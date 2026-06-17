VIDEO: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे फेमस कपल...', G7 समिट में PM मोदी से मुस्कुराकर बोलीं मेलोनी

G7 शिखर सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है.

फ्रांस के शहर एवियन-लेस-बेंस में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में वैसे तो दुनिया भर की सुरक्षा, जंग और व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों पर माथापच्ची हो रही है, लेकिन इसी कूटनीति के बीच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक बेहद दिलचस्प और हल्की-फुल्की तस्वीर सामने आई है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

दरअसल, मंगलवार (16 जून 2026) को समिट के दौरान जब दुनिया के तमाम बड़े नेता ग्रुप फोटो के लिए मंच पर इकट्ठा हो रहे थे, तभी पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का आमना-सामना हुआ. दोनों नेताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे का स्वागत किया. हालांकि उनके पास बातचीत के लिए बहुत कम वक्त था, लेकिन मेलोनी ने इस छोटे से पल को भी यादगार बना दिया. उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए कहा, "आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई."

मेलोनी ने मुस्कुराते हुए ली चुटकी

इसके ठीक बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए चुटकी ली, "वैसे, हम दोनों इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं." मेलोनी की इस हाजिरजवाबी पर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. ऐसा लगा कि पीएम मोदी के जेहन में भी सोशल मीडिया पर उन दोनों को लेकर चलने वाले ट्रेंड्स की बात चल रही थी, इसलिए उन्होंने भी मेलोनी की बात पर हामी भरते हुए इंस्टाग्राम की लोकप्रियता का जिक्र किया.

इंटरनेट पर फिर छाया 'मेलोडी' हैशटैग

इस पर इतालवी प्रधानमंत्री ने हंसते हुए दोबारा कहा, "बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे पॉपुलर हैं." इंटरनेट की दुनिया में जो सिलसिला कभी एक हल्के-फुल्के मजाक या मीम की तरह शुरू हुआ था, वह आज सोशल मीडिया पर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. पिछले करीब तीन सालों से इंटरनेट यूजर्स पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम को मिलाकर 'मेलोडी' हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हर बार दोनों की मुलाकात के साथ ही ट्रेंड करने लगता है.

HUGE 🚨 Meloni tells PM Modi after their viral "Melody" toffee post hit 10 million Instagram likes.



"Nice to see you again. We are the most famous on Instagram." 😅🔥 pic.twitter.com/SUhRnb10UD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) June 16, 2026

डिजिटल स्पेस में दोनों नेताओं को किया जाता है खूब पसंद

इस मजेदार ट्रेंड की शुरुआत साल 2023 में दुबई में हुई COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान हुई थी. उस वक्त जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक बेहद शानदार सेल्फी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था- 'COP28 में अच्छे दोस्त #Melody'. बस फिर क्या था, यह हैशटैग देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया और लोगों ने इस जोड़ी को डिजिटल स्पेस में खूब पसंद किया.

पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था टॉफी का पैकेट

इस ट्रेंड को और मजेदार मोड़ तब मिला जब भारत की मशहूर 'मेलोडी' चॉकलेट का इसमें जिक्र आया. इस हैशटैग की लोकप्रियता को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दिया था. मेलोनी ने इस अनोखे गिफ्ट का एक छोटा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें वो कह रही थीं, "पीएम मोदी हमारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी का तोहफा लाए हैं."

इसके बाद दोनों नेता ठहाका मारकर हंस पड़े थे. इस वीडियो ने इंटरनेट पर व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पोस्ट होने के महज कुछ घंटों के भीतर ही इसे करोड़ों बार देखा गया था. एक बार फिर G7 के मंच से आई इस बातचीत ने साबित कर दिया है कि कूटनीति सिर्फ गंभीर फाइलों तक सीमित नहीं होती, इसमें ऐसे खूबसूरत पल भी शामिल होते हैं.