फ्रांस के आंदोलन में कौन से नारे छाए? भारत में फेमस हुए थे 'वास्तेगुना हुइयां', 'कुचु-पुचु'

फ्रांस के आंदोलन में ‘बिस्मिल्लाह, से ले तेनैब्रे’ नारा वायरल हो रहा है. युवा जमकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम और पुलिस पर तंज को लेकर इस नारे को इस्तेमाल किया जा रहा है (Image- IANS)

दुनियाभर में आजकल विरोध प्रदर्शनों के दौरान नारेबाजी का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. कहीं लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तीखे नारे लगा रहे हैं, तो कहीं मजाक और तंज के जरिए अपनी बात रख रहे हैं. फ्रांस के छात्र आंदोलन में भी ऐसे ही वाक्य चर्चा में है, जो सुनने में जितने अटपटे हैं, उनका इस्तेमाल उतना ही दिलचस्प तरीके से किया जा रहा है.

भारत में भी छात्र आंदोलनों के बीच 'वास्तेगुना हुइयां', 'कुचु-पुचु' और 'क्लॉक्ड इट' जैसे शब्द खूब चर्चा में रहे हैं. इन शब्दों का इस्तेमाल कभी मजाक करने, कभी किसी की बात पकड़ने और कभी किसी चीज को प्यारा बताने के लिए किया जाता है. बहरहाल, फ्रांस में इस्तेमाल किए जा रहे नारे कहां से आए, इनका क्या मतलब है, इसे लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की.

फ्रांस छात्र आंदोलन में कौन से नारे छाए?

विदेश नीति विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि ये जो फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों में प्रोटेस्ट चल रही हैं, इसमें बड़े सारे नारे चलन में हैं, पर ज्यादातर एक तरह की डिमांड्स के नारे हैं. एक सेट ऑफ डिमांड्स है एजुकेशन को लेकर, वहां के यूनिवर्सिटीज के एडमिशन सिस्टम को लेकर कि उसको बदला जाए.

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन करते हुए जेन-जी नारों का खूब इस्तेमाल कर रही है (Image- IANS)

'बिस्मिल्लाह, से ले तेनैब्रे' का मतलब क्या है?

रोबिंदर सचदेव ने कहा कि फ्रांस में काफी सालों से अरेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल कॉमन हो गया है. अभी जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, इसमें एक स्लोगन 'बिस्मिल्लाह, से ले तेनैब्रे' बड़ा पॉपुलर दिख रहा है. इस वाक्य के दो हिस्से हैं. 'बिस्मिल्लाह' अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है 'अल्लाह के नाम पर'. वहीं, फ्रेंच भाषा के 'से ले तेनैब्रे' का मतलब 'ये अंधकार है' समझा जा सकता है. दोनों को मिलाकर इसका अर्थ होता है- 'अल्लाह के नाम पर ये अंधकार है'.

फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम पर तंज

उन्होंने कहा कि एक तरह से तो ये बहुत ही गहरे मायने रखता है कि हे भगवान, देखो चारों ओर अंधेरा है, डार्कनेस है. दूसरी तरफ ये पुलिस और फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम पर तंज की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर हम इस स्लोगन को इसकी गहराइयों में जाएं, ये केवल मीम्स और पुलिस की तंज खींचने का और पॉलिटिशियंस को शर्मनाक करने का नहीं है. इसके पीछे ये दर्शाता है कि फ्रांस की जेन-जी को लगता है कि उनके भविष्य में अंधेरा है और शायद वह ये कह रहे हैं कि हम इस अंधेरे से निकलना चाहते हैं.

कैसे वायरल हुआ ये नारा?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वाक्य की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर हुई. एक व्यक्ति ने छात्र प्रदर्शनों का आयोजन करने वालों के निजी चैट ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ लोगों को संदेश भेजे. इनमें ‘बिस्मिल्लाह, से ले तेनैब्रे’ लिखने के बाद उसने कहा कि वे सब कुछ तोड़ देंगे.

बताया गया कि उस व्यक्ति ने अलग-अलग नामों से कई प्रोफाइल बनाई थीं. कुछ प्रोफाइल पर अल्जीरिया के झंडे वाले इमोजी भी लगाए गए थे. इन संदेशों की भाषा और उनका अंदाज स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को अजीब लगा. उन्होंने मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए. देखते ही देखते ये वाक्य चर्चा में आ गया.

पुलिस का मजाक उड़ाने के लिए किया इस्तेमाल

मैसेज सामने आने के बाद कई युवाओं को शक हुआ कि इन्हें पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने भेजा होगा. उन्हें लगा कि आंदोलन के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए कुछ लोग छात्रों के बीच अपनी पहचान छिपाकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इन संदेशों के पीछे कौन था, इसे लेकर केवल शक के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता.

प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद इसी अटपटे वाक्य को पुलिस और कथित तौर पर आंदोलन की निगरानी करने वालों पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. इस नारे के जरिए उन लोगों का मजाक बनाया गया, जो आंदोलन के भीतर की जानकारी जुटाने के लिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे. धीरे-धीरे ये नारा फ्रांस से बाहर भी पहुंच गया. बेल्जियम और जर्मनी में हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों में भी इसका इस्तेमाल किया गया. इस तरह सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक अजीब वाक्य प्रदर्शनकारियों के बीच तंज कसने का तरीका बन गया.

फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई है (Image- IANS)

भारत में भी वायरल हुए थे ऐसे स्लैंग्स

भारत में भी इंटरनेट और छात्र आंदोलनों के दौरान कुछ ऐसे शब्द खूब चर्चा में रहे, जिनका इस्तेमाल उनके सीधे अर्थ से ज्यादा मजाकिया अंदाज के लिए किया गया.

वास्तेगुना हुइयां- ये शब्द वायरल अंग्रेजी वाक्य 'Can I get a hoya?' के बिगड़े हुए रूप से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर इसकी नकल और मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल ने इसे लोकप्रिय बनाया. इसका कोई तय या औपचारिक अर्थ नहीं है. लोग इसे अक्सर किसी अजीब हरकत, मजेदार प्रतिक्रिया या किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं.

ये शब्द वायरल अंग्रेजी वाक्य 'Can I get a hoya?' के बिगड़े हुए रूप से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर इसकी नकल और मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल ने इसे लोकप्रिय बनाया. इसका कोई तय या औपचारिक अर्थ नहीं है. लोग इसे अक्सर किसी अजीब हरकत, मजेदार प्रतिक्रिया या किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं. कुचु-पुचु- ये एक प्यारा और मजाकिया शब्द है, जिसका इस्तेमाल किसी नन्ही, मासूम या बेहद प्यारी चीज के लिए किया जाता है. किसी बच्चे, पालतू जानवर या किसी क्यूट चीज को देखकर लोग प्यार से उसे ‘कुचु-पुचु’ कह सकते हैं.

ये एक प्यारा और मजाकिया शब्द है, जिसका इस्तेमाल किसी नन्ही, मासूम या बेहद प्यारी चीज के लिए किया जाता है. किसी बच्चे, पालतू जानवर या किसी क्यूट चीज को देखकर लोग प्यार से उसे ‘कुचु-पुचु’ कह सकते हैं. क्लॉक्ड इट- अंग्रेजी स्लैंग ‘क्लॉक्ड इट’ का मतलब है किसी छिपी हुई बात, सच्चाई या गलती को पहचान लेना. जब कोई व्यक्ति दूसरों से पहले किसी बात को समझ जाता है या किसी की चाल पकड़ लेता है, तो कहा जा सकता है कि उसने ‘क्लॉक्ड इट’ कर दिया.

क्यों लोकप्रिय होते हैं ऐसे शब्द?

फ्रांस का वायरल नारा हो या भारत में चर्चा में आए इंटरनेट स्लैंग्स, इनकी लोकप्रियता के पीछे युवाओं की भाषा और हंसी-मजाक का बड़ा हाथ है. सोशल मीडिया पर कोई अजीब वाक्य या मजेदार शब्द लोगों को पसंद आ जाए, तो मीम्स, वीडियो और पोस्ट के जरिए वह तेजी से फैलने लगता है. विरोध प्रदर्शनों में ऐसे शब्द सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित नहीं रहते. कई बार उनका इस्तेमाल व्यवस्था पर सवाल उठाने, विरोध जताने या सामने वाले की रणनीति का मजाक उड़ाने के लिए भी किया जाता है.

फ्रांस में क्यों हो रहे प्रदर्शन?

फ्रांस में छात्र स्कूलों की जर्जर इमारतों की मरम्मत, शिक्षकों की कमी दूर करने, कक्षाओं में छात्रों की संख्या घटाने और पढ़ाई का दबाव कम करने जैसी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे. प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं. फ्रांस-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 24 स्कूलों में ऐसी घटनाएं सामने आईं और करीब 8,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया. बाद में मजदूर संगठनों और अन्य समूहों की भागीदारी के साथ महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन होने लगे.

इस पूरे घटनाक्रम में ‘बिस्मिल्लाह, से ले तेनैब्रे’ जैसे नारे बताते हैं कि आज के युवा विरोध जताने के लिए पारंपरिक नारों के साथ इंटरनेट की भाषा और मीम कल्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार किसी वाक्य का कोई साफ अर्थ नहीं होता, लेकिन उसका मजाकिया अंदाज ही उसे वायरल बना देता है.

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