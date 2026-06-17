G7 में माइक पर नेताओं की बातें लीक, मेलोनी ने छोड़ी स्मोकिंग, मैक्रों की खोई घड़ी देख ट्रंप बोले- 'ये मुझे देदो'

दुनिया
फ्रांस के एवियन-लेस-बेंस में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन से राजनीति और कूटनीति के बीच कुछ बेहद दिलचस्प और मजेदार बातें सामने आई हैं.
जी7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) में जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ जुटते हैं, तो अक्सर युद्ध, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और नई टेक्नोलॉजी जैसे गंभीर मुद्दों पर ही चर्चा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन भारी-भरकम बैठकों के बीच ये नेता आपस में किस तरह का मजाक करते हैं? हाल ही में फ्रांस के एवियन-लेस-बेंस में चल रही इस समिट के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला.
जब कैमरे और माइक आधिकारिक तौर पर बंद थे, तब नेताओं के बीच सिगरेट की आदत से लेकर फुटबॉल मैच, खोई हुई घड़ी और यहां तक कि ग्रीनलैंड को खरीदने जैसे दिलचस्प मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई. कैमरे के पीछे रिकॉर्ड हुई इन बातों से नेताओं का एक बिल्कुल अलग और मानवीय चेहरा सामने आया है.
शुरुआत हुई सिगरेट की आदत से, एक अनौपचारिक पल में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बताया कि खुद को जगाए रखने के लिए उन्होंने सुबह तीन कप कॉफी पी. इस पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उनसे मजाक में पूछा कि क्या इसके साथ सिगरेट की भी जरूरत है? मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्होंने ठीक एक महीने पहले ही सिगरेट पीना छोड़ दिया है. इस बात ने वहां मौजूद बाकी नेताओं को भी अपनी पुरानी आदतें याद दिला दीं.
Italy's Meloni says she quit smoking at G7 Summit. pic.twitter.com/Z3NFztqS6m— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से पूछा कि उन्होंने धूम्रपान कब छोड़ा, तो कोस्टा ने बताया कि उन्हें सिगरेट छोड़े पूरे 21 साल हो चुके हैं. चूंकि इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप का खुमार पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, तो भला ये बड़े नेता इससे कैसे अछूते रहते. बातचीत के दौरान कोई फ्रांस की टीम का हौसला बढ़ाते हुए 'अले ले ब्लूज' चिल्लाया, तो किसी ने पेरिस-सेंट जर्मेन की चैंपियंस लीग में हुई जीत का जिक्र किया.
वहीं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर केप वर्डे जैसी छोटी टीम द्वारा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोकने से काफी प्रभावित दिखे और उन्होंने इसे वाकई हैरान करने वाला बताया. खेल की इस चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने हाल ही में 15 जून को अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी केज-मैच का जिक्र किया और इसके सीईओ डाना व्हाइट की जमकर तारीफ की.
President Trump is gifted a custom German national team '47' jersey from German Chancellor Friedrich Merz at the G7 summit in France. pic.twitter.com/Mt0w80RypJ— Breaking911 (@Breaking911) June 16, 2026
इस समिट में नेताओं के बीच गिफ्ट डिप्लोमेसी यानी उपहारों का लेन-देन भी खूब चर्चा में रहा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सभी सात नेताओं को कस्टमाइज्ड साइकिलें गिफ्ट कीं, ताकि अगले साल फ्रेंच आल्प्स में होने वाली साइकलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को प्रमोट किया जा सके. वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने, जिनके साथ हाल ही में ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की तीखी बहस हुई थी, ट्रंप को उनके जन्मदिन और वर्ल्ड कप के मौके पर जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम की जर्सी गिफ्ट की.
इस जर्सी के पीछे ट्रंप के साथ नंबर 47 लिखा था, जो उनके 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति होने को दर्शाता है. मर्ज ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "आखिरकार, हम सब एक ही टीम में हैं." इस बीच कुछ बेहद मजेदार वाकये भी हुए. एक वर्किंग लंच के बाद राष्ट्रपति मैक्रों अपनी कलाई घड़ी टेबल पर ही भूल गए. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने कहा, "मैक्रों अपनी घड़ी यहीं छोड़ गए हैं, यह हमारे पास है." इस पर ट्रंप तुरंत बोल पड़े, "अगर वो छोड़ गए हैं, तो वो घड़ी मुझे दे दो, मुझे दे दो."
ट्रंप की इस हाजिरजवाबी पर वहां मौजूद सभी नेता हंस पड़े. इसके अलावा ट्रंप का एक और छोटा सा वीडियो सामने आया, जिसमें वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से गंभीर होकर कह रहे थे, "तुम समझ रहे हो न? ग्रीनलैंड." हालांकि यह बातचीत किस सिलसिले में थी यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन डेनमार्क के इस हिस्से को खरीदने की ट्रंप की पुरानी इच्छा को याद कर यूरोपीय नेता एक बार फिर हैरान रह गए.