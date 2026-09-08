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हिटलर की तानाशाही, नेवर अगेन... धुर दक्षिणपंथी दलों के खिलाफ क्या है जर्मनी का पॉलिटिकल फायरवॉल?

सैक्सोनी अनहॉल्ट के रिजल्ट के बाद एएफडी सरकार बना सकती है क्योंकि बीएसडब्ल्यू ने समर्थन देने में दिलचस्पी दिखाई है. बीएसडब्ल्यू के पास पांच सीटें हैं और उसका कहना है कि फायरवॉल की नीति नाकाम हो चुकी है और वह एएफडी से बात करने के लिए भी तैयार है.

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Neelam

Updated : Sep 08, 2026, 05:25 PM IST

हिटलर की तानाशाही, नेवर अगेन... धुर दक्षिणपंथी दलों के खिलाफ क्या है जर्मनी का पॉलिटिकल फायरवॉल?

जर्मनी की फायरवॉल नीति के तहत मुख्यधारा की पार्टियां धुर दक्षिणपंथी दल को समर्थन नहीं देती हैं (Image SourceX/AfD Sachsen-Anhalt)

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  • जर्मनी की बीएसडब्ल्यू पार्टी ने एएफडी को समर्थन देने में दिलचस्पी दिखाई है
  • पार्टी का कहना है कि फायरवॉल की नीति नाकाम हो चुकी है
  • पॉलिटिकल फायरवॉल जर्मनी की मुख्यधारा की पार्टियों के बीच एक करार है
  • फाॉयरवॉल के तहत ये पार्टियां  किसी धुर दक्षिणपंथी राजनीतक दल को समर्थन नहीं दे सकती हैं

धुर दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD की राजनीतिक जीत ने जर्मनी की सत्ता में हलचल मचा दी है. पूर्वी जर्मनी के सैक्सोनी-अनहॉल्ट राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के रविवार (6 सितंबर, 2026) को नतीजे सामने आए तो देश के बड़े-बड़े राजनीतिक दल हक्के-बक्के रह गए. पांच साल में पार्टी का वोट शेयर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. 2021 में जहां सिर्फ 23 सीटें ही एएफडी जीत पाई थी, इस बार वह 39 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि, सरकार बनाने के लिए वह 3 सीटों से अभी भी दूर है. ऐसे में अगर वह गठबंधन की सरकार बनाने का सोचती है तो उसके सामने 'फायरवॉल' की दीवार है.

क्या है AfD की विचारधारा?

फायरवॉल क्या है और सरकार बनाने के लिए कैसे ये एएफडी को सत्ता में काबिज होने से रोक सकती है, ये जानने से पहले एएफडी की नीतियों और विचारधारा पर गौर करते हैं. एएफडी को जर्मनी की कट्टरपंथी पार्टी के तौर पर जाना जाता है. पार्टी का मुख्य चेहरा और सैक्सोनी-अनहॉल्ट के प्रीमियर या भारत के हिसाब से समझें तो मुख्यमंत्री पद के उम्मूदवार उलरीश जीगमुंड ने भी अपनी चुनावी रैलियों में जो बयान दिए उनमें पार्टी की एंटी इमीग्रेंट और रेसिस्ट जैसी कट्टरपंथी विचारधाराओं की झलक नजर आती है. 

साल 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी ने लगभग डबल सीटें जीती हैं. जहां पिछले चुनाव में 23 सीटों पर जीत मिली, वहीं 2026 के चुनाव में पार्टी 39 सीटों सीटें जीतने में कामयाब रही. नतीजों में मजेदार बात ये है कि देश की सत्ताधारी पार्टी क्रिश्चन डेमोक्रेटिक यूनियन सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी, जबकि 2021 में उसने 40 सीटों पर जीत के साथ सैक्सोनी अनहॉल्ट में सरकार बनाई थी. 

क्या सरकार नहीं बना पाएगी AfD?

एएफडी को 43.2 प्रतिशत वोट मिले हैं यानी पिछली बार के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा. सैक्सोनी अनहॉल्ट में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 42 सीटों का बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए. एएफडी के पास 39 सीटे हैं, यानी तीन अब भी कम हैं. तो क्या एएफडी सरकार नहीं बना सकेगी? ऐसा नहीं है, लेकिन उसे दूसरी पार्टियों का समर्थन चाहिए होगा. यहां सवाल ये उठता है कि क्या दूसरी पार्टियां एएफडी के साथ हाथ मिलाएंगी? जर्मनी की ब्रेंडमार्वर पॉलिसी के चलते ये पार्टियां एएफडी को समर्थन देने से पीछे हट सकती हैं.

अब जानते हैं कि फायरवॉल है क्या ?

जर्मनी की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की ओर से बनाई गई एक नीति है ब्रेंडमार्वर पॉलिसी या पॉलिटिकल फायरवॉल. यह इन पार्टियों के बीच हुआ एक सख्त और अनाधिकारिक करार है, जो कहता है कि वे कभी किसी फार राइट पार्टी के साथ सहयोग नहीं करेंगे. इसका एक बड़ा कारण जर्मनी का नाजी अतीत है. साल 1933 में एक राजनीतिक समझौते के तहत एडॉल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया था. कंजर्वेटिव्स ने समझा था कि वह कुछ समय बाद हिटलर को साइड लाइन कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हिटलर ने चांसलर बनते ही उन्हें मात दे दी, सारे लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन को नष्ट कर दिया और तानाशाही कायम कर दी. ऐसी घटना दोबारा न हो इसलिए मुख्यधारा की पार्टियों ने फायरवॉल की व्यवस्था बनाई ताकि लोकतंत्र विरोधी और कट्टर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को सत्ता तक पहुंचने से रोका जा सके.

AfD को समर्थन देगी BSW?

अब बात करते हैं कि क्या एएफडी सरकार बना सकती है? सैक्सोनी अनहॉल्ट के रिजल्ट के बाद एएफडी सरकार बना सकती है क्योंकि बीएसडब्ल्यू ने समर्थन देने में दिलचस्पी दिखाई है. बीएसडब्ल्यू के पास पांच सीटें हैं और उसका कहना है कि फायरवॉल की नीति नाकाम हो चुकी है और वह एएफडी से बात करने के लिए भी तैयार है. हालांकि, वह प्रीमियर के लिए उलरिश जींगमुंड के नाम से सहमत नहीं है, बल्कि एक निर्दलीय प्रीमियर का प्रस्ताव दिया है. उधर, उलरिश ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उन्होंने दोबारा चुनाव की बात कही है.

 

यह भी पढ़ें:- इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट.... सरकार बनी तो जर्मनी से विदेशियों को खदेडेंगे उलरिश, कितनी कट्टरपंथी है AfD पार्टी?

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