फ्रांस-स्पेन की दुकानों में लूटपाट, सड़कों पर उतरे 4 लाख से अधिक लोग; 70 हजार पुलिसकर्मी तैनात... क्या पूरे यूरोप में फैल रहा है जनाक्रोश?

फ्रांस के बाद बेल्जियम, इटली, स्पेन और पुर्तगाल में भी बढ़ती महंगाई, शिक्षा बजट और पेंशन सुधारों के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा है. हिंसा रोकने के लिए कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है.

फ्रांस में शनिवार (24 अक्टूबर 2026) को दोपहर तक फ्रांस में कुल 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया ( Photo IANS)

फ्रांस में 4 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे.

हिंसा रोकने के लिए 70,000 सुरक्षाबल तैनात है.

हमले के डर से प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम बंद कर दिया गया.



फ्रांस के अलग-अलग शहरों में बीते कुछ हफ्तों से आम जनता और छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत पेरिस के पास स्थित एक हाई स्कूल से हुई थी, जहां अध्यापकों की भारी कमी चल रही थी. शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024-25 के दौरान शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूलों में पढ़ाई के 1.5 करोड़ से अधिक घंटों का नुकसान हुआ, जो कुल तय समय का करीब 7.5 प्रतिशत है.

शुरुआत में यह मांग सिर्फ स्कूलों में सुधार को लेकर थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम और रोजमर्रा के खर्च शामिल हो गए. सितंबर के महीने में फ्रांस में बिजली-गैस के दाम 21.3 प्रतिशत तक बढ़ गए, जिससे कुल महंगाई दर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच गई. छात्र संगठनों ने मांग रखी है कि उच्च शिक्षा में 2.5 लाख नई सीटें जोड़ी जाएं, Parcoursup एडमिशन व्यवस्था हमेशा के लिए बंद किया जाए , छात्रों को हर महीने 200 यूरो का वजीफा मिले और सरकारी हॉस्टल का किराया न बढ़ाया जाए.

फ्रांस में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं?

फ्रांस में हिंसा और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. गृह मंत्री लोरों नूनेज ने पूरे देश में 70 हजार पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया. इसके अलावा 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 15 वाटर कैनन वाहन भी सड़कों पर उतारे गए हैं.

पेरिस, बोर्दो, नीस और उत्तरी फ्रांस के कई कस्बों में रात का कर्फ्यू लागू किया गया है. पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम, ओर्से म्यूजियम और पेरिस ओपेरा को सुरक्षा कारणों से बंद रखना पड़ा. पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) और लियोन के बीच होने वाले बड़े फुटबॉल मैच को भी टाल दिया गया.

सरकार का अनुमान है कि पिछले हफ्ते की हिंसा में 3,000 से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई थी, जिससे व्यापारियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा था. इसी वजह से इस बार दुकानदारों ने लकड़ी के तख्ते लगाकर दुकानों को बंद कर दिया था.

#WATCH | A large number of people protest across France against the rising cost of living; visuals from Paris. (Source: Reuters) https://t.co/TzNTfAfCJF — ANI (@ANI) October 24, 2026

मैक्रों ने स्थिति संभालने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विरोध प्रदर्शन के बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. एक महीने से अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के बाद यह पहली बातचीत थी. बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी दाखिला प्रणाली में बदलाव का भरोसा दिया, लेकिन छात्र संगठन ठोस कदम उठाए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हैं.

इसके अलावा मैक्रों ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई. सरकार के फैसले के अनुसार, केवल मजदूर संगठनों को वीकेंड पर रैली निकालने की इजाजत दी गई थी. हालांकि, देश के प्रमुख छात्र संगठन UNEF ने इस रोक को गलत बताते हुए बैन के बावजूद सड़कों पर उतरने का ऐलान किया. वहीं प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने हिंसा से प्रभावित हुए दुकानदारों और कारोबारियों के लिए टैक्स में राहत और आर्थिक मदद देने की घोषणा की है.

पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा है?

पेरिस से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिलीं. गृह मंत्रालय के अनुसार, पूरे फ्रांस में 4.1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें से केवल पेरिस में 1.1 लाख लोग मौजूद थे.

पेरिस के पोर्ते दे वेंसेन इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और बोतलें फेंकी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें चलाईं. मार्सेय, लियोन, क्लेरमोंट-फेरांड, नांतेस और स्ट्रासबर्ग में भी पुलिस को भीड़ हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. तलाशी के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के पास से पटाखे, गुलेल, लोहे के छर्रे और घातक सामान जब्त किए हैं.

फ्रांस के गृह मंत्री लोरां नूनेज ने बताया कि शनिवार (24 अक्टूबर 2026) को दोपहर तक देशभर में 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, पेरिस में 64 लोगों को पुलिस ने पकड़ा. लोरां नूनेज के मुताबिक, अब तक इन प्रदर्शनों के दौरान पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 1000 तक पहुंच गई है.

विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है?

फ्रांस के राजनीतिक गलियारों में इस आंदोलन को लेकर तीखी बयानबाजी जारी है. वामपंथी पार्टी 'फ्रांस अनबोव्ड' के नेता जां-लुक मेलंशों ने सरकार के कड़े प्रतिबंधों की आलोचना की और कहा कि पुलिस के रवैये से हालात और ज्यादा बिगड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आखिरी समय में प्रदर्शन का रास्ता बदलने से लोगों के बीच भ्रम फैला.

दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन ने मैक्रों सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश गंभीर संकट दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन ने मैक्रों सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश गंभीर संकट से जूझ रहा है और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है. वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार हिंसा का बहाना बनाकर आम जनता से विरोध जताने का लोकतांत्रिक हक छीनना चाहती है.

#WATCH | France | Protests Turn Violent as Demonstrators Clash with Riot Police in Paris; large numbers of people are protesting across France against the rising cost of living. (Source: Reuters) https://t.co/Mtj9w1EL1l — ANI (@ANI) October 25, 2026

फ्रांस से बाहर यूरोप के कौन-कौन से देशों में प्रदर्शन की आग फैली है?

यह जनाक्रोश अब केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी फैल चुका है. बेल्जियम में शिक्षा बजट बढ़ाने और सुधारों की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए, जहां पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया.

इटली की सरकार ने मिलान शहर में सुरक्षा के लिए 500 सैनिक और 5,000 पुलिस बल तैनात किए हैं, जबकि रोम में सार्वजनिक स्थानों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है. अल्बानिया की राजधानी तिराना में छात्र फीस घटाने, शिक्षा बजट बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पेंशन योजना में कटौती के खिलाफ 25 हजार लोग उतरे, तो वहीं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सस्ते मकानों और किराए पर नियंत्रण की मांग को लेकर विशाल मार्च निकाला गया.

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