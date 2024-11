Georgia Parliamentary Polls: जॉर्जिया के केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) जियोर्जी कलंदरिशविली पर शनिवार (16 नवंबर) को काले रंग का पेंट फेंका गया. जॉर्जियाई विपक्षी राजनेता डेविट किर्टादेज ने एक बैठक के दौरान सीईसी पर काला रंग फेंका. यह घटना तब हुई जब सीईसी पिछले महीने हुए संसदीय चुनावों के परिणामों की घोषणा करने वाले थे. बता दें, चुनावों के कारण विपक्ष ने कई सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था और व्यापक धोखाधड़ी और रूसी हस्तक्षेप के आरोप लगाए.

प्रदर्शनकारी त्बिलिसी में आयोग की इमारत के बाहर इकट्ठे हुए, जहां अधिकारियों ने घोषणा की कि सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने 53.93 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं. विपक्षी समर्थकों ने मतदान को 'धांधली' बताया है और नतीजों को खारिज कर दिया है. हालांकि, जॉर्जियन ड्रीम ने इस आरोप से इनकार किया है.

किसने फेंका काला पेंट?

शनिवार का सत्र तब बाधित हुआ जब विपक्षी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट पार्टी के आयोग सदस्य किरतादेज ने कलंदरिशविली पर काला पेंट फेंका. इससे पहले, विपक्षी सदस्य ने सीईसी को बताया कि वोट के आधिकारिक परिणाम मतदाताओं की 'True Choice' को नहीं दर्शाते हैं. हालांकि, कलंदरिशविली ने जवाब देते हुए कहा कि 'दबाव, धमकाने और व्यक्तिगत अपमान' से यह साबित होता है कि वोट में धांधली का कोई सबूत नहीं था. बाद में, जब बैठक फिर से शुरू हुई, तो कलंदरिशविली की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दी.

'चुनावों में हेराफेरी का कोई सबूत नहीं'

उन्होंने दर्शकों से कहा, 'यह एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि चुनावों में हेराफेरी का कोई ठोस सबूत नहीं है.' इसके अलावा, कई जॉर्जियाई लोगों ने इस मतदान को यूरोपीय संघ में शामिल होने के देश के प्रयास पर एक निर्णायक जनमत संग्रह के रूप में देखा. राष्ट्रपति सैलोम ज़ौराबिचविली ने भी आधिकारिक परिणामों को खारिज कर दिया और कहा कि जॉर्जिया यूरोपीय संघ में शामिल होने के खिलाफ मास्को के दबाव का शिकार हो गया है. इसके बाद, अमेरिका और बेल्जियम के अधिकारियों ने चुनावों की गहन जांच करने की मांग की. इस बीच, क्रेमलिन ने हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज कर दिया.

