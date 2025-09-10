शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा
Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े
नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़का जनता का गुस्सा, सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग, आगजनी और तोड़फोड़
T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन
Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज
'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा
Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम
UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ राजधानी में प्रदर्शन कर रही है. उन्हें रोकने कि लिए 80,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है.
नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. बजट कटौती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी पेरिस में लोगों का आंदोलन हिंसक होता जा रहा है. प्रदर्शनकारी सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं. कई सरकारी वाहन जला दिए गए हैं.
200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ राजधानी में प्रदर्शन कर रही है. उन्हें रोकने कि लिए 80,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है. अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
यह भी पढ़ें- Gen Z विरोध प्रदर्शन में नेपाल की पूर्व प्रथम महिला की जलकर मौत, सेना ने संभाला मोर्चा, जानें रात से अब तक क्या-क्या हुआ
प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में एक सरकारी बस में आग लगा दी. दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में बिजली सप्लाई को ठप कर दिया गया है. जिसकी वजह से ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया है. गृह मंत्री ने लेफ्ट पार्टियों पर विद्रोह कराने का आरोप लगाया है. दरअसल, लेफ्ट पार्टियों ने फ्रांस बंद का आह्वान किया है. जिसे 'ब्लॉक एवरीथिंग' नाम दिया गया है.
#Paris, les manifestants essayent de pénétrer dans la Gare du Nord. La police fait usage de gaz lacrymogène. #streetreporter #france #onbloquetout #10septembre #blocus #bloquonstout #10septembre2025 #blocus #manifestation pic.twitter.com/0YMheEOyRC— Jules Ravel (@JulesRavel1) September 10, 2025
राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ क्यों है रोष?
फ्रांस में जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि इमैनुएल मैक्रों सरकार की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं. वह सिर्फ अमीर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं. सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी करके आम जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है. खासकर मध्यमवर्ग और श्रमिक वर्ग के लोगों का. लोगों में हाल ही में चुने गए सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री को लेकर भी रोष है. फ्रांस में 2 साल के अंदर यह पांचवें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.