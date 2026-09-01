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दुनिया

लीपजिग एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से रूस पर भड़का जर्मनी, बंद किया वाणिज्य दूतावास; क्या है पूरा मामला?

जर्मनी ने लीपजिग एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया है. इसके जवाब में बर्लिन ने बॉन स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का कड़ा फैसला किया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 01, 2026, 11:31 PM IST

लीपजिग एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से रूस पर भड़का जर्मनी, बंद किया वाणिज्य दूतावास; क्या है पूरा मामला?

ड्रोन हमले को लेकर रूस-जर्मनी में बढ़ा तनाव, AI and X Photo

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  • जर्मनी ने लीपज़िग हवाई अड्डे पर यूक्रेनी मालवाहक विमानों के पास मिले विस्फोटक ड्रोन के पीछे रूस को जिम्मेदार ठहराया है
  • जर्मनी ने बॉन स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास को बंद करने और जासूसी के अड्डे माने जाने वाले 'रूसी हाउस' का अनुबंध रद्द करने का आदेश दिया.
  • रूस ने आरोपों को खारिज करते हुए बर्लिन पर 'आतंकवाद को प्रायोजित करने' का पलटवार किया.
     

Germany Russia Conflict: जर्मनी ने लीपज़िग/हाले हवाई अड्डे पर पिछले महीने हुए ड्रोन हमले के पीछे सीधे तौर पर रूस का हाथ होने का दावा किया है. जर्मनी के अनुसार, 4 अगस्त को हवाई अड्डे पर यूक्रेनी मालवाहक विमानों के बेहद करीब एक विस्फोटक से लैस ड्रोन मिला था. हालांकि, डिटोनेटर में खराबी होने के कारण इस ड्रोन में विस्फोट नहीं हो सका. 

जांचकर्ताओं को संदेह है कि इसी दौरान एक अन्य ड्रोन पास ही में एक मालवाहक विमान से टकरा गया था. इस घटना के दस दिन बाद हवाई अड्डे के पास एक तीसरा ड्रोन भी बरामद किया गया था. इस गंभीर सुरक्षा चूक के बाद जर्मनी ने रूस के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है.

जर्मनी की सख्त जवाबी कार्रवाई

जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने कहा कि लीपज़िग एयरपोर्ट पर किया गया यह हमला यूरोप में रूसी हाइब्रिड ऑपरेशन्स के स्थापित पैटर्न का हिस्सा है और जर्मनी को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है. इसके जवाब में विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने बॉन स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही, बर्लिन में स्थित 'रूसी हाउस' का अनुबंध भी समाप्त किया जा रहा है, जिस पर लंबे समय से जासूसी करने और रूसी दुष्प्रचार फैलाने के आरोप लगते रहे हैं.

विदेश मंत्री वाडेफुल ने रूसी नागरिकों के लिए प्रवेश नियमों को और अधिक कड़ा करने और मॉस्को के शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ाने का संकल्प लिया है. दूसरी ओर, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जर्मनी के इन कदमों का समान रूप से जवाब देने की चेतावनी दी है और बर्लिन पर 'आतंकवाद को प्रायोजित करने' का आरोप लगाया है.

लीपज़िग हवाई अड्डे और नाटो का महत्व

लीपज़िग/हाले हवाई अड्डा जर्मनी की सेना और उसके नाटो सहयोगियों के लिए सैन्य साजो-सामान के परिवहन का एक प्रमुख केंद्र है. यह हवाई अड्डा यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस के लिए भी एक मुख्य आधार के रूप में काम करता है, जो यूक्रेन के अधिकांश हवाई कार्गो का परिवहन करती है. 

यही कारण है कि यह स्थान मॉस्को के निशाने पर हो सकता है. इस घटना के बाद नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने जर्मनी के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त की है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी रूसी आक्रामकता के खिलाफ कड़े रुख की वकालत करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है.

जर्मनी में राजनीतिक सरगर्मी और घरेलू सुरक्षा

यह सुरक्षा संकट चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की सरकार के लिए एक बेहद नाजुक समय पर आया है. पूर्वी राज्य सैक्सोनी-अनहाल्ट में आगामी राज्य चुनाव होने वाले हैं, जहां धुर दक्षिणपंथी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) पहली बार राज्य स्तर पर सत्ता में आ सकती है. एएफडी जर्मनी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद करने और रूस के साथ दोबारा संबंध सामान्य करने की वकालत करती है. 

इस बीच, जर्मनी की पुलिस ब्रांडेनबर्ग राज्य में एक बिजली सबस्टेशन पर विस्फोटक उपकरण मिलने की भी जांच कर रही है, जहां एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा था. सरकार अब अपनी खुफिया एजेंसियों की शक्तियों को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि देश को ऐसे हाइब्रिड खतरों से सुरक्षित रखा जा सके.
 

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