरेश्वरी मंदिर को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. इस शक्तिपीठ में देवी काली की पूजा बड़े भक्तिभाव से की जाती है. मुकुट की चोरी से स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश है. पुलिस ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है और जल्द ही चोर को पकड़ने की दिशा में कदम उठा रही है.

