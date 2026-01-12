भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत, जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा-फ्री सुविधा का किया ऐलान

जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा-फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने की घोषणा की है. यह फैसला भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत करेगा और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को आसान बनाएगा.

भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों में एक नया और अहम कदम जुड़ गया है. जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट्स पर वीजा-फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का ऐलान किया है. यह घोषणा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान संयुक्त बयान में की गई. इस फैसले से उन भारतीय यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, जो जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश की यात्रा करते हैं. यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को और मजबूत करेगा.

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पहला दौरा

दरअसल, यह फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के 12 से 13 जनवरी तक चले भारत दौरे के बाद सामने आया. यह मर्ज का भारत का पहला और एशिया का भी पहला दौरा है, जो अपने आप में अहम माना जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत अगर कोई भारतीय यात्री जर्मनी के किसी एयरपोर्ट पर रुककर किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहा है, तो उसे ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर के भीतर ही रहना होगा और वे बिना वीजा जर्मनी के किसी शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यानी यह सुविधा केवल अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट तक सीमित रहेगी.

साझेदारी को नई दिशा मिलेगी

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के लिए जर्मन चांसलर का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत और जर्मनी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है, जिससे साझेदारी को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने जर्मन यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए भी आमंत्रित किया.

यह भी पढ़ें: Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump?

वीजा-फ्री ट्रांजिट क्या होता है?

वीजा-फ्री ट्रांजिट का मतलब होता है कि किसी देश से दूसरे देश जाते समय अगर फ्लाइट किसी तीसरे देश में कुछ घंटों के लिए रुकती है, तो वहां रुकने के लिए अलग वीजा नहीं लेना पड़ता. यह सुविधा सीमित समय के लिए होती है और हर देश इसके नियम खुद तय करता है.

फ्रेडरिक मर्ज का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, गौरतलब है कि, भारत-जर्मनी के राजनयिक संबंधों को 75 साल और रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हो चुके हैं. दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने शिक्षा, वैश्विक सुरक्षा, रूस-यूक्रेन युद्ध और गाजा की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की. माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत-जर्मनी रिश्तों को और मजबूत आधार देगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.