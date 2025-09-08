फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका
दुनिया
फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए. यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बायरू की हार ने देश की सियासी अस्थिरता और आर्थिक संकट को और गहरा दिया है.
फ्रांस की सियासत एक बार फिर संकट में आ गई है. प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए हैं. यह हार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बायरू उनके सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते हैं. जिसके बाद अब फ्रांस में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता गहराने लगी है. संसद में बहुमत न होने और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने हालात और जटिल कर दिए हैं. संसद में सोमवार को हुए विश्वास मत में फ्रांस्वा बायरू को 364-194 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. महज आठ महीने पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए बायरू, राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा. अब मैक्रों को अगले 12 महीनों में चौथे प्रधानमंत्री की तलाश करनी होगी, जो उनके लिए आसान काम नहीं होगा.
फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार बायरू कल सुबह ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं. उनकी हार को केवल एक प्रधानमंत्री की हार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे गठबंधन में बढ़ती दरार और असंतोष का नतीजा समझा जा रहा है. खास बात यह है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल कुछ सांसदों ने भी बायरू के खिलाफ वोट किया. विश्लेषकों का मानना है कि बायरू की हार की बड़ी वजह उनकी नीति थी, जिसमें उन्होंने देश के बढ़ते कर्ज से निपटने के लिए सार्वजनिक खर्च में कटौती का सुझाव दिया था. लेकिन सांसदों ने इस कदम का समर्थन नहीं किया और यह उनकी सरकार पर भारी पड़ गया.
राजनीतिक संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि फ्रांस पहले से ही महंगाई, कर्ज, और बजट की मुश्किलों से जूझ रहा है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और गाजा युद्ध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भी फ्रांस के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. फ्रांस में आज की स्थिति मैक्रों के जून 2024 में संसद भंग करने के फैसले का नतीजा मानी जा रही है. उस फैसले से बनी टूटी हुई संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला. यही कारण है कि उनकी अल्पमत सरकार लगातार विरोधी गुटों के दबाव में रही और अब बायरू की सरकार भी गिर गई.
