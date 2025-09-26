नेपाल के बाद अब इस देश में Gen-Z का बवाल, सरकार ने टेके घुटने वापस लिया अपना फैसला

बीते दिनो नेपाल में युवाओं ने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए बहुत बवाल किया, अब इसी तरह दक्षिण-पूर्वी एशिया के छोटे से देश तिमोर में भी युवाओं ने अपनी मांगे के लिए बवाल शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने समय पर समझदारी दिखाते हुए सब कुछ कंट्रोल कर लिया.

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ये वो देश है जहां पर बीते दिनों Gen-Z ने अपनी मांगों के लेकर बहुत बवाल किया है. अब Gen-Z का विद्रोह दक्षिण-पूर्वी एशिया के छोटे से देश तक जा पहुंचा है. इस देश का नाम है कि तिमोर, इस देश में युवाओं ने प्रदर्शन के वहां की संसद और सांसद ने घुटने टेक दिए हैं. यहां की सरकार ने युवाओं के गुस्से और प्रदर्शन को देखते हुए कई फैसले वापस लिए हैं.

युवाओं के गुस्से को देखते हुए सरकार ने तत्काल लिया फैसला

यहां के सांसदों ने युवाओं के गुस्से और प्रदर्शन को देखते हुए संसद में उस कानून के खिलाफ मतदान किया है, जो पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों-मंत्रियों और सांसदों के आजीवन पेंशन का हकदार बनाता था. अब सांसदों ने Gen-Z के विरोध प्रदर्शन के सामने नतमस्तक हो उस कानून को संसद में प्रस्ताव पारित कर रद्द कर दिया है. दरअसल इस देश में एक भारी करकम रकम आजीवन पेंशन और भत्ते के रूप में पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों-मंत्रियों और पूर्व सांसदों को दी जा रही थी.

Gen-Z की मांग का असर

इसी का विरोध करते हुए युवाओं ने इसे पूर्ण तरीके से बंद करने की मांग की. Gen-Z की इस मांग का असर हुआ और इस स्कीम को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया. इतना ही नहीं सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले भारी भरकम भत्तों पर भी कैंची चलाई गई है. बता दें कि तिमोर में युवाओं का तत्कालिक विरोध इस बात पर था कि इस देश में सरकार द्वारा मौजूदा सांसदों की गाड़ी पर 42 लाख डॉलर की रकम खर्च की गई थी. बता दें कि ये पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों-मंत्रियों और पूर्व सांसदों को अजीवन पेंशन देने का नियम 2006 में बना था.

2006 में बना था नियम

ये नियम कहता है कि पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों-मंत्रियों और पूर्व सांसदों को उनके अंतिम वेतन के अनुसार अजीवन पेंशन दी जाए, लेकिन युवाओं के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया. शुक्रवार को संसद के कुल 65 में से 62 सांसदों ने इस कानून के खिलाफ एकमत होकर वोट डाले. संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद खुंटो पार्टी के सांसद ओलिंडा गुटुरेस ने यूनिवर्सिटी छात्रों से अपील की कि आपकी मांगें पूरी कर दी गई हैं, इसलिए अपना आंदोलन वापस ले लें.

