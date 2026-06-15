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'धुरंधर' के फैन निकले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों! 'आरी-आरी' गाने के साथ किया PM मोदी का वेलकम, आपने देखा ये वीडियो?

फ्रांस में आयोजित जी-7 (G7) समिट के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बिल्कुल देसी और अनोखे अंदाज में स्वागत किया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 15, 2026, 05:53 PM IST

'धुरंधर' के फैन निकले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों! 'आरी-आरी' गाने के साथ किया PM मोदी का वेलकम, आपने देखा ये वीडियो?

पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Image Source- IANS)

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अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जब दो देशों के नेता मिलते हैं, तो बातचीत अक्सर गंभीर और औपचारिक होती है. लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को कुछ ऐसा अनोखा रंग दिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. जी-7 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, मैक्रों ने सोमवार (15 जून 2026) को सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा का एक बेहद खास वीडियो शेयर किया.

इस वीडियो की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसके बैकग्राउंड में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'आरी आरी' बज रहा था. इस धुरंधर स्टाइल वाले स्वागत वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

कूटनीति में दिखा बॉलीवुड का तड़का

मैक्रों द्वारा एक्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया यह 30 सेकंड का वीडियो पूरी तरह से फिल्मी और जोश से भरा हुआ था. वीडियो की शुरुआत दोनों नेताओं के हाथ मिलाने और गर्मजोशी से गले मिलने से होती है. इसके बाद फ्रांस के नीस शहर में पीएम मोदी की मुलाकातों और कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई देती हैं. वीडियो में दोनों देशों के बीच तकनीक, इनोवेशन और मजबूत होती साझेदारी पर हुई बातचीत को दिखाया गया है, लेकिन बैकग्राउंड में बज रहे भारतीय गाने ने इस पूरे राजनैतिक संदेश को एक खूबसूरत देसी रंग दे दिया. 

पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया

यह वीडियो असल में राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से पीएम मोदी के लिए एक सिनेमैटिक थैंक यू था. पीएम मोदी वहां 'भारत इनोवेट्स 2026' और 'ग्लोबल एआई समिट' में शामिल होने पहुंचे थे. इस वीडियो के जवाब में पीएम मोदी ने भी मैक्रों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और फ्रांस आने वाले समय में तकनीक, एआई और नए उद्योगों के क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे. वैसे, यह पहली बार नहीं है जब मैक्रों ने भारतीय पॉप कल्चर का इस्तेमाल किया हो; इससे पहले भी वे भारत दौरे के बाद 'धुरंधर' फिल्म के संगीत के साथ एक वीडियो साझा कर चुके हैं. 

 

एक सेल्फी और रणनीतिक बातचीत

बात सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं रही. जी-7 समिट के इतर राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ एक बेहद कूल सेल्फी भी पोस्ट की, जिसका कैप्शन उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा- "Nice!". इस एक शब्द के दो मायने थे, पहला तो यह कि दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत अच्छी रही, और दूसरा यह कि दोनों नेताओं ने फ्रांस के 'नीस' शहर में अपनी रणनीतिक शुरुआत की थी.

इससे पहले, दोनों नेताओं ने नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां भारत और फ्रांस के स्टार्टअप्स, निवेशक और टेक एक्सपर्ट्स जुटे थे. इसके बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने उन्नत रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन और छोटे परमाणु रिएक्टरों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.

 

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