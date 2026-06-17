FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची? गांवों में रोजगार की कमी के पीछे क्या हैं वजह

मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची? गांवों में रोजगार की कमी के पीछे क्या हैं वजह

VIDEO: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे फेमस कपल...', G7 समिट में PM मोदी से मुस्कुराकर बोलीं मेलोनी

VIDEO: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे फेमस कपल...', G7 समिट में PM मोदी से मुस्कुराकर बोलीं मेलोनी

सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

VIDEO: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे फेमस कपल...', G7 समिट में PM मोदी से मुस्कुराकर बोलीं मेलोनी

G7 शिखर सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 17, 2026, 12:46 PM IST

VIDEO: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे फेमस कपल...', G7 समिट में PM मोदी से मुस्कुराकर बोलीं मेलोनी

G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फ्रांस के शहर एवियन-लेस-बेंस में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में वैसे तो दुनिया भर की सुरक्षा, जंग और व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों पर माथापच्ची हो रही है, लेकिन इसी कूटनीति के बीच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक बेहद दिलचस्प और हल्की-फुल्की तस्वीर सामने आई है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

दरअसल, मंगलवार (16 जून 2026) को समिट के दौरान जब दुनिया के तमाम बड़े नेता ग्रुप फोटो के लिए मंच पर इकट्ठा हो रहे थे, तभी पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का आमना-सामना हुआ. दोनों नेताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे का स्वागत किया. हालांकि उनके पास बातचीत के लिए बहुत कम वक्त था, लेकिन मेलोनी ने इस छोटे से पल को भी यादगार बना दिया. उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए कहा, "आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई." 

मेलोनी ने मुस्कुराते हुए ली चुटकी

इसके ठीक बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए चुटकी ली, "वैसे, हम दोनों इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं." मेलोनी की इस हाजिरजवाबी पर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. ऐसा लगा कि पीएम मोदी के जेहन में भी सोशल मीडिया पर उन दोनों को लेकर चलने वाले ट्रेंड्स की बात चल रही थी, इसलिए उन्होंने भी मेलोनी की बात पर हामी भरते हुए इंस्टाग्राम की लोकप्रियता का जिक्र किया. 

इंटरनेट पर फिर छाया 'मेलोडी' हैशटैग

इस पर इतालवी प्रधानमंत्री ने हंसते हुए दोबारा कहा, "बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे पॉपुलर हैं." इंटरनेट की दुनिया में जो सिलसिला कभी एक हल्के-फुल्के मजाक या मीम की तरह शुरू हुआ था, वह आज सोशल मीडिया पर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. पिछले करीब तीन सालों से इंटरनेट यूजर्स पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम को मिलाकर 'मेलोडी' हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हर बार दोनों की मुलाकात के साथ ही ट्रेंड करने लगता है. 

 

डिजिटल स्पेस में दोनों नेताओं को किया जाता है खूब पसंद 

इस मजेदार ट्रेंड की शुरुआत साल 2023 में दुबई में हुई COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान हुई थी. उस वक्त जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक बेहद शानदार सेल्फी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था- 'COP28 में अच्छे दोस्त #Melody'. बस फिर क्या था, यह हैशटैग देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया और लोगों ने इस जोड़ी को डिजिटल स्पेस में खूब पसंद किया. 

पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था टॉफी का पैकेट

इस ट्रेंड को और मजेदार मोड़ तब मिला जब भारत की मशहूर 'मेलोडी' चॉकलेट का इसमें जिक्र आया. इस हैशटैग की लोकप्रियता को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दिया था. मेलोनी ने इस अनोखे गिफ्ट का एक छोटा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें वो कह रही थीं, "पीएम मोदी हमारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी का तोहफा लाए हैं."

इसके बाद दोनों नेता ठहाका मारकर हंस पड़े थे. इस वीडियो ने इंटरनेट पर व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पोस्ट होने के महज कुछ घंटों के भीतर ही इसे करोड़ों बार देखा गया था. एक बार फिर G7 के मंच से आई इस बातचीत ने साबित कर दिया है कि कूटनीति सिर्फ गंभीर फाइलों तक सीमित नहीं होती, इसमें ऐसे खूबसूरत पल भी शामिल होते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement