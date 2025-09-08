Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Homeदुनिया

दुनिया

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए. यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बायरू की हार ने देश की सियासी अस्थिरता और आर्थिक संकट को और गहरा दिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 08, 2025, 11:59 PM IST

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फ्रांस की सियासत एक बार फिर संकट में आ गई है.  प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए हैं. यह हार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बायरू उनके सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते हैं. जिसके बाद अब फ्रांस में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता गहराने लगी है. संसद में बहुमत न होने और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने हालात और जटिल कर दिए हैं. संसद में सोमवार को हुए विश्वास मत में फ्रांस्वा बायरू को 364-194 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. महज आठ महीने पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए बायरू, राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा. अब मैक्रों को अगले 12 महीनों में चौथे प्रधानमंत्री की तलाश करनी होगी, जो उनके लिए आसान काम नहीं होगा. 

गठबंधन में बढ़ती दरार और असंतोष का नतीजा

फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार बायरू कल सुबह ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं. उनकी हार को केवल एक प्रधानमंत्री की हार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे गठबंधन में बढ़ती दरार और असंतोष का नतीजा समझा जा रहा है. खास बात यह है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल कुछ सांसदों ने भी बायरू के खिलाफ वोट किया. विश्लेषकों का मानना है कि बायरू की हार की बड़ी वजह उनकी नीति थी, जिसमें उन्होंने देश के बढ़ते कर्ज से निपटने के लिए सार्वजनिक खर्च में कटौती का सुझाव दिया था. लेकिन सांसदों ने इस कदम का समर्थन नहीं किया और यह उनकी सरकार पर भारी पड़ गया. 

यह भी पढ़ें: Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

 

फ्रांस के सामने चुनौतियां

राजनीतिक संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि फ्रांस पहले से ही महंगाई, कर्ज, और बजट की मुश्किलों से जूझ रहा है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और गाजा युद्ध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भी फ्रांस के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. फ्रांस में आज की स्थिति मैक्रों के जून 2024 में संसद भंग करने के फैसले का नतीजा मानी जा रही है. उस फैसले से बनी टूटी हुई संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला. यही कारण है कि उनकी अल्पमत सरकार लगातार विरोधी गुटों के दबाव में रही और अब बायरू की सरकार भी गिर गई. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE