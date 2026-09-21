9 देशों में बुर्का और नकाब पर बैन... इटली से पहले किन-किन देशों ने उठाया ये सख्त कदम?

जॉर्जिया मेलोनी यह भी कहना है कि इटली के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए भी इटेलियन भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा. इस तरह विदेशी छात्रों को देश के स्कूल सिस्टम में एडजस्ट करने में आसानी होगी.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं. रविवार (20 सितंबर, 2026) को जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह जल्द ही ऐसा प्रस्ताव पेश करेंगी, जो इटली के स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करेगा और क्लासरूम में बुर्का पहनने और नकाब पर भी बैन लगाएगा. मेलोनी ने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की यूथ विंग से कहा कि वह ऐसी सभी ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही हैं, जिसमें पूरा फेस कवर हो और सिर्फ आंखें नजर आती हैं, जैसे बुर्का और नकाब. हालांकि, उन्होंने हिजाब का इसमें जिक्र नहीं किया.

मेलोनी यह भी कहना है कि इटली के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए भी इटेलियन भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह विदेशी छात्रों को देश के स्कूल सिस्टम में एडजस्ट करने में आसानी होगी. जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में नेशनल फेस्टिवल जियोवेंतु नाजियोनेल में कहा, 'हमारे लिए यह जरूरी है कि जो भी विदेशी इटली में आकर अपना करियर बनाना चाहता है, उसको हमारी भाषा सीखनी होगी, हमारी संस्कृति को समझना होगा और यहां के नियमों का सम्मान करना होगा.' जॉर्जिया मेलोनी सरकार अगर यह प्रस्ताव पास कर देती है, तो फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा और वहां से 60 दिन के अंदर मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

इटली में रहते हैं कितने मुस्लिम?

प्यू रिसर्च के अनुसार इटली में मुसलमानों की कुल जनसंख्या वहां की कुल आबादी का 2.6 प्रतिशत है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 तक इटली में करीब 15 लाख 82 हजार मुस्लिम आबादी रहती थी, जिसके 2030 यानी अगले चार साल में तीस लाख से भी ज्यादा होने का अनुमान है. प्यू रिसर्च ने 2011 में अनुमान जताया था कि 2010 से 2030 के बीच दस साल में इटली में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो जाएगी. उसके अनुसार 2030 तक यहां करीब 31 लाख 99 हजार मुसलमान होंगे, जो देश की कुल आबादी का 5.6 प्रतिशत होंगे. वहीं, 1990 में यहां मुस्लिम आबादी करीब 8 लाख 58 हजार थी, जो देश की कुल आबादी का 1.5 प्रतिशत थी.

और किन-किन देशों में बुर्का और नकाब पर बैन है?

फ्रांस- साल 2011 में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश है. फ्रांस ने 2004 के उस कानून का विस्तार करते हुए इसे लागू किया था, जिसके तहत स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया था. इन नियमों का उल्लंघन करने पर यहां जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

साल 2011 में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश है. फ्रांस ने 2004 के उस कानून का विस्तार करते हुए इसे लागू किया था, जिसके तहत स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया था. इन नियमों का उल्लंघन करने पर यहां जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बेल्जियम- 2011 में ही बेल्जियम ने सार्वजनिक स्थलों पर पूरा चेहार कवर करके घूमने पर रोक लगाई थी. अगर यहां कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सात दिन की जेल भी हो सकती है.

2011 में ही बेल्जियम ने सार्वजनिक स्थलों पर पूरा चेहार कवर करके घूमने पर रोक लगाई थी. अगर यहां कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सात दिन की जेल भी हो सकती है. जर्मनी- जर्मनी में कुछ सेक्टर्स में बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध है, जैसे शिक्षा और पब्लिक सर्विसेज में यह प्रतिबंधित है.

जर्मनी में कुछ सेक्टर्स में बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध है, जैसे शिक्षा और पब्लिक सर्विसेज में यह प्रतिबंधित है. ऑस्ट्रिया- साल 2017 में ऑस्ट्रिया में भी बुर्का बैन किया गया था.

साल 2017 में ऑस्ट्रिया में भी बुर्का बैन किया गया था. चीन- यहां शिनजियांग प्रांत में साल 2017 में बुर्का, नकाब और लंबी दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था.

यहां शिनजियांग प्रांत में साल 2017 में बुर्का, नकाब और लंबी दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था. श्रीलंका- यहां पहले 2019 में ईस्टर पर हुए बम धमाके के बाद ऐसे कपड़े पहनने पर अस्थाई रोक लगाई थी, जो पूरे शरीर को कवर करते हों और सिर्फ आंखें नजर आती हों, जैसे बुर्का और नकाब. बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 2021 में इसे स्थाई रूप से लागू कर दिया गया था.

यहां पहले 2019 में ईस्टर पर हुए बम धमाके के बाद ऐसे कपड़े पहनने पर अस्थाई रोक लगाई थी, जो पूरे शरीर को कवर करते हों और सिर्फ आंखें नजर आती हों, जैसे बुर्का और नकाब. बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 2021 में इसे स्थाई रूप से लागू कर दिया गया था. तजाकिस्तान- तजाकिस्तान के एक मुस्लिम देश है, उसके बावजूद भी यहां 2024 में सार्वजनिक स्थलों में बुर्का पहनना बैन कर दिया गया था.

तजाकिस्तान के एक मुस्लिम देश है, उसके बावजूद भी यहां 2024 में सार्वजनिक स्थलों में बुर्का पहनना बैन कर दिया गया था. इन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी बुर्का और नकाब पहनने पर देश में प्रतिबंध लगाए हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया में कुछ विशेष जगहों पर इस पर बैन है, जबकि कनाडा के कुछ प्रांत जैसे कुबेक में रिलीजियस न्यूट्रेलिटी लॉ के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मुंह ढककर रहना प्रतिबंधित है.

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