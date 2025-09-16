नेपाल के Gen-Z प्रदर्शन में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा, हर परिवार को सरकार देगी 10 लाख रुपये

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि Gen-Z प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिलेगा और उनके परिजनों को 10 लाख की राशि दी जाएगी.

नेपाल की प्रधान मंत्री सुशीला कार्की ने बीते दिन रविवार को घोषणा की कि Gen-Z प्रदर्शन के दौरान जान गवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा. साथ ही, यह भी कहा कि पिछले सप्ताह विरोधी प्रदर्शनों के समय हिंसा व विनाश में शामिल लोगों को भी न्याय के कठघरे में लाया जाएगा. कार्की ने कहा कि 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ जो किए गए, वे आपराधिक कृत्य थें. ऐसी गतिविधियों में शामिल प्रोटेस्टर्स को सजा मिलनी चाहिए. इसके अलावा, नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार कुछ आर्थिक सहायता भी करेगी. इसके तहत सरकार हर एक परिवार को 10 लाख नेपाली रुपये देगी.

न्याय के कठघरे में लाए जाएंगे हिंसा में शामिल लोग

बीते मंगलवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दी गई, जिसके बाद, सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सिंह दरबार परिसर के नवनिर्मित गृह मंत्रालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया. कार्की ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही सचिवों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक बैठक रखी. इस दौरान सुशीला ने कहा कि हिंसा और सार्वजनिक व निजी संपत्ति के तोड़फोड़ में शामिल लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा. उन्होंने आगे यह भी कहा, 'यह एक आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए उन्हें अंजाम देना बहुत जरूरी है. इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए.'

नेपाल हिंसे में मरने वालों की संख्या 72

केपी शर्मा ओली ने उस वक्त इस्तीफा दिया था, जब सैकड़ों आंदोलनकारी उनके कार्यालय में घुसकर उनसे त्यागपत्र की मांग करने लगे थे. इस बीच, मुख्य सचिव आर्यल ने यह जानकारी दी कि आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या 72 है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इनमें 59 प्रदर्शनकारी और 10 कैदी शामिल थे.

