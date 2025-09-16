नेपाल के Gen-Z प्रदर्शन में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा, हर परिवार को सरकार देगी 10 लाख रुपये

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

नेपाल के Gen-Z प्रदर्शन में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा, हर परिवार को सरकार देगी 10 लाख रुपये

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि Gen-Z प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिलेगा और उनके परिजनों को 10 लाख की राशि दी जाएगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 16, 2025, 10:27 AM IST

नेपाल के Gen-Z प्रदर्शन में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा, हर परिवार को सरकार देगी 10 लाख रुपये
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नेपाल की प्रधान मंत्री सुशीला कार्की ने बीते दिन रविवार को घोषणा की कि  Gen-Z प्रदर्शन के दौरान जान गवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा. साथ ही, यह भी कहा कि पिछले सप्ताह विरोधी प्रदर्शनों के समय हिंसा व विनाश में शामिल लोगों को भी न्याय के कठघरे में लाया जाएगा. कार्की ने कहा कि 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ जो किए गए, वे आपराधिक कृत्य थें. ऐसी गतिविधियों में शामिल प्रोटेस्टर्स को सजा मिलनी चाहिए. इसके अलावा, नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार कुछ आर्थिक सहायता भी करेगी. इसके तहत सरकार हर एक परिवार को 10 लाख नेपाली रुपये देगी.

न्याय के कठघरे में लाए जाएंगे हिंसा में शामिल लोग

बीते मंगलवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दी गई, जिसके बाद, सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सिंह दरबार परिसर के नवनिर्मित गृह मंत्रालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया. कार्की ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही सचिवों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक बैठक रखी. इस दौरान सुशीला ने कहा कि हिंसा और सार्वजनिक व निजी संपत्ति के तोड़फोड़ में शामिल लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा. उन्होंने आगे यह भी कहा, 'यह एक आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए उन्हें अंजाम देना बहुत जरूरी है. इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए.'

यह भी पढ़ें- राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

नेपाल हिंसे में मरने वालों की संख्या 72

केपी शर्मा ओली ने उस वक्त इस्तीफा दिया था, जब सैकड़ों आंदोलनकारी उनके कार्यालय में घुसकर उनसे त्यागपत्र की मांग करने लगे थे. इस बीच, मुख्य सचिव आर्यल ने यह जानकारी दी कि आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या 72 है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इनमें 59 प्रदर्शनकारी और 10 कैदी शामिल थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE