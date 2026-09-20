क्या जर्मनी में गिरेगी फ्रेडरिक मर्ज की सरकार? 2 राज्यों के चुनाव से क्यों मंडरा रहा खतरा

जर्मनी के 2 राज्यों में हो रहे चुनावों ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है. जानिए कैसे सुदूर-दक्षिणपंथी AfD पार्टी और गिरती अर्थव्यवस्था उनके लिए चुनौती बन गई है.

जर्मनी के बर्लिन और मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया राज्यों में क्षेत्रीय विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है.

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अप्रूवल रेटिंग घटकर महज 10% रह गई है, जिससे उनकी कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है.

राजनीतिक संकट और चुनावों के नतीजों को देखते हुए चांसलर मर्ज ने अपना UN दौरा रद्द कर दिया.

Germany Elections Friedrich Merz: यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जहां केवल 16 महीनों से सत्ता संभाल रहे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है. देश के दो प्रमुख राज्यों राजधानी बर्लिन और बाल्टिक तटीय राज्य मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, जिनके नतीजे न केवल इन प्रांतों की राजनीति तय करेंगे, बल्कि बर्लिन की केंद्र सरकार और चांसलर मर्ज की कुर्सी पर भी सीधा असर डालेंगे.

जर्मनी के दो राज्यों के चुनावों में क्या दांव पर लगा है?

जर्मनी में रविवार को हो रहे इस मतदान में करीब 38 लाख नागरिक वोट डालने के योग्य हैं, जिनमें राजधानी बर्लिन के लगभग 25 लाख और मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया के करीब 13 लाख मतदाता शामिल हैं. सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले इस मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आने लगेंगे, जिन पर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं, दरअसल यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, जब मात्र दो हफ्ते पहले ही सैक्सोनी-अनहाल्ट राज्य के चुनावों में दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था.

AfD पार्टी का उभार चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए क्यों बना सिरदर्द?

सैक्सोनी-अनहाल्ट के चुनावों में आप्रवासन-विरोधी और प्रो-क्रेमलिन विचार रखने वाली AfD पार्टी ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. हालांकि वह पूर्ण बहुमत से कुछ ही पीछे रह गई थी, फिर भी नाजी दौर के बाद पहली बार किसी जर्मन राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है.

हालांकि बर्लिन और मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया में AfD के पूर्ण बहुमत हासिल करने की संभावना काफी कम बताई जा रही है, लेकिन पार्टी का बढ़ता जनाधार मर्ज की पार्टी CDU के पारंपरिक वोट बैंक में भारी सेंध लगा रहा है. AfD की इस लहर ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक खलबली पैदा कर दी है.

बर्लिन और मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया के चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं?

बर्लिन राज्य में सत्ताधारी CDU और वामपंथी दल 'डी लिंके' के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है. बर्लिन में लगभग 85 प्रतिशत लोग किराये के मकानों में रहते हैं और साल 2014 के बाद से वहां किराये में लगभग दोगुना इजाफा हुआ है. ऐसे में कॉर्पोरेट जमींदारों की संपत्ति जब्त करने की मांग करने वाली डी लिंके पार्टी को किराएदारों का समर्थन मिल रहा है.

दूसरी ओर, मेकलेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया में हालात चांसलर मर्ज के लिए और भी ज्यादा नाजुक नजर आ रहे हैं. वहां AfD और सोशल डेमोक्रैट्स (SPD) के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि चांसलर मर्ज की पार्टी CDU के सामने 75 सालों में पहली बार 10% से कम वोट शेयर पर सिमटने का खतरा मंडरा रहा है. अगर CDU राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी 5% के न्यूनतम सीमा को पार करने में भी फेल रहती है, तो यह जर्मन इतिहास में एक बड़ी गिरावट होगी.

क्या चांसलर मर्ज को छोड़ना पड़ सकता है अपना पद?

खराब प्रदर्शन की आशंकाओं और गिरती साख के बीच चांसलर मर्ज की व्यक्तिगत अप्रूवल रेटिंग घटकर मात्र 10% रह गई है. उनकी स्थिति इतनी दबावपूर्ण हो गई है कि उन्हें न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपना प्रस्तावित दौरा रद्द करना पड़ा. जर्मन अधिकारियों के मुताबिक, बर्लिन के मौजूदा राजनीतिक माहौल में उनकी मौजूदगी बेहद अनिवार्य मानी गई है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, CDU पार्टी द्वारा मर्ज के खिलाफ बगावत करने और उन्हें पद से हटाने की संभावना जो 10 दिन पहले 20% थी, वह अब बढ़कर लगभग 35% हो गई है. हालांकि समय से पहले चुनाव की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है और अगला आम चुनाव 2029 में होना तय है, लेकिन पार्टी के भीतर से उन्हें बदलने की मांगें तेजी से उठ रही हैं.

चांसलर की गिरती साख की मुख्य वजहें क्या हैं?

चांसलर मर्ज ने आर्थिक विकास दर वापस लाने और AfD पार्टी को कमजोर करने का चुनावी वादा किया था, लेकिन दोनों ही मोर्चों पर वे फेल साबित रहे. भले ही कुछ आर्थिक आंकड़ों में सुधार देखा गया हो, लेकिन ऑटोमेकिंग जैसे मुख्य उद्योगों में चीन से मिल रही कड़ी चुनौती, विऔद्योगिकीकरण, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और महंगाई से आम जनता बेहद परेशान है. इसके अलावा, यूक्रेन को मर्ज सरकार द्वारा दी जा रही निरंतर सहायता और सीमा पर नए प्रवासियों की संख्या में कमी आने के बावजूद AfD समर्थकों की नाराजगी कम नहीं हुई है.

जर्मन लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं?

AfD की बढ़ती ताकत को देखते हुए जर्मनी में लोकतंत्र समर्थक नागरिकों और विपक्षी समूहों में गहरी चिंता है. सैक्सोनी-अनहाल्ट चुनाव के नतीजों के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने AfD के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था. अब मुख्यधारा की लोकतांत्रिक पार्टियों को उम्मीद है कि दक्षिणपंथी ताकत के उभार का डर लोगों को मतदान केंद्रों तक लाएगा ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके. वहीं, 4 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा कर रहे चांसलर मर्ज के लिए यह रविवार उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होने वाला है.