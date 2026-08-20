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पाकिस्तान में कचरे में मिला प्लास्टिक खाने वाला रहस्यमयी फंगस! वैज्ञानिकों को दिखी नई उम्मीद

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दुनिया

पाकिस्तान में कचरे में मिला प्लास्टिक खाने वाला रहस्यमयी फंगस! वैज्ञानिकों को दिखी नई उम्मीद

दुनिया भर में गहराते प्लास्टिक प्रदूषण के संकट के बीच वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है. कचरे के ढेर में पाई जाने वाली एक विशेष फंगस सबसे सख्त माने जाने वाले पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक को गलाने की क्षमता रखती है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 20, 2026, 07:42 AM IST

पाकिस्तान में कचरे में मिला प्लास्टिक खाने वाला रहस्यमयी फंगस! वैज्ञानिकों को दिखी नई उम्मीद

प्लास्टिक पर सीधा हमला करता है ये फंगस (सांकेतिक तस्वीर) (Credit- Unsplash)

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प्लास्टिक आज के समय में हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं. लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी खोज लगी है, जो इस समस्या का एक अनोखा समाधान बन सकती है.

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कचरे के ढेर में वैज्ञानिकों को एस्परगिलस ट्यूबिंगेंसिस (Aspergillus tubingensis) नाम की एक फंगस यानी फफूंद मिली है, जो प्लास्टिक को धीरे-धीरे खाने और उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है.

प्लास्टिक पर फंगस का सीधा हमला

ये फंगस सिर्फ प्लास्टिक की सतह पर जमती नहीं है, बल्कि उस पर हमला करके उसे अंदर से कमजोर कर देती है. लैब में जब इस पर रिसर्च की गई, तो देखा गया कि फंगस 'पोलियाुरेथेन' नाम के प्लास्टिक पर तेजी से फैल गई.

इसके बाद प्लास्टिक पर दरारें, खरोंचें और छोटे-छोटे छेद दिखाई देने लगे. पोलियाुरेथेन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल मजबूती की वजह से हर जगह होता है, लेकिन इसी मजबूती के कारण इसे प्राकृतिक रूप से नष्ट करना सबसे कठिन काम माना जाता है.

दो महीने के प्रयोग में क्या निकला?

वैज्ञानिकों ने जब इस फंगस का परीक्षण करने के लिए इसे एक खास लिक्विड में प्लास्टिक की एक फिल्म के साथ रखा, तो नतीजे हैरान करने वाले थे. करीब दो महीने के अंदर फंगस ने उस प्लास्टिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और वह पूरी तरह से गलने लगा.

लैब की आधुनिक तकनीकों से जांच करने पर पता चला कि इस फंगस के अंदर कुछ खास एंजाइम, जैसे एस्टरेज और लाइपेज, बनते हैं. यही एंजाइम प्लास्टिक के मजबूत स्ट्रक्चर को केमिकली तोड़ने का काम करते हैं.

क्या प्लास्टिक पूरी तरह गायब हो सकता है? 

यह खोज सुनने में जितनी जादुई लगती है, असल में इसका रास्ता उतना आसान नहीं है. वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि यह एक शुरुआती सफलता जरूर है, लेकिन इसे प्लास्टिक संकट का तुरंत मिलने वाला पक्का समाधान नहीं माना जा सकता.

लैब की नियंत्रित परिस्थितियों में प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तोड़ना एक बात है, और उसे पर्यावरण के लिए पूरी तरह से बेअसर या गायब कर देना बिल्कुल अलग बात है. अभी इस पर बहुत शोध होना बाकी है कि यह प्रक्रिया कितनी तेजी से काम करती है, प्लास्टिक टूटने के बाद बचा हुआ पदार्थ सुरक्षित है या नहीं, और क्या इसे लैब से बाहर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

ये खोज इतनी खास क्यों है?

फिलहाल दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए उसे रिसाइकिल किया जाता है, जलाया जाता है या फिर रसायनों से गलाने की कोशिश होती है. लेकिन पोलियाुरेथेन जैसे सख्त प्लास्टिक पर ये तरीके अक्सर नाकाम हो जाते हैं.

अगर भविष्य में रिसर्च से यह साबित हो जाता है कि यह साधारण सी फंगस या इसके एंजाइम बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को सुरक्षित तरीके से खत्म कर सकते हैं, तो कचरे के ढेर से मिली यह फंगस प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है. 

ये भी पढ़ें- क्या होर्मुज पर ईरान की पकड़ हो रही कमजोर? 80% से ज्यादा जहाजों ने बदला रास्ता, अब इस रूट से जा रहे शिप

 

 

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