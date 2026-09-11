आर्कटिक से इंडो-पैसिफिक तक Rafale की ताकत, आखिर फ्रांस ने क्यों चलाया Pegasus 26 मिशन?

फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट्स के साथ 40-दिवसीय वैश्विक सैन्य मिशन 'पेगासस 26' शुरू किया है. जानिए 40,000 किमी लंबे इस मिशन और आर्कटिक से इंडो-पैसिफिक तक फ्रांस के शक्ति प्रदर्शन के बारे में.

40,000 किमी लंबे 'पेगासस 26' मिशन पर निकले 4 राफेल लड़ाकू विमान.

300 सैनिकों और 9 विमानों के साथ मिशन पर उतरा फ्रांस.

इस्त्रेस एयर बेस से शुरू हुआ फ्रांस का 40-दिवसीय वायु मिशन.



Pegase 26 Mission France: फ्रांस ने अपने सामरिक प्रभाव और वैश्विक सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करने के लिए 'पेगासस 26' नामक एक महत्वाकांक्षी वायु-शक्ति मिशन की शुरुआत की है. इस 40-दिवसीय मिशन के तहत फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान तीन महाद्वीपों में 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं, जो आर्कटिक से लेकर इंडो-पैसिफिक और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है.

क्या है 'पेगासस 26' मिशन ?

पेगासस 26 फ्रांस द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक वायु-शक्ति मिशन है. यह मिशन 8 सितंबर को दक्षिणी फ्रांस में स्थित इस्त्रेस एयर बेस से शुरू हुआ. इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य फ्रांस से दूरदराज के क्षेत्रों में तुरंत लड़ाकू विमानों को तैनात करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है. इसके साथ ही, हवा में ही ईंधन भरने और लॉजिस्टिकल सहायता के माध्यम से लंबी दूरी के अभियानों को लगातार जारी रखने की क्षमता को भी परखा जा रहा है.

मिशन में कौन-कौन से विमान और सैन्य बल शामिल हैं?

फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल का यह बेड़ा एक सुपर-विशाल तकनीकी और मिलिट्री ढांचे के साथ बिल्कुल 'मेन कैरेक्टर वाइब्स' में लैंड कर चुका है, जिसमें आकाश में कोहराम मचाने के लिए 4 खतरनाक राफेल लड़ाकू विमान, हवा में ही जेट्स की भूख मिटाने यानी ईंधन भरने के लिए 3 जाइंट A330 MRTT टैंकर विमान, और भारी-भरकम लोजिस्टिक्स व मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बिना किसी झंझट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 2 A400M परिवहन विमान शामिल हैं, और इस पूरे हैवी-ड्यूटी गेम को ग्राउंड पर संभालने के लिए लगभग 300 हाई-प्रोफाइल सैन्य कर्मियों का एक पूरा क्रू भी आया है जो इस फ्लीट को नेक्स्ट-लेवल की ऑपरेशनल रेडीनेस देता है।

नया उत्तरी मार्ग और 9 पड़ाव

इस 40,000 किलोमीटर की मैसिव ग्लोबल जर्नी के दौरान फ्रांसीसी दल तीन बड़े महाद्वीपों को पार करने वाला है और रास्ते में कुल 9 स्ट्रेटेजिक स्टॉप्स लेगा, जहां फ्रांसीसी विमानों ने इंडो-पैसिफिक रीजन की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए इस बार एक बिल्कुल हटके और नया नॉर्दर्न रूट चुना है जो सीधे आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले रास्तों से होकर गुजरता है।

इस पूरी यात्रा के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना अपने कोर रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर नेक्स्ट-लेवल के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और कॉम्बैट ऑपरेशन्स को अंजाम देने वाली है, जो इस पूरे रीजन में उनके दबदबे को एक अलग ही लेवल पर 'फ्लेक्स' करेगा।



सहयोगी देशों के साथ तालमेल

फ्रांस की उप रक्षा मंत्री एलिस रूफो के अनुसार, इस व्यापक तैनाती का एक प्रमुख उद्देश्य भागीदार देशों की सेनाओं के साथ 'इंटरऑपरेबिलिटी' को बढ़ाना है, जहां उन्होंने इस बात पर पूरा जोर देते हुए कहा कि यदि किसी साझा खतरे का मिलकर जवाब देने की आवश्यकता पड़ती है, तो सेनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत एक साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए.