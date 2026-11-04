US Midterm Election: गे, मुस्लिम और अश्वेत...अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में बने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड | 10 बड़े अपड्टेस

US Midterm Election Results: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में बड़ा झटका लगा है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अब संसद के दोनों सदन में बहुमत खो चुकी है.

US Midterm Election Results: अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों में बहुमत गंवा दिया. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 228 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, रिपब्लिकन के खाते में सिर्फ 139 सीटें आई हैं. अमेरिकी हाउस में 435 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 218 है. सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक ने 20 और रिपब्लिकन ने 13 सीटें जीती हैं. दो सीटों पर गिनती जारी है.

इन नतीजों को मिलाकर सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अब 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं. चुनाव में ट्रंप को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बने. अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुस्लिम और 'गे' चुनाव जीतकर सीनेटर बनने जा रहा. इसके साथ-साथ एक अश्वेत महिला का गवर्नर बनने का भी यह पहला ही मौका है.

अमेरिका को मिला पहला मुस्लिम सीनेटर

न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद ने मिशिगन से सीनेट का चुनाव जीतकर अमेरिका के इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बनने का गौरव हासिल किया है. उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के माइक रोजर्स को शिकस्त दी है. अब्दुल अल-सैयद पेशे से डॉक्टर हैं. उनकी जीत 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डेमोक्रेटिक मूवमेंट को और मजबूत करेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली के दौरान अब्दुल अल-सैयद को 'जिहादी' कहा था. जीत के बाद अब्दुल ने ट्रंप पर तंज कसा और कहा कि मुझे पता है आपको मेरा नाम बोलने में परेशानी होती है. इसलिए जनवरी में जब जेडी वेंस मुझे सीनेटर पद की शपथ दिलाएंगे, तो आप मुझे सीनेटर कहकर बुला सकते हैं.' मिडटर्म चुनाव में अमेरिका को पहला 'गे' सीनेटर भी मिला है. न्यू हैम्पशायर से चुनाव जीतकर डेमोक्रेट क्रिस पप्पस अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले गे (Gay) हैं, जिन्होंने खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताया है. क्रिस पप्पस ने रिपब्लिकन जॉन सुनुनु को हराया है. उनकी जीत इस मायने में भी खास है क्योंकि, डेमोक्रेट्स ने इस महत्वपूर्ण सीट को अपने पास बनाए रखा है. इससे पहले क्रिस पप्पस दक्षिण-पूर्वी न्यू हैम्पशायर से चार बार कांग्रेस सदस्य रह चुके हैं. इस चुनाव में अमेरिका को पहली अश्वेत महिला गवर्नर भी मिली है. अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स ने गवर्नर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, कीशा बॉटम्स ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और बिजनेसमैन रिक जैक्सन को हराया है. कीशा अटलांटा की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर भी काम किया है. लांस बॉटम्स के अलावा फ्लोरिडा और विस्कॉन्सिन से बायर्न डोनाल्ड्स और डेविड क्राउली समेत कई अन्य अश्वेत नेताओं ने भी जीत हासिल की है. रिपब्लिकन पार्टी को उन राज्यों में भी नुकसान हुआ जो लंबे समय से उनके गढ़ माने जाते थे, जैसे टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलिना. कंसास में एडम हैमिल्टन ने लगभग 95 साल पुराने रिपब्लिकन दबदबे को खत्म करते हुए सीनेट सीट जीती. वह 95 साल बाद वहां से चुने जाने वाले पहले डेमोक्रेट बने. वहीं, हीना हिनोजोसा के टेक्सास की गवर्नर चुने जाने से राज्य में 36 साल पुराना रिपब्लिकन दौर खत्म हो गया. ट्रंप के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा व्यक्तिगत मानी जा रही है, क्योंकि उनके समर्थन वाले कई उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी है. इनमें टेक्सास के केन पैक्सटन शामिल हैं, जिन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे और महाभियोग भी चला था. इसके अलावा दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बहन सुसान ग्राहम भी चुनाव हार गईं. एबीसी-7 लॉस एंजिल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव में भारतीय मूल के कई उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया. पांच भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी सीटें पक्की कर लीं, जबकि छठी सीट भी उनकी पहुंच में दिखाई दे रही है. 'डिसीजन डेस्क एचक्‍यू' के अनुसार, कांग्रेस चुनावों में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट उम्मीदवार पिया डंडिया, सुहास सुब्रमण्यम, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और एमी बेरा ने जीत दर्ज की. स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी पिया डंडिया के माता-पिता भारत से अमेरिका में बसे थे. पिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल जिले में रिपब्लिकन उम्मीदवार कैसी अस्कार को हराया. उन्हें लगभग 52 प्रतिशत वोट मिले, जबकि अस्कार को 48 प्रतिशत वोट मिले. वर्जीनिया में सुहास सुब्रमण्यम ने 10वें कांग्रेसनल जिले से दूसरी बार जीत हासिल की. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डेव बेकविथ को हराया और लगभग 61.5 प्रतिशत वोट प्राप्त किए. जीत के बाद सुहास सुब्रमण्यम ने कहा, 'चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है. मैं अपने समुदाय के साथ मिलकर वॉशिंगटन में बदलाव लाने के लिए काम करने को तैयार हूं.' वॉशिंगटन में प्रमिला जयपाल ने 7वें कांग्रेसनल जिले से दोबारा जीत दर्ज की. वहीं, कैलिफोर्निया के 17वें जिले में रो खन्ना ने भारतीय मूल के रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टंडन को हराया. कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट नेता अमी बेरा ने भी नए परिसीमन के बाद बने तीसरे जिले से रिपब्लिकन रॉब टकर को हराकर एक और कार्यकाल सुनिश्चित किया. एरिजोना के पहले कांग्रेसनल जिले में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट अमिश शाह भी जीत की ओर बढ़ते दिखाई दिए. पड़ोसी राज्य मैरीलैंड में भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर ने भी एक और चार साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया. डेमोक्रेटिक गवर्नर वेस मूर की दोबारा जीत के साथ उनकी भी वापसी तय हो गई. विस्कॉन्सिन में अटॉर्नी जनरल जोश कौल ने भी रिपब्लिकन उम्मीदवार एरिक टोनी को हराकर दोबारा जीत हासिल की. जोश कौल के पिता भारतीय मूल के हैं.



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